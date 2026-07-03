Pilíře bezpečnosti nejen v rámci veletrhu URBIS
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Pilíře bezpečnosti nejen v rámci veletrhu URBIS
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Základem funkční a udržitelné bezpečnosti jsou analýza rizik a potřeb, odborný audit a bezpečnostní studie. Původní pilíře bezpečnosti Security a Safety mají hned dva nové, a to sice Resilience a Smart.
V tradičním červnovém termínu proběhl na brněnském výstavišti další ročník veletrhu URBIS, tentokrát se zaměřením na vše, co může být v oblasti měst, obcí a regionů nazýváno „smart“.
Na informace o návštěvnosti a všech souvisejících počtech si počkáme až na závěrečnou zprávu pořadatele. To, že se pro každého, kdo se do Brna vydal, našlo na veletrhu něco zajímavého, lze však potvrdit již nyní. Skladba témat byla opravdu pestrá – nosnými tématy (alespoň v kontextu s bohatým doprovodným programem) se staly digitalizace, energetika, mobilita, inovace, bezpečnost a odolnost měst.
Bezpečnost, a nejen ta technická
Pro cílovou skupinu tzv. bezpečáků, tedy těch účastníků, kteří se zabývají technickou, fyzickou anebo kybernetickou bezpečností a s ní pevně provázanou prevencí, byl klíčový druhý den veletrhu, a konkrétně program jedné z diskusních scén (Stage 2). Pro širší veřejnost byl pak (alespoň co do počtu posluchačů) nejzajímavější program tří, lidským faktorem provázaných, diskusních bloků pod názvy:
- Smart City a bezpečnost – různé cesty, jeden cíl
- Bezpečnost, situační prevence a veřejný pořádek v praxi měst
- Ochrana měkkých cílů v městském prostředí
Už samotný výčet přednášejících by vydal na jednu normostranu, proto si alespoň shrňme, kteří zástupci státní správy a příspěvkových organizací v rámci výše uvedených diskusí vystoupili: Česká zemědělská univerzita, Městská policie Prostějov, Městská policie Zlín, Městská policie Žďár nad Sázavou, Ministerstvo vnitra ČR, Policie České republiky, Psychiatrická nemocnice Brno, Správa Informačních Technologií města Plzně.
Nejzajímavějšími tématy, a to napříč příspěvky, byla:
- problematika (ne)sdílení informací v rámci státu a přidružených organizací (např. statistik),
- kritéria dotačních projektů prevence kriminality,
- účelový výklad legislativy, obzvláště v oblasti práv a svobod (např. obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, jakožto nástupce zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů),
- tlak na co nejnižší cenu, a to i na úkor kvality,
- vůdčí osobnost bezpečnostního týmu a úskalí jejího výběru.
Aby přehled témat nevyzněl tak negativně, je na místě doplnit, že samotná skutečnost, že se do diskusí k těmto problémům vyjádřili vždy všichni přednášející (a navíc až na drobné výjimky shodně) znamená posun k lepšímu.
Nebát se říct si o informace a popsat problematiku je základem změny. A přesné informace, jak se také všichni vystupující shodli, jsou základem pro prevenci i udržitelnost vlastních investic. Ty, jak víme jsou zase klíčové pro bezpečnost – v našem případě i odolnost a to nejen měst.
Už zmínky o tom, že základem funkční a udržitelné bezpečnosti jsou analýza rizik a potřeb, odborný audit a bezpečnostní studie jsou zárodkem toho, že by jednou mohl vzniknout tzv. ucelený systém moderní ochrany – jak se dnes moderně říká, EKO-systém. Aktuálně je spíše obsahem líbivých obchodních nabídek a manažerských prezentací.
Když už si i Ministerstvo vnitra uvědomuje, že původní pilíře bezpečnosti Security a Safety mají hned dva nové, a to sice Resilience a Smart, tak snad jednou dojde po teorii i na praxi. Nejen z fyziky a matematiky je jasné, že na čtyřech pilířích se dá lépe stavět.
Naštěstí už dnes je i bez líbivých vět všem jasné, že samotná, i sebelepší technika otázku bezpečnosti nevyřeší. Postavit bezpečnost jen na číslech z faktur není řešení, to je jen byznys. A s využitím mediálně tolik připomínaného George Orwella je na místě dodat, že je jedno, jestli hnacím motorem k těmto změnám bude subjekt se sídlem v oblasti Eastasie, Eurasie, anebo Oceánie.
Jak chápat jednotlivé pilíře Bezpečnosti
- Security (Kybernetická a fyzická bezpečnost): Obrana před vnějšími útoky (krádeže, hackeři, sabotáže). Cílem je zamezit neoprávněnému přístupu a škodlivému jednání.
