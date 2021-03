TZB-info / Ceny energií a paliv / Firmy v době pandemie šetří. Změnu dodavatele energií zatím ale příliš nevyužívají

Malé a střední podniky hledají během koronavirové krize možnosti, jak ušetřit na dodávkách energií. Do změny dodavatele energií se však příliš nehrnou. Podle průzkumu společnost Amper Market byla covidová pandemie důvodem každé páté změny. Více se o změnu zajímají firmy s vyšším odběrem energií.

Amper Market, člen skupiny Bohemia Energy, v lednu provedl mezi stovkou malých a středních podniků průzkum, který se soustředil na následky pandemie v oblasti firemních nákupů energií. „Velmi nás překvapilo, že dodavatele energií v roce 2020 změnilo jen 25 procent dotazovaných firem, což je minimální nárůst oproti 21 procentům o rok dříve. Kontrastuje to s tlakem, který na trhu energií směrem k malým a středním podnikům vidíme,“ říká Viliam Grácz ze společnosti Amper Market, a dodává: „Zároveň každá pátá firma, která dodavatele změnila, uvedla, že bez pandemie by se k tomuto kroku neodhodlala.“

Podle Viliama Grácze nyní na firmy dopadá zpřísnění některých obchodních podmínek, kterými se dodavatelé zajišťují proti možným výpadkům na straně odběratelů, nebo i zrušení systému individuální obsluhy a poradenství u menších zákazníků. Úspory však může přinést také změna nabídky dodavatele energií z pevně fixovaných cen na moderní dynamické ceníky či jejich vzájemné kombinace.

„Jde o jednoznačně nejsnadnější formu potenciální úspory za dodávky firemních energií. Nejsou k tomu potřeba žádné technické úpravy, vše je možné vyřídit z kanceláře od počítače,“ upozorňuje Viliam Grácz. Dodává, že firmy s vyšším odběrem, které často mívají specialistu na firemní energetiku, si to uvědomují. Ti tak mění tradiční produkty za moderní výrazně častěji, v řadě případů společně se změnou dodavatele. „Zatímco zákazníci s odběrem do 150 MWh elektrické energie ročně měnili obchodního partnera pouze v 18 procentech případů, v kategorii 150–1 000 MWh/rok to už bylo 30 procent a v kategorii nad 1 000 MWh/rok dokonce 38 procent všech účastníků průzkumu,“ upřesňuje Wiliam Grácz. Naopak data ukazují, že region, ze kterého firma pochází, na změny dodavatele příliš vliv nemá.

Vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie zatím nepolevuje, očekává Amper Market, že cenový tlak na firmy se snižovat nebude. „Nárůst změn dodavatele energií podle nás v budoucnosti spíše zrychlí, a to zejména od těch dodavatelů, kteří nebudou schopni rychle reagovat na tržní situaci novými produkty a službami s nákladovým efektem pro své odběratele,“ uzavírá Grácz.