Růst cen na burze se začíná projevovat i na cenách v cenících dodavatelů

Po klidu dva obchodníci mírně začali zvyšovat ceny. Datové centrum začalo od 1. srpna fungovat. Doporučené nabídky ke sjednání, sice bez významných změn, ale klid nemusí trvat věčně. Ceny na burzách v uplynulém týdnu pokračovaly v růstu.

Dva z největších dodavatelů upravili některé ceníky směrem nahoru, podle již dlouhodobějšího trendu pohybu cen na burzách. Nejedná se o obrovské zdražení, ale přeci jenom se jedná o signál pro další dodavatele, že by si mohli také lépe přizpůsobit své ceníky burzovnímu trendu. Uvidíme, zda tito obchodníci budou mít následovatele.

ČEZ Prodej od 1. 8. 2024 zvyšuje již potřetí cenu produktu Elektřina Extra, tentokrát o 60 až 160 Kč/MWh bez DPH (vždy bez DPH). I přes zvýšení ceny silové elektřiny je tato nabídka stále atraktivní pro zájemce. Plyn u tohoto produktu obchodník zdražuje teprve podruhé, a to o 40 Kč/MWh, u plynu platí to samé jako u proudu, stále jde o velmi atraktivní cenu. Obchodník nabízí tento produkt od 1. dubna a za tu dobu se stal vyhledávaným produktem, u nás často poptávaným.

Druhým dodavatelem, který promítl burzovní trend do svých ceníků, je innogy Energie. Tentokrát obchodník ve srovnání s minulou aktualizací ceníků zvyšuje prolongační srpnové ceny PLYNU svým stálým zákazníkům o 75 Kč/MWh na 1 525 Kč/MWh, ale nutno říci, že červencové ceníky jsou proti červnovým ceníkům zase o 85 Kč/MWh levnější. Dodavatel u ceníků pro stálé zákazníky pravidelně přenáší ceny na burzách do svých prolongačních ceníků. Ceníky pro nové zákazníky obchodník neměnil.

Nejviditelnější změnou je kompletní snížení cen všech produktů společnosti Pražská energetika. Obchodník od 1. 9. 2024 snižuje své ceníkové ceny elektřiny v jednotarifu o více jak 600 Kč/MWh a u dvojtarifu o více jak 700 Kč/MWh. Ceny plynu dodavatel snižuje o téměř 300 Kč/MWh. Jediným produktem, který má stále stejné ceny, je nabídka pro nové zákazníky s fixací ceny PRE PLYN FIX 07/2024. Dlužno ale uvést, že dosavadní ceny obchodníka nepatřily k těm nejlevnějším.

Chvályhodné je to, že se jedná o téměř jednotné snížení cen pro všechny zákazníky, výjimkou je dražší zelená elektřina a produkt NEFIX, který i po zlevnění se drží nedaleko v minulosti zastropovaných cen. Dodavatel zřejmě má k výši ceny své důvody.

BIDLI energie krátce po sobě zveřejnila ceníky s fixní měsíční cenou. Nejprve se v seznamu ceníků dodavatele objevily ceníky s novou cenou na srpen a září produktů BIDLI GARANCE NA MĚSÍC, aby uplynulý týden ceníky zmizely a nahradil je produkt BIDLI GARANCE NA MĚSÍC III. Rozdíl mezi nimi je v koeficientu, kterým se násobí měsíční burzovní cena, původně byl koeficient 1,08 a v nové produktové řadě je 1,10. V době, kdy ceny energetických komodit rostou, tak si zákazník toho ani nemusí všimnout. Zvýšení koeficientu je důvodem k odstoupení, ale zákazník má u produktu s fixní cenou na měsíc možnost do měsíce ukončit smlouvu, když bude chtít.

Obchodník CENTROPOL ENERGY pokračoval ve snižování cen pro své stávající zákazníky, zveřejnil nový, pravděpodobně retenční produkt s názvem FIXNĚ PRO TEBE NA 2 ROKY.



Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst) Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst)

Komunitní energetika odstartovala. Zájemci o sdílení elektřiny se mohou registrovat u Elektroenergetického datového centra (podle tiskové zprávy EDC)

Elektroenergetické datové centrum (EDC) zahájilo svou činnost a spustilo možnost registrace, která je nutným prvním krokem ke sdílení elektřiny v rámci nového systému komunitní energetiky. Ten zákazníkům nabízí nové možnosti, jak efektivněji využívat vlastní vyrobenou elektřinu.

