Domácnosti při energetické krizi fixují energie a pokračují v úsporách
Přehrát audio verzi
Domácnosti při energetické krizi fixují energie a pokračují v úsporách
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Energetika se po krizových letech uklidňuje, přesto zůstává citlivá na světové události. Průzkum IPSOS a data dodavatele ČEZ Prodej ukazují zájem o úspory, fotovoltaiku, ale i informace o úsporách nebo nové tarify. Podívejte se na video.
Jak české domácnosti vnímají ceny energií po letech nejistoty? Michal Straka, produktový ředitel IPSOS, a Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej, představili na tiskové konferenci v Praze 28. dubna 2026 aktuální pohled na rozpočty domácností, zálohy, úspory a novou energetiku. Co se změnilo proti krizovým rokům? Podívejte se na video.
Průzkum IPSOS ukazuje klidnější náladu domácností, menší tlak vysokých záloh a opatrnější, ale pozitivnější výhled do dalších měsíců. Energie už pro část lidí nepředstavují tak silnou zátěž jako dříve, přesto vývoj cen dál ovlivňuje mezinárodní situace a obavy ze světového napětí.
Jak domácnosti řeší ceny energií, zálohy a novou energetiku?
Pozornost se postupně přesouvá od rychlého šetření k promyšlenějším investicím. Ve videu se mluví o fotovoltaice, tepelných čerpadlech, ale i zateplení nebo plynových kotlích. Kde domácnosti hledají největší prostor pro úspory? Zhlédněte celé video. Pohled ČEZ Prodej doplňuje průzkum o dění na velkoobchodním trhu, změny v chování zákazníků a rostoucí zájem o jistotu, fixace i poradenství. Důležitou roli získává také servis technologií, digitální obsluha zákazníků a vzdělávání přes ČEZ Akademii.
Samostatným tématem je dynamický tarif, který může být pro domácnosti s chytrým měřením novou cestou, jak pracovat se spotřebou elektřiny. Video naznačuje, proč se z něj může stát jedno z hlavních témat nové energetiky v letech 2026 a 2027.