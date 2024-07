TZB-info / Ceny energií a paliv / Který dodavatel energií získal v červnu nejvíce odběrných míst a který zákazníky stále ztrácí

Který dodavatel energií získal v červnu nejvíce odběrných míst a který zákazníky stále ztrácí

Přinášíme přehled nových ceníků na trhu s elektřinou a plynem za uplynulý týden. Co ukazuje zhodnocení změn v počtu odběrných míst v červnu u dodavatelů. Rekordní pokuty udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za první čtvrtletí tohoto roku Energetický regulační úřad. Jako každý týden máme tabulku s přehledem nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi, kterou doprovází užitečný přehled cen na burzách v ČR.

Výběr z nových ceníků elektřiny a plynu, které obchodníci zveřejnili minulý týden

Možná slovo výběr je přehnaný, protože v současné době nikdo moc ceníky nemění. Ke změně ceníku došlo u ceníku společnosti VEMEX Energie pro plyn u produktu FIX 24M 07/24. Nejedná se o kompletní změnu cen komodity ve všech pásmech spotřeby. Obchodník pouze snížil ceny u dvou pásem s nejnižší spotřebou a pak zdražil plyn u vysokých odběrů na 45 MWh za rok. Tento krok zřejmě má za cíl ohraničení portfolia nových zákazníků. Nová nejnižší cena komodity je pro spotřebu 1,89 MWh za rok a to 1 199 Kč/MWh a naopak nejvyšší cena je pro spotřebu nad 45 MWh za rok a to 1 269 Kč/MWh bez DPH (ceny jsou vždy bez DPH).

Druhou novinkou jsou produkty společnosti Teplárny Brno s fixní cenou do konce roku 2026 jak pro elektřinu, tak pro plyn s názvem Elektřina fixně 2026 a Plyn fixně 2026 s jednotnou cenou komodity u elektřiny za 2 890 Kč/MWh a u plynu za 1 330 Kč/MWh. V případě plynu je sice velmi nízký stálý plat u dvou nejnižších pásem spotřeby (do 7,59 MWh/rok pouhých 40 Kč za měsíc), ale od spotřeby nad 25 MWh je stálý plat 200 Kč, nad 45 MWh 300 Kč a nad 63 MWh dokonce 400 Kč/MWh. Není to ojedinělé, ale z minulosti nebyl člověk na takto vysoké ceny stálého platu zvyklý.

Společnost LAMA energy již také zveřejnila nové ceny produktu s fixní cenou na měsíc pod názvem GARANT Měsíc, podobně jako FONERGY, již na září. Zářijové ceny komodity jsou mírně vyšší než měsíční ceny na srpen. Naopak u společnosti Eneka nové měsíční ceny na srpen jsou nižší, než byly v červenci.

Pro mne velmi nepříjemným překvapením jsou nové spotové ceníky dodavatele Pražská plynárenská u produktu SPOT. Tedy nevím, zda se nově vydanému dokumentu dá říkat ceník, když ceník neobsahuje cenu za komoditu. Obsahuje jinak všechny ceny, jen u výpočtu ceny komodity chybí koeficient, který se má dohodnout ve smlouvě. Nelíbí se mi tento postup, protože při výpočtu ceny se násobí několik čísel a zákazník bez srovnání si těžko hned spočítá výhodnost produktu. Chápu, že v některých případech jsou vyšší náklady na dodávku elektřiny pomocí spotových cen, ale lze třeba vydat dva ceníky, třeba pro zákazníky s fotovoltaikou a bez ní.



Který dodavatel získal v červnu 2024 nejvíce odběrných míst

Přehled toho, jak se dařilo jednotlivým obchodníkům v červnu, co se týká změn počtu odběrných míst, je údaj změn sice jen za červen, ale tento výsledek je výsledkem snahy dodavatelů za mnoho měsíců před tím, protože ne vždy končí zákazníkům předchozí smlouva hned po uzavření nové smlouvy. Rozdíly v počtech získaných, ztracených zákazníků (odběrných míst) je malý, tak nelze posuzovat, že obchodník měsíc předem byl druhý a nyní je třeba osmý. Mnohem důležitější je dlouhodobý trend. Naopak výraznější změna z měsíce na měsíc je jakousi kontrolkou, která možná signalizuje začátek obratu v trendu vývoje odběrných míst.

