Statisícům zákazníků bude končit smlouva, přinášíme přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu

Ceny energií beze změny, jen u produktů s měsíční fixací mírně klesají. Představujeme užitečné funkce Kalkulátoru cen energií TZB-info, tentokrát zobrazení nabídek s postupně klesající cenou. Vybíráte dodavatele elektřiny nebo plynu? Nejvýhodnější nabídky na trhu ke sjednání uvidíte v přehledné tabulce. Ceny energií na burzách v ČR klesají. Ke sdílení elektřiny se v ČR přihlásilo již téměř 8 000 zájemců.

Ceny energií beze změny, jen u produktů s měsíční fixací mírně klesají

Ceny na burzách klesají, ale neklesají dlouho a také není ten pokles tak významný, aby ovlivnil ceny prodejců pro domácnosti. Z toho důvodu se v uplynulém týdnu měnily jen ceny u produktů s měsíční fixací. Tentokrát se objevily první ceny na listopad, což je dobrá informace pro ty, které vývoj cen měsíčních produktů zajímá.

Měsíční ceny na listopad jsou mírně nižší, než ceny v cenících na říjen nebo na září. Záleží ale na tom, kdy byl ceník publikován na stránkách dodavatele. Ti, kteří zveřejnili ceny na říjen nebo dokonce až nyní na září, mají rovněž nižší ceny než ti, kteří zveřejnili ceny již v první polovině měsíce. To podle vývoje cen na burze.

Jiných změn cen se v uplynulém týdnu zákazníci nedočkali. Následující tabulka ukazuje změny cen u nově vydaných ceníků s měsíční fixací.



Užitečné funkce Kalkulátoru cen energií TZB-info, které mohou zákazníci využít ke svému prospěchu

Zobrazení nabídek s postupně klesající cenou

V současné době je podle zákona nejdelší možný závazek pro dodávku elektřiny nebo plynu na tři roky. Dodavatelé nabízí především dvouleté nebo roční smlouvy. Když obchodníci chtějí zákazníky přilákat na uzavření delší smlouvy, musí jim nabídnout něco víc. Vlastně je to reakce obchodníků na obavy zákazníků, kteří si nechtějí dlouhodobě zafixovat ne příliš výhodné ceny. Zákazníci pak by měli posuzovat výhodnost smlouvy podle jednotlivých odstupňovaných cen komodity z hlediska momentální situace na trhu. Ve skutečnosti zákazníci výhodnost hlavně posuzují podle nejvýhodnější a časově nejvzdálenější ceny.

V původní verzi Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátor) byly zveřejňovány všechny ceníky, které obchodník v určité nabídce uváděl. Podle našeho názoru tento způsob cenového srovnání nebyl příliš přehledný a byl zavádějící, protože naváděl zákazníky sledovat jen tu nejvýhodnější cenu a pomíjel vyšší platby v obdobích před tím.

V nové verzi Kalkulátoru jsme zobrazování nabídek s postupně klesajícími cenami předělali. Nově jsou tyto produkty zobrazovány jednou nabídkou stejně jako ostatní standardní nabídky.

Nabídka s postupně klesající cenou obsahuje dva nebo tři cenové údaje, to podle toho, zda se jedná o dvouletý nebo o tříletý produkt. Přitom ceny jsou zařazeny v nabídce pod sebou s tím, že je uveden počáteční datum, kdy další období začne platit. Sice nabídky bychom mohli také srovnat podle průměrné ceny za všechna období, ale není to přesné, protože některé produkty nemají stanoveny pevné doby platnosti jednotlivých cen a řídí se podle určitého data v kalendáři. Zákazníci by v tomto případě měli různé ceny podle toho, kdy začnou energie odebírat.

Když si čtenář určitou nabídku vybere v editoru pro zadání srovnání, tak se mu zobrazí i cenové srovnání výhodnosti produktu s klesající cenou, vždy se srovnává první rok dodávek. Kolik korun zákazník ušetří v dalších letech, čtenář vidí hned pod první nebo druhou cenou.



Pokud by si zájemce chtěl srovnat ceny přesněji pro druhý a pro třetí rok, může tak učinit pomocí dříve popsané funkce Individuální cenová nabídka.

Když by si zákazník chtěl udělat srovnání klasického produktu a s odstupňovanými cenami, může to udělat takto: pro příklad jsem zvolil produkt obchodníka E.ON Energie. V editoru pro zadání jsem si vybral nejvýhodnější nabídku dodavatele Ceník Variant PRO na 2 roky 9/24. Pak jsem ve filtru zvolil pouze nabídky s odstupňovanou cenou a rovněž ve filtru jsem vybral pouze dodavatele E.ON Energie. Jak to dopadlo při spotřebě 2 000 KWh a s tarifem D02d ukazuje následující obrázek. Kalkulátor sice srovnává první cenu, ale ani nejnižší náklady nejsou nižší než u klasického produktu.



Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu ke sjednání

Ve srovnání s předchozím článkem se nic nezměnilo, tedy až na spotovou cenu v jedné nabídce, kterou v tabulce máme, protože u ní se cena s časem vyvíjí. Pokud by se našel zájemce o využití těchto nabídek, tak nejlépe udělá, když přímo kontaktuje dodavatele, popřípadě vyplní přihlašovací formulář na stránkách obchodníka.



Ceny na burzách v ČR

Ceny energií na burzách již druhý týden po sobě klesají, a to se projevuje třeba i na aukčních cenách pro státní organizace, které se obchodují na Českomoravské komoditní burze Kladno.



Ke sdílení elektřiny se v ČR přihlásilo již téměř 8 000 zájemců (z tiskové zprávy EDC)

Celkem 7896 registrací, 4414 výroben a více než 13 000 vyřízených dotazů zájemců o sdílení. To jsou výsledky srpnové bilance fungování Elektroenergetického datového centra (EDC), které 1. srpna 2024 zahájilo přijímání registrací ke sdílení elektřiny v ČR. Reálné sdílení elektřiny očekává EDC v průběhu září.

„První měsíc přijímání registrací potvrdil, že Češi mají o sdílení elektřiny skutečný zájem. Z téměř osmi tisíc subjektů registrovaných do portálu EDC prošlo během srpna celým procesem až k uzavření smlouvy již více než pět tisíc účastníků. Mezi nimi jsou téměř dva tisíce takzvaných skupin sdílení, dále pak aktivní zákazníci a bytové domy. V případě energetických společenství je administrativní proces náročnější. Nárůst počtu sdílejících v této kategorii proto očekáváme později,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

Nezbytnou podmínkou pro sdílení elektřiny je instalace tzv. chytrého elektroměru. Ten zdarma vyměňují provozovatelé distribučních soustav – ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce na základě zprávy od EDC o registraci spotřebitele na jejich distribučním území. Z celkových 612 žádostí o nový elektroměr se distributorům v srpnu podařilo výměnu zrealizovat přibližně u dvou třetin. V ostatních případech se technici setkali s překážkami, které jim instalaci chytrého elektroměru znemožnily.

Jako nejčastější komplikace distributoři uvádějí ponechaný krycí plech v elektroměrovém rozvaděči, jeho nesprávné zapojení nebo nevhodný hlavní jistič a průřezy vodičů. „Je zapotřebí upozornit, že elektroměrové rozvaděče jsou ve vlastnictví majitelů nemovitostí a distributor není oprávněn zasahovat do elektroinstalace cizího majetku. Jejich případnou úpravu musí zajistit odborná instalační firma na základě žádosti majitele,“ uvedl Marian Rusko, předseda Rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností, a dodal: „Aktuálně evidujeme dalších téměř 2300 účastníků, které v následujících týdnech čeká osázení chytrým měřením. Prosíme proto všechny, aby si před sjednáním termínu výměny elektroměru ověřili, že splňují technické náležitosti podle takzvaných připojovacích podmínek svého distributora. Ty naleznou na jeho webových stránkách a distributor na ně odkazuje rovněž v rámci e-mailové komunikace ohledně realizace výměny.“

Největší zájem je podle EDC o sdílení v rámci jedné nebo více vlastních nemovitostí. Tento režim sdílení představoval v srpnu konkrétně 46 procent všech uzavřených smluv. „Samotnému zahájení sdílení předchází proces registrace a uzavření smlouvy s EDC, ověření na straně distributora, případně instalace průběhového elektroměru. Na konci srpna bylo připraveno ke sdílení již více než 1300 subjektů, kteří se zaregistrovali už začátkem měsíce a celým tímto procesem prošli bez většího zdržení. V září tak předpokládáme první nižší objemy sdílené elektřiny,“ shrnul P. Kusý.

EDC aktuálně funguje v tzv. dočasném řešení. To umožňuje sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky mezi aktivními zákazníky, výrobci elektřiny a v rámci energetických společenství. V roce 2026 se počítá se zahájením plného provozu, který nabídne nové možnosti sdílení elektřiny a současně rozšíří funkce EDC do dalších oblastí moderní energetiky, jako jsou akumulace, flexibilita nebo agregace. Úprava spotřeby podle ceny elektřiny na trhu či nabídka služby agregace flexibility pro zajištění rovnováhy přenosové soustavy v budoucnu umožní lidem a firmám další snížení účtů za elektřinu.