Indikativní ceny pomáhají spotřebitelům s orientací v nabídkách elektřiny i plynu
Energetický regulační úřad (ERÚ) představil 1. dubna Indikativní pásmo nabídkových cen, které spotřebitelům usnadní orientaci na energetickém trhu. Indikativní pásmo nabídkových cen naznačuje, kde by se aktuálně měly pohybovat maloobchodní ceny energií vzhledem k vývoji na velkoobchodních trzích. ERÚ bude indikativní ceny zveřejňovat každý měsíc pro elektřinu i pro plyn, pro produkty s fixací ceny.
„Indikativní pásmo nabídkových cen je jednoduchým ukazatelem, který spotřebitelům pomůže v jejich rozhodování. Díky indikativním cenám lze snadno posoudit výhodnost fixace ceny, nabídku prolongace nebo nového produktu u stávajícího či jiného dodavatele. Po našem úspěšném srovnávači přicházíme s dalším nástrojem pro spotřebitele, který umožní lepší orientaci na stále složitějším trhu,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Indikativní ceny odpovídají obchodní, tj. neregulované složce ceny elektřiny nebo plynu. Právě její výši určují dodavatelé na volném trhu, zatímco regulovaná složka je pevně daná cenovými výměry ERÚ.
Pro stanovení indikativních cen je zásadní tzv. indikativní náklad nákupu elektřiny nebo plynu. Ten ERÚ počítá z předpokládaného profilu spotřeby zákazníka a kombinace burzovních cen (aktuálních i historických), přičemž prostřednictvím vah zohledňuje konkrétní ceny v různých hodinách, dnech a měsících. Indikativní ceny také zahrnují ostatní náklady a další položky související s činností obchodníka.
Indikativní pásmo nabídkových cen sleduje dlouhodobý vývoj na velkoobchodních trzích, a realisticky tak simuluje obvyklou nákupní strategii dodavatelů. Také proto ERÚ pásmo stanoví pouze pro fixované produkty, u kterých je nákupní strategie dobře předvídatelná, vzhledem k nutnosti zajištění fixovaných smluv.
„Indikativní ceny budeme aktualizovat každý měsíc. Spotřebitel tak uvidí, jak by se ceny měly pohybovat v dalších týdnech podle vývoje na velkoobchodních trzích. To je důležité zejména nyní, v době turbulentních změn,“ říká Jan Šefránek a upřesňuje: „To, že najdeme nabídky i mimo uvedené pásmo, nemusí nutně znamenat, že jde o podezřelé dodavatele. Svou roli může hrát například zpoždění cenotvorby na maloobchodním trhu, či různé obchodní strategie. Připomenout musíme i to, že výběr dodavatele není vždy jen o ceně, ale i dalších individuálních preferencí spotřebitelů.“ Hodnoty Indikativního pásma nabídkových cen pro všechny sledované typy produktů jsou k dispozici na webových stránkách ERÚ. Zájemci o detail zde naleznou také historický vývoj tohoto ukazatele nebo podrobné vysvětlení použité metodiky.