Rozhodně neplatí, že obchodníkům na dolním konci tabulky je třeba se vyhnout, že třeba zkrachují. Naopak tito dodavatelé se většinou snaží získat zákazníky výhodnější nabídkou, takže na tom nakonec mohou zákazníci vydělat.



Energetický regulační úřad udělil v prvním pololetí pokuty dodavatelům a zprostředkovatelům ve výši 12 milionů korun (podle tiskové zprávy regulátora)

Energetický regulační úřad (ÉRU) tvrdě trestá protispotřebitelské praktiky dodavatelů a zprostředkovatelů. Jen za prvních letošních šest měsíců jim udělil výrazně vyšší pokuty než za celý loňský rok! V součtu se sankce vyšplhaly na 12 milionů korun, což je rekord za více než dvacetiletou existenci úřadu.

Nejčastější problémy, které ERÚ aktuálně řeší, se týkají vyúčtování a reklamací, u kterých někteří dodavatelé neplní své povinnosti vůči spotřebitelům. Právě za pozdní vyúčtování úřad letos uložil hned dvě vysoké pokuty – 1,2 mil. korun společnosti ELGAS Energy a rovný milion Lidové energii. Historicky nejvyšší sankci (4,75 mil. korun) pak obdržela společnost ARMEX ENERGY, která v době začínající energetické krize především nedodržovala fixní ceny, dále nevyřizovala včas reklamace a požadovala platby za neobjednané služby (podrobněji zde).

„Za protispotřebitelské chování dodavatelů a zprostředkovatelů jsme v prvním pololetí udělili sedmadvacet pravomocných pokut v celkové výši 12 milionů korun. Navíc jsme vydali řadu rozhodnutí v prvním stupni, proti nimž dotyční podali tzv. rozklad, tedy opravný prostředek podobný odvolání. I proto očekávám, že trend vysokých pokut bude pokračovat i v nadcházejícím období,“ upozorňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Pro srovnání: V prvním pololetí roku 2023 ERÚ uložil pravomocné pokuty ve výši 5,4 mil. korun, ve druhém pak 3,1 mil. korun.

Letos ERÚ rozhodoval mimo jiné i o odvolání energetických zprostředkovatelů proti rozhodnutí České obchodní inspekce (ČOI). Zprostředkovatelé totiž až do poloviny roku 2022 podnikali nikoliv podle energetického, ale podle živnostenského zákona, a spadali proto pod dohled ČOI. V těchto řízeních ERÚ potvrdil dvě milionové pokuty, a to společnostem Marketing 23, dříve Česká srovnávací (1,5 mil. korun) a Českomoravské energie (1,35 mil. korun).

„V období od energetické krize jsme postupně překonali rekordy ve všech spotřebitelských agendách. Násobně nám vzrostl i počet podnětů na kontrolu dodavatelů a zprostředkovatelů, která předchází samotnému sankčnímu řízení,“ upřesňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „Nejlepší ovšem samozřejmě je problémům úplně předejít, proto také klademe zvýšený důraz na prevenci a osvětu,“ dodává radní Zemanová.

Doporučené nabídky elektřiny a plynu ke sjednání za uplynulý týden

Jedinou novinkou mezi nejvýhodnějšími nabídkami uplynulého týdne je nabídka elektřiny od dodavatele Teplárny Brno s fixní cenou do konce roku 2026, díky zejména nízké ceně stálého platu u elektřiny.



Vývoj cen na burzách v ČR za uplynulý týden

Zatímco ceny elektřiny na burzách v ČR již třetí týden mírně klesají, ceny plynu naopak stagnují, či mírně rostou.