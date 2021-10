TZB-info / Ceny energií a paliv / Energie: Mýty a fakta o tržních cenách

Ceny energií rostou a ve svých peněženkách to pocítíme všichni. Mnozí z nás proto přemýšlí, jaký tarif v této naprosto bezprecedentní situaci zvolit. Jasno přitom nemají ani odborníci, z nichž jedni radí zafixovat si cenu, zatímco druzí jsou zásadně proti. Někteří dodavatelé, jako kupříkladu Bohemia Energy, pak doporučují svým zákazníkům tarify kopírující aktuální vývoj na velkoobchodní burze.

O tržních cenách, někdy také nazývaných spotové, dynamické nebo velkoobchodní, však koluje řada zavádějících informací a mýtů. Pojďme se podívat na ty nejčastější a uvést je na pravou míru.

Mýtus č. 1: Ceny energií už jen porostou

Jak se budou ceny elektřiny a plynu vyvíjet, neví s určitostí nikdo. Je však jasné, že doby levných energií jsou pryč. Na druhou stranu jsou aktuální ceny skutečně extrémní, a tudíž musí zákonitě zase klesnout. Na to už ostatně upozorňuji i někteří odborníci.

Nejsilnějším argumentem je nutný pokles ceny zemního plynu. Je dostavěný plynovod Nord Stream 2, Norsko oznámilo navýšení dodávek plynu, ukončují se pravidelné údržby plynovodů – to vše znamená obnovení dodávek do Evropy a s tím související snížení ceny zemního plynu. A vzhledem k tomu, že se plyn využívá také k výrobě elektřiny, dojde k poklesu ceny i u této komodity.

Mýtus č. 2: Nejlepší je fixace ceny

Na první pohled se může zdát fixace jako dobrý nápad. To ale platí pouze v případě, pokud by ceny dál jen rostly. Křišťálovou kouli však nemá ani obchodník s energiemi. Ten si proto musí do fixované nabídky promítnout i riziko, že růst může pokračovat. Takže když si teď zafixujete cenu třeba na tři roky a ceny klesnou, budete velmi pravděpodobně litovat. Je tedy mnohem rozumnější nenechat se strhnout a nefixovat ceny na současných, extrémně vysokých hodnotách. Je totiž možné, že ceny na burze již dosáhly svého maxima a nastane bod zlomu, kdy zase poletí dolů. Jako nejvýhodnější řešení se naopak jeví dodávky za tržní ceny. Jakmile totiž ceny na burze poklesnou, projeví se to okamžitě právě u zákazníků, kteří zvolili toto řešení.

Mýtus č. 3: Tržní ceny se pro domácnosti nehodí

Princip tržních cen je jednoduchý: Výrobci prodají energie na velkoobchodním trhu všem za stejnou cenu. Ta se mění podle aktuální nabídky a poptávky. Dodavatel pro vás energie nakoupí právě za takovou cenu, za jakou se ten den obchodovala na velkoobchodním trhu. Za nákup si pak naúčtuje pevně danou odměnu.

Tento způsob dodávky energií využívají firmy, které si velmi dobře hlídají své náklady. V poslední době si však toto řešení oblíbily i domácnosti. Získají tak nejen výhodnější cenu, ale mnohé si lépe řídí i svou spotřebu energií.

Mýtus č. 4: U tržních cen budu platit každý měsíc jinak vysoké zálohy

Přechodem na tržní ceny se pro vás nic nemění. Zálohy i vyúčtování budou chodit ve stejných termínech a výše záloh bude každý měsíc stejná. Na podobě klasického ročního vyúčtování se rovněž nic nemění.

Na vyúčtovaní uvidíte průměrnou cenu za celé zúčtovací období. Navíc dostanete i detailní přehled toho, kdy a za jakou cenu dodávka byla. Zároveň uvidíte, jak časté byly extrémně vysoké ceny, a naopak, kdy jste měli energie zadarmo, nebo jste za ně dokonce dostali zaplaceno, protože i to se u tržních cen stává. Ceny si můžete zkontrolovat i na internetu.

Mýtus č. 5: U tržních cen si dodavatel účtuje vysokou marži

Výšku marže, kterou platíte dodavateli, u standardních ceníků nikde nezjistíte. Dodávka za tržní ceny je naopak transparentní, protože vždy přesně víte, za co platíte. Kolik vás stojí silová elektřina či samotný zemní plyn a kolik si účtuje za své služby dodavatel.

V nabídkách tržních cen tedy sledujte zejména dvě položky: stálý denní plat a cenu za službu obchodu. U seriózních dodavatelů stálý plat nepřesáhne 100 Kč za měsíc a obchodní přirážka 250 Kč/MWh bez DPH. Kupříkladu u Bohemia Energy můžete získat tržní ceny v podobě produktu Energie A++, aktuálně se zvýhodněnou cenou za službu obchodu ve výši 125 Kč/MWh bez DPH.