Deset nejlepších nabídek elektřiny a plynu, nepromeškejte možná poslední šanci

Dodavatelé elektřiny a plynu začali zdražovat nabídky pro nové zákazníky. Představujeme užitečné funkce v Kalkulátoru cen energií TZB-info, tentokrát filtry. Nechybí doporučené nabídky dodavatelů ke sjednání. Ceny na burzách v ČR opět rostou. Ze zprávy Operátora trhu za červenec, spotové ceny a počty odběrných míst.

E.ON a CENTROPOL ENERGY snižují ceny energií, ostatní je zvyšují

Nejvýznamnější změnou v uplynulém týdnu je snížení ceny plynu jednoho z největších dodavatelů u nás, společnosti E.ON Energie u produktů, které jsou bez fixace ceny a většinou jsou určeny pro stávající zákazníky. Základní produkt dodavatele Standard plyn nabízí plyn nově za 1 450 Kč/MWh bez DPH (dále vždy bez DPH). Dosud platný ceník má jednotnou cenu komodity 1 644 Kč/MWh. Protože se jedná o základní produkt dominantního dodavatele, tak by měl ovlivnit i ceny plynu alternativní konkurence, která se snaží nabízet levnější plyn, což asi bude mít nyní těžké. Ostatní podobné produkty mají cenu komodity v rozmezí 1 407 až 1 503 Kč/MWh. Jenom doufám, že i u tarifu DUO, který již dlouho není nabízen a je určen pro stávající zákazníky odebírající obě komodity, v případě elektřiny se zákazníci dočkají také zlevnění, aby věrní zákazníci neměli ceny elektřiny těsně pod úrovní vládního stropu.

Ke snížení ceny elektřiny a plynu se také rozhodl CENTROPOL ENERGY. Jedná se o akviziční nabídky určené pouze pro nové zákazníky, ti musí objednat produkt a komunikovat elektronicky. V případě elektřiny je nově nabízen produkt FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku a u plynu FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok.

ELIMON ustoupil z pozice dodavatele, který má pro nové zákazníky nejlevnější nabídku plynu na trhu. Aktualizoval produkt Svěží JISTOTA 24, zvýšil cenu plynu na 1 149 Kč/MWh, což je ovšem vzhledem k poměrům na burze také výborná cena.

Obchodník TEDOM energie kompletně aktualizoval svoji nabídku elektřiny i plynu, změny se dočkala i produktová řada Jistota na zimu 24 a nově zavádí tarif se závazkem na 36 měsíců. U všech tarifů se jedná o zvýšení ceny.



Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst)

Užitečné funkce Kalkulátoru cen energií TZB-info, které mohou zákazníci využít ke svému prospěchu

Dnes bych chtěl čtenáře upozornit na filtry, které mohou výrazně zpřehlednit hledání správné nabídky. Vedle spousty možností jak filtrovat, má tato nová funkce většinou tři polohy. Vždy první zleva je stávající poloha, ve které jsou filtry vypnuty a je generováno srovnání všech dostupných nabídek v databázi. Prostřední poloha je navržena pro zobrazení pouze určité vlastnosti (například fixace ceny nebo spotové nabídky) a konečně třetí poloha, která je nejvíce vpravo, slouží pro vyloučení určitých nabídek ze srovnání. Například někdo nepotřebuje spotové nabídky nebo fixní nabídky na měsíc ze srovnání, protože nemá k nim důvěru a chce si vybrat pouze z tradičních produktů.

Mimo to v našem Kalkulátoru mohou zájemci efektivně porovnat pouze nabídky jednoho nebo více vybraných dodavatelů, když čtenář chce například vědět, zda dodavatel má v databázi všechny ceníky nebo zda dodavatel je levnější než jeho konkurent.



Obr. 1: Filtr nabídek Kalkulátoru a tři možnosti zadávání filtru

Obr. 2: Filtr nabídek a výsledek zadání pouze určitých dodavatelů



Doporučené nabídky dodavatelů elektřiny a plynu ke sjednání

Nových cenově nejdostupnějších nabídek neustále ubývá jen s občasnou výjimkou. Tou výjimkou je nová nabídka obchodníka CENTROPOL ENERGIE s názvem FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku u elektřiny a FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok u plynu.

Ceník plynu u nejvíce prodávaného produktu společnosti ELIMON prodávaný pod názvem Svěží JISTOTA 24 mírně zdražil, a tak se nabídka propadla z prvního místa na konec tabulky.

V tabulce nejsou všechny nabídky, které máme v Kalkulátoru. Seznam tvořím tak, že si nastavím v editoru pro zadání parametry spotřeby dle tabulky a pak postupně jedu od nejvýhodnější nabídky směrem k méně výhodným a nabídky do tabulky zapisuji. U jednotlivých položek posuzuji, zda bych si ji vybral já sám, nebo ne. Rozhodně nedám na řeči o nespolehlivém malém dodavateli, názor na dodavatele si rovněž dělám sám. Mimo tradičních nabídek se snažím uvádět jednu spotovou nabídku a také jednu nabídku s fixní cenou na měsíc, vybírám vždy z těch časově nejvzdálenějších nabídek, nyní na říjen. V současné době však měsíční ceny jsou výše než nejlevnější tradiční nabídky, tak se zde neobjevují.

Tato tabulka je občas předmětem dotazů, který se týká zařazení určitého produktu do tabulky, proto svůj postup zařazení zde uvádím. Tabulka má také omezenou časovou platnost, nejdéle do vydání dalšího článku. Tabulka se v průběhu týdne neaktualizuje. Pokud jste si zde vybrali, obraťte se nejlépe na dodavatele přímo nebo prostřednictvím funkce v Kalkulátoru Poptat u prodejce, když vám neodpoví do třech pracovních dní, také jej kontaktujte.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu, ** – cena s bonusem, *** – spotový tarif, cenová hladina za posledních 12 měsíců)

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny na burzách v ČR proti předminulému týdnu zase začaly růst. Tuto tabulku zveřejňuji záměrně pro to, aby ti, kteří mají zájem nebo využívají tarif s měsíční fixací ceny měli informace o pravděpodobném vývoji cen několik měsíců dopředu a mohli se tak případně rozhodnout co dál. Jestli u měsíční fixace zůstanou nebo si raději zafixují cenu na delší dobu.

Spotové ceny jsou vyjádřeny průměrnou cenou za posledních 30 dní, což lépe charakterizuje trend ve vývoji cen než průměrná hladina cen za posledních 12 měsíců.

Ceny z Českomoravské komoditní burzy Kladno zase ukazují, za kolik nakupují státní organizace a města, tedy jaká je současná minimální nákupní cena elektřiny a plynu.



Tab.3: Přehled cen energií na burzách v ČR s porovnáním proti předminulému týdnu

Z měsíční zprávy Operátora trhu za červenec 2024

V červenci byly průměrné ceny elektřiny na denním trhu 69,90 EUR/MWh, v systému IDA (sdílení) 75,22 EUR/MWh a na vnitrodenním trhu 135,70 EUR/MWh. Ceny na denním trhu jsou základem pro spotové trhy pro maloodběratele.

Průměrná cena plynu na vnitrodenním trhu operátora byla v červenci 34,91 EUR/MWh.

Celkový počet registrovaných odběrných a předávacích míst (OPM) dosáhl 6 354 627, což je o 5 629 více a počet OPM plynu naopak klesl na 2 734 550 a proti červnu ubylo 2 212 přípojek.