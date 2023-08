TZB-info / Ceny energií a paliv / Pražská energetika a innogy snižují ceny svým zákazníkům

Pražská energetika a innogy snižují ceny svým zákazníkům

Hromadné snížení cen zákazníkům Pražské energetiky, odpuštění vysokých fixovaných cen pro zákazníky innogy, aktualizované nabídky EP Energy Trading, nové fixní ceny na měsíc. Jak změnit dodavatele energií? Jak se mění ceny na spotovém trhu?

Uplynulý týden přinesl větší počet změn než obvykle a to i přes to, že tentokrát společnost innogy nevydala nové ceníky produktů, které dříve vydávala každý měsíc. Je to logické, protože ceny na burzách zůstávají stabilní, nestoupají a ani výrazně neklesají.

Události týdne jsou dvě zprávy. Jednak je to zpráva společnosti innogy, že obchodník svým stávajícím zákazníkům, kterým by od 1. 1. 2024 vystoupily ceny elektřiny a plynu mnohem výše, na cenovou úroveň z doby energetické krize a museli by vysoké ceny platit do konce závazku, našel řešení.

V tiskové zprávě innogy se uvádí:

Všem zákazníkům z této skupiny nabídne nový produkt RESTART, který jim zajistí výrazně nižší ceny za obě komodity už od 15. září letošního roku s garancí atraktivní ceny až do konce roku 2025. Nabídne produkt s klesající cenou na 27 měsíců a s výhodou nové smlouvy ještě před začátkem příští topné sezóny.

„Nechceme, aby zákazníci dopláceli na extrémní ceny z období krize. Proto jim mimořádně a jednorázově nabízíme novou smlouvu, tedy produkt RESTART za nižší ceny. Díky aktuálnímu poklesu nákupních cen můžeme postupně tlačit ceny pro koncové zákazníky směrem dolů. Tyto pozitivní cenové efekty z velkoobchodního trhu promítáme postupně všem skupinám našich zákazníků do jejich produktů a vyúčtování,“ uvedl David Konvalina, ředitel maloobchodu innogy Energie.

Podmínkou pro výrazné snížení ceny u této skupiny zákazníků je podpis nové smlouvy a tedy tzv. RESTART. Zákazníci, kterých se týká tento negativní efekt energetické krize, musejí pouze zareagovat a vrátit podepsané nové smlouvy innogy či tuto nabídku akceptovat na internetu.

„Přijmout náš RESTART je jednoduché a velmi pragmatické řešení pro všechny, kterým hrozí extrémní růst ceny energií po Novém roce. Cenové stropy, které stanovila vláda pro rok 2023, totiž pravděpodobně skončí,“ doplnil David Konvalina.

Pražská energetika nezůstává pozadu

Další událostí týdne je vydání nových ceníků Pražské energetiky. Pražská energetika od 1. září sníží cenu dodávek elektřiny pro 700 tisíc nových i stávajících zákazníků. Plošné snížení cen umožnil příznivý vývoj na velkoobchodním trhu. Dotkne se všech zákazníků, kteří nemají fixaci ceny. PRE přistupuje k takto rozsáhlému snížení cen jako jeden z prvních dodavatelů na trhu.

Pražská energetika aktualizovala ceníky elektřiny a plynu, jedná se o dvě produktové řady, produkt PRE PROUD (PLYN) NEFIX je spjatý se smlouvou na dobu neurčitou a obchodník negarantuje stálou cenu, u něho se cena snižuje od 1. 9. 2023. Možnost ukončit smlouvu kdykoliv je vykoupena výrazně vyšší cenou, než kterou nabízí druhý produkt PRE PROUD (PLYN) FIX, který je se závazkem a s fixní cenou do konce roku 2024.

O úpravě ceny elektřiny a plynu budou odběratelé informováni během srpna dopisem nebo elektronickou poštou, jejichž součástí budou i podrobné údaje o odběrném místě. Zákazníci v tuto chvíli nemusí vyvíjet žádnou aktivitu, vše se dozvědí včas a v plné míře.

