Kalkulátor cen energií TZB-info má nejen nový vzhled, ale i vylepšené funkce

Obchodník Fonergy jako první zveřejnil ceny měsíčních tarifů na září. Začátkem července se na našich stránkách objevil nový vzhled Kalkulátoru cen energií TZB-info odpovídající nejnovějším požadavkům zákazníků, představuji jednotlivé změny. Ceny na burzách v ČR mírně klesají, ale aktivita obchodníků je nyní o prázdninách nízká.

Prázdniny jsou dobré období, jak si mohou obchodníci prodloužit období se stejnými cenami, bez nutnosti jejich úprav. V tomto duchu zveřejnila společnost ČEZ Prodej nový ceník týkající se produktu pro dodávku elektřiny na tři roky s postupně klesající cenou Elektřina Fix na 3 roky a pro dodávku plynu Plyn Fix na 2 roky. Tyto ceníky na chvilku zmizely ze stránek dodavatele, až jsem myslel, že obchodník změnil obchodní strategii. Uplynulý týden se ale objevily ceníky se staronovou nabídkou, u které došlo pouze k úpravě regulovaných cen na základě nedávného rozhodnutí regulátora.

Již známe první zářijovou cenu u produktu s měsíční fixací podle burzy PXE. Jako vždy nové ceníky zveřejnil obchodník z Uherského Hradiště FONERGY, který je znám skutečně poctivým přístupem k zákazníkům. Sice se jedná o ceny na září, o kterých bychom se mohli domnívat, že jsou například značně rozdílné od cen na srpen, ale pravdou je, že ceny v jednotlivých měsících sledované v určitý okamžik jsou velmi podobné, větší rozdíl nastává při porovnání cen za určitý čas. Nemůžeme porovnávat ceny na srpen začátkem července a ceny na září koncem července. Přesto ceny na září produktů FÉROVKA NA MĚSÍC (září 24) jsou srovnatelné s cenami dodavatele na srpen.

Také jsem zaznamenal nové ceníky u velmi rychle rostoucího staronového dodavatele ZT Energy, který sám vyrábí a dodává elektřinu. Tento obchodník dodává elektřinu a plyn bez závazku a uplynulý týden se na jeho webových stránkách objevily nové ceníky s fixní cenou na srpen Výhodná elektřina – měsíční fixace 08/24, Výhodný plyn – měsíční fixace 08/24 (jedná se o zkrácený název tarifu), které jsou ještě nižší než jeho ceníky na červenec. Že by ceny na burze takto silně klesaly? No v každém případě nízké ceny jsou dobré pro jeho zákazníky.



Tab. 1: Přehled novinek v cenících za uplynulý týden (zeleně – klesající cena, červeně – rostoucí cena proti poslední verzi ceníku)

Nový Kalkulátor cen energií TZB-info se představuje

Od začátku července jsme spustili novou verzi Kalkulátoru cen energií TZB-info. Snahou autorů bylo především zmodernizovat vizuální stránku aplikace, která komunikuje s uživatelem, protože za dvanáct let využívání porovnávače se vnější vzhled neměnil a přestával vyhovovat změnám, především mobilním aplikacím, které zákazníci nyní nejvíce využívají.

Bylo rovněž třeba sjednotit způsob zadávání dat, protože před změnou bylo nutné zadávat podmínky produktů zvlášť pro odběratele dat a zvlášť pro čtenáře srovnávače. Předchozí verze u nabídek obsahovala mnoho podmínek, které sice byly na začátku provozu kalkulátoru důležité, neboť zákazníci zkrácenou formou dostávali důležité informace ke změnám tarifů. Postupně však, díky legislativě, se ochrana spotřebitelů zvýšila, podmínky se zjednodušily, a tak se tyto informace staly zbytečnými a bylo tak možno snížit množství údajů k ceníku na základní věci, jako jsou délka závazku, fixace, či informace o spotových produktech nebo fixních produktech na měsíc.

