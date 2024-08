TZB-info / Ceny energií a paliv / Který dodavatel energií získal v červenci nejvíce zákazníků a komu zákazníci utíkají

Dodavatelé elektřiny a plynu začali zvyšovat ceny pro nové zákazníky. Mezi nabídkami se objevila jedna ještě výhodnější nabídka pro zafixování ceny na dvě zimy. Představuji novinku v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Který dodavatel byl v červenci nejúspěšnější u zákazníků? Ceny elektřiny i plynu na burzách v ČR začaly v uplynulém týdnu klesat.

Ceny elektřiny a plynu na burze se výrazněji začaly promítat do aktivity dodavatelů, většinou obchodníci začali upravovat nabízené ceny směrem nahoru. Nejednalo se ale o zvyšování cen pro stávající zákazníky, jenom se upravovaly ceny u akvizičních ceníků určených pro nové zákazníky. Jako záchrana pro dosud nerozhodnuté zákazníky se v nových nabídkách objevily dvě, které mají nižší cenu než jejich předchůdkyně.

Rozhodně atraktivně s ohledem na současnou situaci se jeví nová nabídka od velkého dodavatele MND Energie v nových produktech Ceník Zima 25/26, které poskytují skvělé ceny obou komodit pro následující dvě zimy. Chvályhodné je, že obchodník tímto poskytuje možnost mít elektřinu a plyn za dobré ceny jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky, což málo dodavatelů nabízí. Ostatní dodavatelé nabízí svým stávajícím zákazníkům výrazně vyšší ceny než novým. Jedná se o nabídku se závazkem a s fixní cenou do 31. 3. 2026.

„Ceny našim zákazníkům hlídáme a průběžně upravujeme tak, aby jim zůstaly výhodné dlouhodobě. Pokud můžeme, tak zlevňujeme,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu MND Energie a.s. „Jsem rád, že nabízíme Ceník Zima 25/26 a umožňujeme tak novým i stávajícím zákazníkům zajistit si na dvě zimy cenu plynu a elektřiny, která nyní patří mezi nejvýhodnější na trhu,“ doplňuje.

Dalším dodavatelem, který radikálně snížil cenu elektřiny i plynu pro nové zákazníky, je slovenský obchodník RIGHT POWER. U produktu Tarif Dom 2024 nabízí fixní cenu se závazkem na dva roky.

K nabídkám se sníženou cenou patří také nový ceník produktu FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok, u distribučních sazeb určených pro topení elektřinou. Ceník vydala společnost CENTROPOL ENERGY a je s fixní cenou na 12 měsíců s tím, že je třeba produkt sjednat online.

Ostatní obchodníci však v uplynulém týdnu reagovali na vyšší ceny na burze a upravili své nabídky pro nové zákazníky.

Společnost ARMEX ENERGY zveřejnila nové ceníky prakticky u všech produktů, které nabízí. Ceny elektřiny jsou o zhruba o 200 až o 400 Kč/MWh bez DPH (vždy bez DPH), než měly předchozí ceníky. Ty ale měly stejnou cenu komodity, nyní je cena odstupňována podle délky závazku. Zvýšil se i stálý plat, místo 99 korun budou zákazníci platit měsíčně 109 korun.

U plynu obchodník dřívější komoditní cenu 1 050 nyní nahradil cenami o 190 až o 240 Kč/MWh vyššími, rovněž odstupňovanými podle délky závazku. Stálý plat zůstal stejný, je ale nadprůměrně vysoký (199 Kč/měsíc). Všechny nabídky jsou se závazkem, ale bez deklarace fixace ceny.

V první tabulce jsou rovněž nové ceníky pro produkty s měsíční fixací cen podle burzy. Ceny jsou pro nové zákazníky a možná i pro stávající zákazníky vyšší, nepříliš atraktivní. Tyto ceny reflektují spekulativní ceny na pražské burze PXE, konkrétně ceny měsíčních kontraktů.

Dalším významným dodavatelem, který uplynulý měsíc zvýšil ceny pro nové zákazníky, je společnost EP Energy Trading (EPET). Ceníky pro nové zákazníky mají fixní cenu na rok, či na dva se stejnou délkou závazku. Sice dodavatel vydal nové ceníky pro elektřinu i pro plyn, ale zvyšoval ceny jen u plynu. U elektřiny jsou ceny stejné jako u původních ceníků, ale je možné, že se dodavatel od nynějška rozhodl pravidelně aktualizovat svoji nabídku a nezměněné ceny odráží stav cen na burze.

V případě plynu jsou srpnové ceny u ceníků FIX 12(24) SRPEN 2024 o 79 až o 109 Kč/MWh vyšší než dubnové ceny.



Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst) Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst)

Užitečné funkce Kalkulátoru cen energií TZB-info, které mohou zákazníci využít ke svému prospěchu



Obr. 1: Ukázka cenového grafu z denního trhu pro plánování spotřeby elektřiny Obr. 1: Ukázka cenového grafu z denního trhu pro plánování spotřeby elektřiny

Dnes bych rád čtenářům představil čerstvou novinku, která by mohla pomoci zákazníkům s průběhovým měřením a se spotovým tarifem ušetřit tím, že si mohou lépe naplánovat spotřebu elektřiny u zařízení s velkou spotřebou.

