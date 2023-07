TZB-info / Ceny energií a paliv / Lepší už to nebude, standardní ceníky elektřiny a plynu už asi nepůjdou dolů

Jak vypadá přehled nových ceníků za posledních několik dnů? Velcí obchodníci prohlašují, že nikoho s cenami nad stropem nenechají. Tresty od regulátora za podrazy na zákazníky. Ceny elektřiny a plynu na burzách výrazněji klesají.

Nové ceníky na trhu

Jsou prázdniny a dodavatelé obvykle příliš nemění ceníky. Navíc ceny energií v červnu mírně stoupaly, tak nebyl důvod zlevňovat a pokud se objevily nové ceníky, které jsou například vydávány každý měsíc s cenami podle trhu, tak tyto ceníky obsahovaly vyšší ceny než ceníky před tím.

Velmi aktivní ve vydávání nových ceníků byl minulý týden obchodník ARMEX ENERGY. Napřed zveřejnil nové ceníky zpětně s nízkými cenami (ceník s datem platnosti od 15. 5. 2023), aby vzápětí vydal další sérii ceníků, která je u nejlevnějších ceníků výrazně dražší, jen u těch původně nejdražších přistoupil dodavatel ke zlevnění. Cenu elektřiny sjednotil na zhruba 4 100 a cenu plynu na 1 800 Kč/MWh bez DPH. Produkty s odstupňovanou cenou nemám moc rád, ale s takto odstupňovanou cenou nejsem proti. Cena tohoto produktu začíná na současné cenové úrovni ostatních produktů a pro další období je výrazně levnější. Dá se říci, že takový produkt je pro zákazníky výhodný.

Ceny elektřiny pro podnikatele zvyšoval rovněž ČEZ ESCO, měnil ceny jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky. I přes zvýšení cen se jedná o na tuto dobu velmi atraktivní nabídky pro zákazníky z řad drobných podnikatelů.

Slušnou nabídku prezentoval na svých stránkách i dodavatel z Českých Budějovic ELYN ENERGIE. Jedná se sice o relativně malou společnost, když velikost obchodníka poměřujeme podle těch největších dodavatelů na světě, ale to neznamená, že malý obchodník nemůže být solidní. V nabídce nechybí produkty se smlouvou na dobu neurčitou, s fixací, s fixní cenou na měsíc podle burzy ani ceník cen podle spotového trhu.

Někteří obchodníci deklarují, že nikoho nenechají s cenami nad stropem

Výčet novinek v cenících by nebyl úplný, kdybych neuvedl zprávu od obchodníka ČEZ Prodej. Ten uvedl v tiskové zprávě, že nabídne zákazníkům s vysokými fixacemi možnost přestoupit na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou, a to bez jakýchkoli sankcí. Nikdo z těchto zákazníků tak nebude muset od ledna 2024 platit cenu nad stropy. Klienti nemusejí kvůli změně smluvních podmínek nikam volat ani chodit na pobočky, ČEZ Prodej všechny, kterých se to týká, v následujících týdnech sám kontaktuje.

Jedná se jistě o záslužný čin. Na druhou stranu jenom velcí významní dodavatelé si mohou dovolit oznámit takovéto změny náležitě dopředu a upevňovat si dobré jméno, aniž by museli okamžitě cenu snižovat, jako to musí dělat ti ostatní.

Podobný krok oznámily i MND, Moravské naftové doly, pro své zákazníky se zafixovanou cenou. Úmysl snížit ceny svým zákazníkům pod strop minulý týden avizovala rovněž Pražská energetika, a to od září letošního roku. Tyto společnosti již nebudou mít zákazníky s cenami nad stropem.

Centropol nedeklaruje, ale koná, nedávno snižoval ceny svým stálým zákazníkům pod vládní strop.

Tresty pro obchodníky, varování pro ostatní

Když se bavíme o fixaci ceny, tak jedna zpráva vydaná regulátorem bude mít jistě význam pro celý energetický trh. Je to oznámení o udělení pokut dvěma dodavatelům, kteří neměli vždy tu nejlepší pověst. Jedná se o bývalou společnost Bohemia Energy, která dostala pokutu 2,17 milionu korun již v loňském říjnu, proti které podal bývalý dodavatel rozklad. Rada ERÚ koncem června tohoto roku rozhodnutí potvrdila a rozklad zamítla. Obchodník neférově jednal tím, že v době před koncem činnosti porušil původně sjednocenou fixaci cen a převedl zákazníky na mnohem dražší nové produkty. Lidová energie dostala ještě vyšší pokutu 2,24 milionu korun za to, že neprováděla řádné vyúčtování dodávek energií a nevracela přeplatky. Vlastník Lidové energie Tomáš Zabloudil vlastnil i jiné společnosti, které byly dlouhodobě nejvíce trestané na trhu.



Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny za uplynulých několik dní, stav k 14. 7. 2023



Tab. 2: Přehled nových ceníků elektřiny pro podnikatele za uplynulých několik dní, stav k 14. 7. 2023



Tab. 3: Přehled nových ceníků plynu za uplynulých několik dní, stav k 14. 7. 2023

Nejvýhodnější nabídky na trhu

Ani za uplynulé období se nejvýhodnější nabídky nezměnily, protože nově vydávané ceníky dodavatelů obsahují podstatně vyšší ceny, elektřina nad 4 000 Kč/MWh a plyn zase těsně pod 2 000 Kč/MWh. Dobrou zprávou je, že ceny na burzách začaly jít dolů, tak je naděje, že produkty s cenou na měsíc by mohly na příští měsíc zase klesnout. Proto, aby zákazník získal ještě nižší ceny, musí zvolit produkt s měsíční cenou podle burzy, v tabulce jsou to téměř vždy první dva, protože tuším, že s cenami klasických produktů již na delší dobu nic nehne.



Tab. 4: Přehled vybraných nejvýhodnějších nabídek na trhu, stav k 14. 7. 2023

Ceny na burzách v ČR



Tab. 5: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 14. 7. 2023

V několika posledních dnech ceny na burzách výrazněji poklesly. Příčinou u plynu bylo zejména dokončení letní údržby, výrazná výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, nižší spotřeba elektřiny a také předpovědi počasí na zimu, kdy nemá být zima výrazně chladná. Pro naše výrobce je rovněž citelný pokles odbytu elektřiny na Slovensku vlivem uvedení nového bloku jaderné elektrárny do provozu.

Ceny elektřiny i plynu v minulých dnech výrazněji klesaly.

Podívejme se ještě na vývoj cen na spotových trzích Operátora trhu za posledních 12 měsíců. Ceny jsou ještě stále ovlivněny maximálními cenami energií z konce léta minulého roku, ale po jejich překonání budou patřit spotové ceny k nejlevnějším na trhu i s podstatným navýšením plateb pro obchodníky.



Graf 1: Vývoj cen elektřiny pro domácnosti D02d na spotovém trhu Operátora trhu