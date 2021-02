TZB-info / Ceny energií a paliv / Jakou produktovou nabídku nabízí v letošním roce BOHEMIA ENERGY?

Energie hrají významnou roli v rozpočtu téměř každé domácnosti. Pro zákazníky je tak zásadní především cena, za kterou jim jejich dodavatel elektřinu a plyn dodává. Jak se v nabídkách orientovat? Jak zjistit, jestli nabídka, kterou vám dodavatel předkládá, odráží aktuální situaci na trhu?

„Víme, že pro zákazníky je cena důležitá. Ale víme i to, že druhou nejvíce oceňovanou hodnotou je jistota. Jistota, že nemusí každý rok zkoumat, jestli jejich dodavatel adekvátně reaguje na změny na trhu,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy, a dodává: „Proto jsme na základě výsledků testování způsobů postupné fixace za uplynulých deset let vytvořili tři základní produktové řady, které zákazníkům zajišťují dlouhodobě stabilní a výhodnou cenu.“ Výsledky testu si můžete přečíst zde.

Energie A++ znamená to, že pro zákazníka fixujeme cenu den před její dodávkou.

znamená to, že pro zákazníka fixujeme cenu den před její dodávkou. RELAX představuje postup, při kterém pro zákazníka fixujeme cenu na následující rok postupně každý obchodní den běžného roku (např. na rok 2022 provádíme fixaci v průběhu celého letošního roku).

představuje postup, při kterém pro zákazníka fixujeme cenu na následující rok postupně každý obchodní den běžného roku (např. na rok 2022 provádíme fixaci v průběhu celého letošního roku). KOMBI představuje kombinaci předchozích postupů, a to tak, že polovinu ceny tvoří cena RELAXu a polovinu ceny tvoří cena Energie A++.

Tyto produkty patří svými vlastnostmi a cenou k těm nejlepším, které lze v současnosti na energetickém trhu získat. Co zákazníkům zajišťují?

Garanci férové a dlouhodobě výhodné (nízké) ceny

Garanci změny ceny komodity přesně podle produktových podmínek

Garanci pevné ceny na kalendářní rok (u produktu RELAX)

Průběžnou informaci o vývoji ceny na příští rok (u produktů RELAX, KOMBI) nebo průběžnou informaci o vývoji ceny v aktuálním roce (Energie A++, KOMBI)

Garanci transparentní ceny za služby obchodníka. Zákazník vždy přesně ví, kolik platí za služby obchodníka a kolik platí za samotnou energii

Pro koho jsou tyto produktové řady vhodné?

Energie A++ je produktem s takzvanými dynamickými cenami. Cena zákazníka přesně kopíruje aktuální cenu komodity na trhu s dodávkou na další den. „Nabídka je přímo oslnivá v období poklesu burzovních cen, jako byl například loňský rok. Ale na několikaleté historii jsme si ověřili, že i v období růstu cen jsou na tom zákazníci Energie A++ stále velmi dobře,“ uvádí Libor Holub.

Tento produkt je v desetileté historii cenově nejlepší a zároveň je vstupem do nové éry energetiky. Jako jediný má totiž pro každou hodinu jinou cenu. Ta je stanovena den před dodávkou na denním trhu podle skutečné nabídky a poptávky. To jednak předurčuje férovost ceny a zároveň umožňuje podle ceny aktivně řídit spotřebu v domácnosti.

Některé technologie používané v domácnostech to umějí již dnes, v budoucnu to bude běžný standard. Stačí k tomu inteligentní (chytré) elektroměry, řídící systém, chytré spotřebiče, střešní fotovoltaika s bateriemi, případně elektromobil. Jednoduše, bez tohoto produktu se měnící energetika neobejde, protože středobodem změny je decentralizace a s tím spojená aktivní role spotřebitelů při řízení dodávek energií. Ani v nejmenším to však neznamená zásah do pohodlí a komfortu spotřebitelů, právě naopak. Vy se o nic nestaráte, vše obstarají chytré technologie za vás.

RELAX je produkt, který je tím nejlepším řešením postupné fixace na dlouhodobém trhu s garancí pevné neměnné ceny v kalendářním roce. Je tak vhodnější pro konzervativnější zákazníky. „Všichni z běžného života víme, že pokud máme na něco důležitého jen jeden pokus, je to stresující a nemusí se to vždy podařit. Ale když je těch pokusů asi 250, obavy jsou rázem pryč. Proto se nákup energií tímto způsobem řadě spotřebitelů velmi líbí,“ vysvětluje Libor Holub. S RELAXem se tedy není třeba obávat náhlých výkyvů cen během roku ani hlídat, zda se do cen promítne případné zlevnění na velkoobchodním trhu.

Cena komodity se stanovuje vždy k 1. lednu na celý kalendářní rok, a to přesně podle toho, jak se meziročně změnila na velkoobchodním trhu. K nákupním cenám se pak přičte cena za službu obchodu.

KOMBI je produkt, který si v sobě nese půlku výhody produktu RELAX a půlku výhody produktu Energie A++. „Pokud jste na vážkách, zda zvolit RELAX nebo Energii A++, pak zvolte produkt KOMBI. Získáte tak výhodu dynamických cen ruku v ruce s konzervativnějším nákupem energií,“ uvádí Libor Holub.

Jistota pevné ceny

Vedle řešení s postupnou fixací ceny nabízí Bohemia Energy také produkt pro jednorázovou fixaci ceny, NAJISTO (12, 24, 36). Jak z názvu vyplývá, s tímto produktem si lze fixovat ceny na jeden až tři roky. Cena za služby obchodníkovi je již zahrnuta ve fixní ceně a stálém platu.

Posledním, ne však z pohledu atraktivity, je produkt Garance měsíce. Jeho ceníková cena kopíruje cenu produktů dominantních dodavatelů a to proto, abychom mohli transparentně poskytovat trvalou slevu ve výši jednoho měsíce zdarma. Tedy slevu ve výši 8,4 % jak na komoditu, tak na stálý měsíční plat.

Když chcete něco navíc

V rozšířené produktové nabídce Bohemia Energy najdou zákazníci i užitečné služby, které jsou již obsaženy v ceně energií. Jsou to:

PLYN SERVIS 24, PLYN SERVIS 36 a Energie A++ SERVIS, které již v ceně plynu zahrnují pravidelnou roční kontrolu kotle a spalinové cesty;

ELEKTŘINA SERVIS 24, ELEKTŘINA SERVIS 36 a Energie A++ SERVIS, které již v ceně elektřiny zahrnují 3 000 Kč na elektroinstalační služby, jako je například revize elektro nebo výměna vyhořelé zásuvky.

Dobrá rada nejen na závěr

„Pokud nejste odborníkem anebo se o trh energetických komodit aktivně nezajímáte, nespekulujte a vyberte si jeden z námi nabízených způsobů postupné fixace ceny RELAX, Energie A++ nebo KOMBI,“ doporučuje Libor Holub a doplňuje: „Volte ten, který je vám osobně nejvíce sympatický. U tohoto způsobu pak zůstaňte a neměňte jej. Přeskakování bez znalostí se zpravidla nevyplatí.“

Pokud milujete klid a jistotu pevné ceny na delší období než jeden rok, pak bude vaší vhodnou volbou produkt NAJISTO. A jestliže chcete mít stoprocentní jistotu trvalé slevy oproti produktům dominantních dodavatelů, bude pro vás pravým produktem Garance měsíce.