Součástí Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátoru) je kalkulačka spotových cen elektřiny a plynu, kde si zájemce může zadat časové rozmezí a obchodní přirážku, jež je daná konkrétním ceníkem obchodníka, se kterým má zákazník smlouvu. Po zadání všech údajů se ukáže průměrná cena za zvolené období, průměr je počítán buď podle diagramu TDD s přepočítanou nebo podle normalizované spotřeby, to podle volby zákazníka.

Nově se v případě elektřiny objeví pod cenou graf s hodinovými cenami na příští den. Tak si zákazník může lehce zvolit, zda spotřebu elektřiny nepřizpůsobí grafu.

Novinka může pomoci zákazníkům odebírající elektřinu z řád domácností s vyšší spotřebou nebo i firmám se spotovým tarifem, které mohou regulovat svoji spotřebu.

Jak se stanovuje cena na denním trhu

(zdroj: www.nanoenergies.cz)

Na denním trhu s elektřinou dochází k nákupu a prodeji energie určené k dodání na následující den. Při účasti na denních trzích se musí dbát na to, aby bylo k dispozici dostatečné množství elektřiny pro pokrytí očekávané poptávky.

Při obchodování na denním trhu předkládají kupující a prodávající své nabídky a požadavky ohledně určitého množství energie za určitou cenu. Organizátor trhu potom tyto nabídky a požadavky zpracovává za použití různých algoritmů. Jeho cílem je správně spárovat kupující s prodávajícími a stanovit konečné ceny pro daný denní trh. Výsledné ceny, které jsou takto určeny na denním trhu, se poté používají jako reference pro vnitrodenní trh, na kterém se nakupuje a prodává energie určená k okamžité dodávce.

Kvůli neustálému kolísání spotřeby a výroby energie však ceny na denním trhu nejsou skoro nikdy zcela v souladu s cenami na vnitrodenním trhu. I tak ale poskytují dobrou referenční hodnotu, zejména pro ceny energie na trhu během následujícího dne.

Počty odběrných míst v červenci 2024, kdo jich získal a ztratil nejvíce

Pohled na počty odběrných míst, zjednodušeně na počty zákazníků, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úspěšnosti každého obchodníka. Přitom ne všichni mají stejné podmínky. Velcí dominantní dodavatelé u komodity, ve které dominují, mají zákazníky, kteří nejsou vázáni závazkem a mohou snadno dodavatele změnit, čehož alternativní dodavatelé využívají. Na druhou stranu dominantní dodavatelé u prodeje komodit, ve kterých nejsou dominantní, mohou využít své síly a dobré zkušenosti zákazníků z minulosti a také mají své zákazníky smluvně vázány, což je překážkou odchodu zákazníků.

Tabulka ukazuje počty odběrných míst za červenec, ale to není ukazatel toho, jak si obchodník v červenci vedl, je to dlouhodobý výsledek nejméně za dobu tří měsíců zpátky. V současné době se jedná o skutečnou reakci zákazníků na obchodní politiku každého dodavatele. Je to rozdíl od situace před mnoha lety, kdy úspěšnost závisela na aktivitě podomních prodejců, či na různých marketingových akcích.

Na první pohled vidím, jak v případě plynu změna politiky prospěla společnosti ČEZ Prodej, vidím stálý přírůstek počtu zákazníků u brněnské společnosti TEDOM energie, Pražská energetika těží zase z prodeje zprostředkovateli, takže se sama odsuzuje k trvale nízkým cenám pro nové zákazníky s rizikem zvýšené fluktuace zákazníků, což ovšem je spojeno s dnešní dobou.

O některých z dolní části tabulky bych řekl jediné, že spí a ne a ne se probudit.



Tab. 2: Dvacet nejvíc úspěšných dodavatelů a dvacet nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst za červenec 2024 u elektřiny a u plynu. Tab. 2: Dvacet nejvíc úspěšných dodavatelů a dvacet nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst za červenec 2024 u elektřiny a u plynu.

Doporučené nabídky elektřiny a plynu ke sjednání

Jsem rád, že po delší době je v tabulce produkt označený zelenou barvou. To znamená, že se jedná o novinku na trhu a když ještě je v tabulce nejvýhodnějších ceníků, tak to znamená, že pravděpodobně obchodník musel snížit cenu. Tou novinkou je tarif od MND Energie Ceník Zima 25/26, který napovídá, že obchodník nabízí zákazníkům výhodnou cenu na překonání dvou zim, pokud dojde k zahájení dodávek co nejdříve. Rovněž CENTROPOL ENERGIE zveřejnil nový ceník FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok, ve které snížil cenu elektřiny u dvojtarifu.

Podobně jako minulý týden, tabulka již neobsahuje produkty s měsíční fixací, protože nyní nejsou cenově nejvýhodnější.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu, ** – cena s bonusem, *** – spotový tarif, cenová hladina za posledních 12 měsíců) Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu, ** – cena s bonusem, *** – spotový tarif, cenová hladina za posledních 12 měsíců)

Ceny na burzách v ČR

Po delší době dochází u spekulativních cen k výraznějšímu poklesu, doufám, že tento trend vydrží delší dobu.