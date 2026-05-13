Pražská plynárenská snižuje cenu plynu u tříleté fixace, navíc nabídka platí i pro stálé zákazníky
Vývoj cen na energetických burzách v ČR a dopady pokračující íránské krize na ceny elektřiny a plynu. Aktuální vývoj cen energií na trzích komentuje Tomáš Plocek ze společnosti E.ON. Pražská plynárenská po krátké odmlce opět nabízí elektřinu i plyn za velmi atraktivní ceny, navíc doplněné o štědré bonusy.
Komentář Tomáše Plocka ze společnosti E.ON k aktuálnímu vývoji cen energií na trzích
Velkoobchodní ceny elektřiny i zemního plynu zůstávají citlivé na vývoj na Blízkém východě. Klíčovou roli hraje Hormuzský průliv, strategická dopravní tepna pro ropu a zemní plyn, který je nadále blokovaný Íránem. Spojené státy navíc nově zadržují lodě, jež Teherán dříve propouštěl. Aktuální příměří sice přineslo částečnou úlevu a zmírnilo obavy z dalšího poškození těžební a exportní infrastruktury, nervozita na trzích však přetrvává.
Ceny plynu a elektřiny pro příští rok tak v zásadě kopírují to, jak trhy čtou nepřehledná a obtížně předvídatelná jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Příměří bylo přijato s úlevou, ceny však znovu tlačí vzhůru zklamání z neuskutečněných vyjednávání i snahy o otevření Hormuzského průlivu za asistence armády Spojených států. Ty jsou investory vnímány spíše jako eskalace napětí a zvýšené riziko pro dodávky zkapalněného zemního plynu.
Dalším negativním faktorem je snížený export zemního plynu z Kataru. Ten zpomaluje plnění evropských zásobníků, které byly po relativně chladnější zimě výrazně vyprázdněné. Aktuální úroveň naplněnosti se v Česku i v celé Evropské unii pohybuje zhruba kolem 30 %. V celoevropském měřítku to znamená meziroční deficit přibližně 70 TWh, tedy objem odpovídající zhruba 70 tankerům se zemním plynem.
Stále zřetelněji se tak ukazuje, že ceny energií zůstanou nad předválečnou úrovní. Pokud se navíc situace v Hormuzském průlivu nevyřeší, lze očekávat další cenový tlak. Zároveň je ale třeba připomenout důležitý kontext: ačkoli je současná volatilita a růst cen vyšší, než na co jsme byli zvyklí v posledních letech, svou razantností i riziky pro fyzické dodávky zůstává nesrovnatelná se situací v roce 2022 po ruském útoku na Ukrajinu.
Následující graf ukazuje průběh cen elektřiny a plynu na burze PXE vždy na následující měsíc. Tyto ceny nejvíce reagují na napětí na energetických trzích.
Ke grafu ještě připojuji přehled cen na burzách v ČR, kde ceny energií opět pokračují v poklesu.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR za poslední týden s trendem jejich vývoje
Pražská plynárenská po krátké odmlce opět nabízí elektřinu i plyn za velmi atraktivní ceny a k tomu ještě štědré bonusy
Pražská plynárenská zveřejnila nové produkty pro dodávku elektřiny i plynu pro domácnosti i pro maloodběratele. Nehledě na kolísavé ceny obchodník nabízí ještě levnější plyn než před krizí v případě, že zákazník uzavře tříletou smlouvu. Aby toho nebylo dost, tak Pražská plynárenská nabízí rovněž možnost uzavřít smlouvu za tyto atraktivní ceny také svým stávajícím zákazníkům odebírajícím plyn. Obchodník tímto krokem zřejmě reaguje na úbytek počtu odběrných míst plynu, kterým dominantní dodavatel trpí kvůli mnoha zákazníkům se smlouvou bez závazku.
Obchodník zveřejnil tři tarify, které se od sebe liší délkou fixace. Dodavatel nabízí fixaci na jeden až na tři roky. Nový je také název produktů NaJisto 1R (2R, 3R). Pražská plynárenská ve srovnání s ceníky před íránskou krizí zlevnila plyn u tříleté nabídky o 21 Kč/MWh na cenu 898 Kč/MWh. O dvacetikorunu se zase zvýšily ceny v nabídce na dva roky a u tarifu s nejkratším závazkem zůstaly ceny stejné. Stálý plat 135 Kč/měsíc zůstal u plynu nezměněn.
Naproti tomu elektřina je ve srovnání s podobnou nabídkou z období před konfliktem v Íránu o 40 až o 50 Kč/MWh dražší. Stálý plat je beze změny.
K cenám komodity je opět vyplácen jeden z nejvyšších bonusů na trhu, i když zejména kolem Vánoc obchodník nabízel ještě štědřejší odměny.
Tab. 2: Přehled novinek za uplynulý týden (červeně – růst cen, zeleně – pokles cen, * průměrná cena za dobu závazku)
ELYN ENERGIE zvýšila ceny elektřiny i plynu
Vlivem vyšších velkoobchodních cen byla i společnost ELYN ENERGIE nucena zvýšit ceny svých produktů. Dodavatel nabízí stejné tarify jak novým zákazníkům, tak i pro své stávající klienty v případě automatického prodloužení smlouvy. Cenově patří obchodník k levnějším na trhu. V nabídce ELYN má tarif s fixní cenou na jeden nebo na dva roky. Nabídka na dva roky je ještě rozšířena o tarif s postupně klesající cenou každé 4 měsíce, to je 6 cen po dobu závazku. Pro mne trošku matoucí jsou názvy produktů hlavně v tom, že po této aktualizaci obchodník změnil názvy téměř všech produktů, je obtížnější sledovat návaznost jednotlivých produktů.
Proti poslední verzi obchodník zvýšil cenu elektřiny o 110 až o 172 Kč/MWh, plyn je dražší o stovku za MWh. ELYN má v současné době asi 3 000 přípojek elektřiny a 150 odběrných míst plynu.
SPP výrazně snížil cenu plynu v prolongačním ceníku
Obchodník převádí zákazníky, kterým vyprší smlouva, na prolongační ceník s dobou závazku na rok. Tarif se aktualizuje každý měsíc. Ovšem dubnový ceník obsahoval vysokou cenu plynu 1 699 Kč/MWh, kterou SPP v ceníku na květen výrazně snížil o 402 Kč/MWh.
Díky Pražské plynárenské se nabídka energií pro domácnosti zatraktivnila
V tabulce dole jsou nejvýhodnější nabídky pro dodávky energií, které jsou určeny zejména pro nové zákazníky. Pro získání uvedených tarifů je třeba oslovit uvedené obchodníky. Je možné také zde uvedené nabídky využít jako srovnání současných nejvýhodnějších cen s cenami, které dodavatelé stávajícím zákazníkům nabízí a tyto ceny po dodavatelích pak také požadovat.
Platnost zde uvedených nabídek je vždy pouze do dalšího článku, protože obchodníci mohou nabídky měnit.