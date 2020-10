Cenová válka mezi dodavateli energií? Známe vítěze!

Snižujeme ceny elektřiny! To je zpráva, kterou by chtěl slyšet každý. Řada dodavatelů energií nyní ohlásila, že jdou s cenami dolů, a předhánějí se, kdo je nejlevnější. A jak už to v takových soubojích bývá, když se dva perou, třetí se směje.