A ostatní

Se začátkem nového měsíce jsou zde nové ceny s fixací po dobu měsíce, které se odvíjejí podle měsíčních kontraktů na pražské burze PXE. V tabulce jsou uváděny ceníky dodavatelů, kteří vypočítávají cenu na následující měsíc jako průměr za posledních pět dnů. Nejsou zde ale všichni, protože někteří nezveřejnili způsob výpočtů ceny na měsíc a v tom případě musíme čekat, až jakou cenu zveřejní na svých webových stránkách. Ostatní, zde neuvedení, berou za základ ceny v průběhu měsíce (15. nebo 20. den).

Fixní ceny na měsíc srpen v porovnání s cenami na červenec klesly o téměř 200 Kč/MWh u elektřiny a o více jak 100 Kč/MWh v případě plynu.

EP Energy Trading a Dobrá energie jsou již nějakou dobu spojeni a vydávají produkty se stejnými cenami i podmínkami. Tito obchodníci aktualizovali své nabídky a pravděpodobně reagovali na zvyšování cen komodit na burzách v průběhu července, což se projevilo v nárůstu cen v aktualizovaných cenících. Nové ceníky se sice již nevejdou do naší tabulky nejvýhodnějších nabídek, ale přesto patří i přes zdražení k nejlepším nabídkám na trhu.



Tab. 1: Přehled nových nabídek elektřiny na trhu pro domácnosti, stav k 4. 8. 2023 Tab. 1: Přehled nových nabídek elektřiny na trhu pro domácnosti, stav k 4. 8. 2023



Tab. 2: Přehled nových nabídek plynu na trhu pro domácnosti, stav k 4. 8. 2023 Tab. 2: Přehled nových nabídek plynu na trhu pro domácnosti, stav k 4. 8. 2023

Nejvýhodnější nabídky na trhu

Ceny klasických produktů se již nesnižují, nižší cena je nově jen u produktů s fixací na měsíc tvořená podle cen měsíčních kontraktů na burze PXE. V tabulce jsou nabídky, tyto nabídky mají někdy velmi krátkou dobu platnosti. Čtenáři by si měli vybírat vždy podle posledního vydání tabulky.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro domácnosti, stav k 4. 8. 2023 Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro domácnosti, stav k 4. 8. 2023

Jak změnit dodavatele?

Pro získání produktů je potřeba udělat následující věci. V první řadě je třeba vědět, že stačí uzavřít smlouvu s novým dodavatelem od data po dni konce stávající smlouvy. Konec závazku je uveden na ročním vyúčtování, lhůta pro oznámení, že zákazník nechce prodloužit smlouvu je minimálně 20 dní, ale doporučuji tak dvojnásobek. To je pro ty zákazníky, kterým končí fixace.

U zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou se obvyklá výpovědní lhůta počítá vždy od začátku následujícího měsíce. To znamená, že když obchodník nebo zákazník pošle dnes výpověď, tak při obvyklé tříměsíční výpovědní lhůtě bude termín dodávek od nového dodavatele od 1. prosince.

Ceny na burzách v ČR

Ceny na burzách v ČR se mění jen nepatrně, spíš se jedná o nepatrný pokles. Rozhodně dodavatelé nemají důvod držet ceny elektřiny nebo plynu u klasických ceníků nad stropem a ani na úrovni zastropování. Na základě těchto cen by nemělo dojít ani ke zdražování.



Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 4. 8. 2023 Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 4. 8. 2023

Poslední tabulka je přehled cen na spotovém trhu za posledních 12 měsíců. Ceny jsou bez poplatku obchodníkovi, ten činí přibližně 400 Kč/MWh bez DPH. Průměrné ceny obou komodit jsou zatím nejnižší za posledních 12 měsíců.