Sdílení elektřiny dá zákazníkům možnost posílit jejich energetickou soběstačnost. Přispěje také k lepší ochraně životního prostředí díky vyššímu využití vlastní vyrobené elektřiny a podpoří další rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Změna spotřebního chování zákazníků spojená se sdílením elektřiny je rovněž způsobem, jak snížit vlastní výdaje za energie.

„Začátek sdílení elektřiny je prvním velkým milníkem v našem úsilí o modernizaci české energetiky. V život ho uvede náš zákon, který je jedním z nejmodernějších v celé Evropě, a věřím, že otevře komunitní energetiku co nejširší veřejnosti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Na sdílení elektřiny navazuje další novela energetického zákona, která modernizuje pravidla energetického trhu a zavede nové pojmy jako akumulace, agregace a flexibilita. To během druhé poloviny roku 2026 společně s rozšířením funkcionalit EDC nabídne další možnosti, jak ještě efektivněji využívat obnovitelné zdroje energie. Akumulace a flexibilita umožní lidem a podnikům lépe řídit svoji spotřebu.“

Zapojit se do komunitní energetiky mohou zájemci z řad domácností, samospráv a firem, a to buď v jednodušším režimu aktivního zákazníka, který umožní sdílení elektřiny mezi až jedenácti předávacími místy napříč územím České republiky, nebo v rámci energetického společenství, které to umožní až tisícovce předávacích míst na souvislém území správních obvodů nejvýše tří obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.

Registraci provádí EDC v rámci procesu, který má tři navazující kroky. Ten první je spojený s registrací na portálu www.edc-cr.cz a s potvrzením ověření e-mailu účastníka. Druhý počítá s vyplněním žádosti o smlouvu pro přístup do EDC na tomto portále a třetí končí jejím podpisem. „O uzavření smlouvy budeme informovat žadatele prostřednictvím zprávy zaslané nejpozději do dvaceti dní od přijetí žádosti. Vyhověli jsme připomínkám při schvalování Řádu EDC a zkrátili jsme tuto lhůtu z původně uvažovaných třiceti na maximálně dvacet dní. To je určitě dobrá zpráva pro všechny zájemce o sdílení,“ doplnil P. Kusý.

Současně s přípravou IT systémů se EDC zaměřilo i na vybudování rozsáhlé komunikační podpory pro všechny zájemce o sdílení elektřiny. Na webu je rovněž k dispozici řada videonávodů a manuálů, jak se registrovat. „Od začátku července naše call centrum na telefonním čísle 800 720 204 vyřešilo přes tisíc telefonátů. Operátoři strávili více než 80 hodin vysvětlováním všech podrobností,“ připomněl P. Kusý.

EDC aktuálně funguje v tzv. dočasném řešení. To umožňuje sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky mezi aktivními zákazníky, výrobci elektřiny a v rámci energetických společenství. V druhé polovině roku 2026 se počítá se zahájením plného provozu, který nabídne nové možnosti sdílení elektřiny a současně rozšíří funkce EDC do dalších oblastí moderní energetiky, jako jsou akumulace, flexibilita nebo agregace. Úprava spotřeby podle ceny elektřiny na trhu či nabídka služby agregace flexibility pro zajištění rovnováhy přenosové soustavy v budoucnu umožní lidem a firmám další snížení účtů za elektřinu.

Obecnou podmínkou pro sdílení elektřiny je osazení průběhových elektroměrů na všech odběrných místech. Tato výměna je pro všechny zájemce o sdílení elektřiny ze zákona zdarma a provádí ji místně příslušný distributor. Na výměnu má distribuční společnost lhůtu tři měsíce.

Doporučené produkty k objednání

Po týdnu došlo pouze k jedné změně, tou je posunutí produktu Plyn Extra dolů, kvůli zvýšení ceny. Když už se ceny nehýbou, tak se alespoň mírně mění spotová cena elektřiny, kterou zde máme zastoupenou jednou nabídkou. I když se nabídky příliš nemění, platnost následující tabulky je pouze do vydání dalšího článku.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu elektřinou a s plynem (zeleně – nový nebo aktualizovaný produkt, * – měsíční fixace ceny, ** – cena s bonusem za online sjednání, *** – spotový produkt, **** – na dobu neurčitou s fixací cenou) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu elektřinou a s plynem (zeleně – nový nebo aktualizovaný produkt, * – měsíční fixace ceny, ** – cena s bonusem za online sjednání, *** – spotový produkt, **** – na dobu neurčitou s fixací cenou)

Přehled cen na burzách v ČR

Ceny v obou komoditách a na všech burzách pokračovaly v mírném růstu. Se zpožděním na tuto situaci hlavně reagují výsledky aukcí na Českomoravské komoditní burze Kladno.