Viditelnou změnou je vzhled produktů s postupně měnící se cenou, kdy nově většinou tři nebo dva ceníky jsou uživatelsky sloučeny do jednoho s tím, že s ostatními nabídkami jsou srovnávány časově první ceny (náklady) produktu. Ostatní ceny (náklady) jsou viditelné pod prvním cenovým údajem.

Nově je rozdělen dodavatel a produkt ve formuláři pro zadání údajů s tím, že zákazník má pro výběr možnost si vybrat i tarif z minulosti, který sice už ve srovnání není, ale je dosud platný a porovnat jej s ostatními nabídkami na trhu. V minulosti políčko pro výběr obsahoval současně název dodavatele i název ceníku v jednom řádku. Přitom jsme nechali funkci Individuální cenová nabídka v zadání tarifu, protože ta slouží k porovnání individuálních cen zákazníka, což je důležité hlavně v současné době, kdy se nabídka neveřejných nabídek velmi rozšířila.

Nově v Kalkulátoru cen energií TZB-info nenajdete staré ceníky a ceníky určené pro stávající zákazníky, jak tomu bylo v minulosti.

Chtěli jsme také zlepšit funkci Bonus, díky ní si může dodavatel ještě snížit cenu pro srovnání. Bohužel zatím pouze bonusy spojené s nabídkou fungují pouze u Pražské plynárenské, protože obchodník má jednotný bonus za sjednání smlouvy online, nikoliv za to, že zákazník podepíše smlouvu na určité množství energie. Řešení může být individuální naprogramování bonusu podle specifických požadavků obchodníka, v tom případě se dodavatel může obrátit s takovým požadavkem na naše obchodní oddělení.

Čtenáři si mohou být jisti, že údaje v Kalkulátoru jsou naprosto nezávislé, protože sami aktivně vyhledáváme nové ceníky a sami si je zadáváme do databáze, nikdo nám neurčuje, který ceník zveřejnit nebo, který ne. Nejsme odkázáni na to, co nám dodavatelé pošlou nebo co z obchodních důvodů pošlou raději později.

Mimoto již od začátku evidujeme i ceníky určené pouze pro stávající zákazníky, s kterými se ale nově čtenář ve srovnání nesetká. Zákazník se „starým ceníkem“ může ale využít opět výše uvedenou funkci „Individuální cenová nabídka“.

Závěrem bych chtěl poděkovat za trpělivost našich čtenářů v uplynulých dnech, kdy jsme za provozu Kalkulátor cen energií TZB-info měnili.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu

Jako vždy je v tabulce uvedena jedna nabídka ze spotového trhu, jedná se o průměrnou cenu za posledních 12 měsíců. Pak tam máme jednu nabídku s fixní cenou na měsíc, vždy se jedná o cenu pro následující měsíc, ne na aktuální měsíc. Nejvíce jsou ale zastoupeny klasické nabídky se závazkem a fixní cenou nejvíce na dva roky. Delší závazek neuvádíme a také zde neuvádíme produkty, které jsou sice se závazkem, ale o fixaci cen není zmínka. Tabulka může sloužit například zájemcům o levnější energii, když jim končí závazek a zákazník by se rád dohodl se svým dodavatelem na smlouvě pro další období.

Na základě posledních hodnocení poptávek generovaných z Kalkulátoru je třeba upozornit, že následující produkty jsou určeny pouze pro nové zákazníky, nikoliv pro stávající zákazníky dodavatele. Je třeba si také přečíst podmínky, například omezení maximální spotřeby, které jsou vždy uvedeny ve srovnání.



Tab. 2: Přehled tarifů pro dodávku elektřiny a plynu pro sjednání, platnost přehledu do vydání nového článku (zeleně – nová nabídka na trhu, * – fixní tarif na měsíc, ** – pořadí se započítaným bonusem, *** – spotový tarif, průměrná cena za 12 měsíců, **** – kombinace smlouvy na neurčito a fixní ceny)

Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden

Ceny kontraktů na dodávku elektřiny i plynu, podobně jako předminulý týden pokračovaly v poklesu. Průměrná spotová cena má zpoždění díky velkému počtu cen v průměru a aktivita obchodníků na Českomoravské komoditní burze Kladno byla nízká, snad kvůli létu.