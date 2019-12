TZB-info / Ceny paliv a energií / Blíží se konec roku. Ušetřete díky samoodečtu energií!

Konec roku je tu a s ním zpravidla dochází i ke změnám ceny elektřiny či plynu. Proto bychom hned na začátku ledna neměli zapomenout ani na kontrolu elektroměru a plynoměru. Nahlášení jejich stavů totiž pomůže přesnějšímu rozúčtovaní spotřeby za nové a staré ceny. Navíc, na samoodečet je dobré myslet i v průběhu roku. Díky němu tak můžete mít svou spotřebu lépe pod kontrolou.

Od 1. ledna se zpravidla mění regulovaná část ceny energií, tedy ta část, jejíž cenu stanovuje Energetický regulační úřad. Odborníci proto radí k tomuto datu vždy nahlásit svému dodavateli stav elektřiny a plynu. Toto doporučení nabývá na významu zejména tehdy, když dodavatelé ke stejnému datu upravují neregulovanou část energií.

„Spotřeba celého fakturačního období se tímto způsobem rozdělí a do data změny budete mít spotřebu spočítanou podle starších ceníků, tedy zpravidla s nižšími cenami. Nové, většinou vyšší ceny, budou uplatněny až na spotřebu od data zvýšení,“ vysvětluje Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy. Pravidelné vyúčtování totiž většina spotřebitelů nedostává na konci roku, ale termín je různý. Závisí na lokalitě a je určen provozovatelem distribuční soustavy.

Do kdy samoodečet nahlásit?

V případě novoročního samoodečtu je u elektřiny možné nahlásit samoodečty do konce ledna, u plynu je to do dvou týdnů, tedy zhruba do poloviny ledna. Tyto termíny upravuje legislativa, ale doporučujeme nečekat a samoodečet udělat co nejdříve.

Příklad: V případě, že dojde od 1. 1. 2020 ke změně ceny energií, spotřeba celého fakturačního období se na přelomu roku rozdělí na období do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020. Když nahlásíte samoodečet, spotřeba do konce roku bude účtována ještě podle starých (nižších) cen a teprve od Nového roku podle nových (vyšších).

Jak na to?

Samoodečet není nic složitého, stačí opsat potřebné hodnoty z příslušného měřidla. Plynoměr má vždy pouze jeden číselník. U elektřiny, v případě, že máte dvoutarifní sazbu, nezapomeňte zapsat odečty u vysokého i nízkého tarifu. Uváděné hodnoty se odečítají bez desetinného místa a údaje jsou u elektřiny v kWh a u plynu v m³. Pro nahlašování pak budete potřebovat uvést rovněž výrobní číslo měřidla a adresu odběrného místa. „Pokud si nejste jistí, která čísla elektroměru či plynoměru zapsat, můžete ho vyfotit a jednoduše nám fotku zaslat,“ uvádí Robert Šíma.

Způsob nahlašování samoodečtů se může u jednotlivých dodavatelů lišit, zpravidla to jde e-mailem či telefonicky. „Našim zákazníkům doporučujeme využít k nahlášení samoodečtu webovou kancelář. Je to nejjednodušší způsob, kdy vše vyřídíte zdarma v pohodlí svého domova,“ doporučuje Robert Šíma.

Výhody online portálu uvádí i Vít Svoboda, brand manažer Europe Easy Energy: „Základní informace jako číslo zákaznického účtu, adresa odběrného místa i číslo měřidla jsou zde již automaticky předvyplněné, takže stačí jen doplnit opsané hodnoty. Zároveň zde zákazníci vidí i poslední zjištěné stavy měřidel, tudíž si mohou jednoduše svou spotřebu v čase porovnat.“

A co když samoodečet neprovedu?

V případě, že samoodečet nenahlásíte, distributor při pravidelném odečtu zohlední období do změny ceny od období po zvýšení ceny kvalifikovaným odhadem s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD). Vaše spotřeba v daném období tak bude jen odhadnuta. V případě, že byste s odhadovanými stavy nesouhlasili, nemůže být vaše reklamace s ohledem na nenahlášený stav měřidel akceptována.

Mějte svou spotřebu pod kontrolou

Pokud chcete mít své výdaje za energie pod kontrolou, je dobré si stav plynoměru a elektroměru evidovat pravidelně. Můžete si tak sledovat svoji historickou spotřebu nebo třeba i odhalit nového „žrouta“ energií. Výkyv ve spotřebě vás totiž může upozornit například na špatnou elektroinstalaci nebo vadný spotřebič.

Samoodečet je dobrý pomocníkem i v případě, že váš dodavatel mění cenu elektřiny nebo plynu v průběhu roku. Odborník z Bohemia Energy doporučuje provedení samoodečtu také při změně dodavatele nebo při přepisu energií. „Při změně dodavatele zákazník získá jasnou informaci ohledně spotřeby pro konečné vyúčtování od původního dodavatele. A při přepisu pak samoodečet dává jednoznačnou odpověď oběma stranám na to, kolik by měl za odebranou energii zaplatit původní odběratel, a odkdy jde již spotřeba na vrub novému,“ uvádí Robert Šíma.