- Safety (Provozní bezpečnost): Ochrana zdraví, života a majetku před nehodami, selháním techniky nebo lidskou chybou. Cílem je bezchybný a bezpečný provoz.
- Odolnost (Resilience): Schopnost systému absorbovat neočekávaný náraz, fungovat v omezeném režimu (např. při výpadku) a rychle se vrátit do původního stavu.
- Smart (Chytré technologie): Využití IoT senzorů, umělé inteligence a automatizace. Umožňuje přejít od reaktivního hašení problémů k predikci (odhalení hrozby ještě předtím, než způsobí škodu).
Bezpečnostní koutek
Kromě vlastního doprovodného programu stojí za zmínku i pravděpodobní donátoři již zmíněného bezpečnostního bloku v rámci Stage 2. Pro ostatní zprávy a po-veletržní zpravodaje zůstanou nejspíše skryti, nicméně naši pozornost si zaslouží (v abecedním pořadí):
- Axis Communications
- GENETEC Inc.
- Hanwha Vision Europe
- METEL s.r.o.
- Milestone Systems
- SPEL, a.s.
Tento zajímavý mix globálních hráčů s lokálními zástupci si zaslouží poklonu nejen za jejich vlastní účast na veletrhu, ale i za názornou ukázku zástupcům měst, že místo pro obchod (hledání řešení i nákup technologií) mohou nalézt i v lokalitách držících se zásad a postupů, které jsou plně v souladu nejen s doporučeními NÚKIB.
Bezpečnost – HW nebo SW?
Následující odstavce nebudou polemikou, co je v bezpečnosti podstatnější, ale takovým malým (zčásti i osobním) poděkováním za odvahu.
Při své více než 35leté praxi by asi nebyl problém probrat se nyní historií veletrhů a srovnávat nesrovnatelné. Ať už se v historii ale jednalo o samostatné bezpečnostní vícedenní akce, jako byl ještě na přelomu milénia pražský Pragoalarm, či později Prague Fire & Security Days, případně krátké půldenní konference pod hlavičkou AMBO, nebo FS Days Business, tak vždy docházelo primárně k prezentaci HW, tedy hmatatelných produktů u nichž stačilo ukázat na jeden z mnoha a koupit/prodat.
Pro mne osobně se dva stánky v tzv. Bezpečnostním koutku odlišovaly od ostatních prezentací něčeho trochu jiného – laicky řečeno softwaru (SW). V tomto případě jde o produkty Genetec Security Center a Milestone XProtect. Odborně jim můžeme říkat sjednocovací platformy. A ať už by při podrobnějším dělení mělo jít o Unified Physical Security Platform, nebo Security-as-a-Service, případně Physical Security Information Management tak vždy půjde o něco, co je nejprve nutné pochopit, naučit se s tím pracovat a pak možná někdy i prodat.
Kamera, radar, reproduktor nebo síťový prvek jsou dobře viditelné technologie, které si člověk umí na stánku představit nebo osahat. SW je hodnota méně viditelná, ale o to důležitější – je to vrstva, která z jednotlivých kamer, analytik, senzorů a dalších technologií vytváří jeden funkční bezpečnostní systém.
Osobně bych celý URBIS zhodnotil tím, že byl o datech. Snad každý druhý stánek se snažil zástupcům měst nabídnout své služby při sběru a vyhodnocení dat. A ačkoli šlo převážně o ryzí komerci, tak je opět potřeba zdůraznit, že takováto veletržní poznání jsou vždy krok správným směrem. U práce s daty lze očekávat, že rozdíl mezi spotřebním a profesionálním zbožím najdeme s plnohodnotným příchodem legislativy související s NIS-2 (zatím se to i díky zpoždění potřebných vyhlášek moc neprojevuje). Lze také očekávat, že své si přisadí i NÚKIB – zástupci úřadu zatím mohou jen naznačovat, to lze pochopit. Otázkou je, kdy se to projeví na přístupu českého trhu k bezpečnosti.
Integrační platformy (SW) z oblasti původní security by konečně mohly dát městským EKO-systémům smysl. Vždyť nejen, že jsou postaveny na technické bezpečnosti (u nás omezeně a mylně chápáno výhradně ve spojení s pojmem NBÚ), ale v jádru jsou IT a naštěstí nejsou československé výroby. A to znamená, že ISO pro ně není nikdy nebylo jen papír, že NIS řeší už od roku 2016 (tedy od NIS-1) a že neobcházejí certifikaci. Bez plnohodnotných penetračních testů v plném rozsahu souvisejících norem a směrnic by se totiž na světovém trhu těžko udržely.
Mé osobní poděkování tedy patří společnostem Genetec Inc. (Kanada) a Milestone Systems A/S (Dánsko), konkrétně jejich místním tvářím, kterými jsou David Prachař a Dan Korbel. A to nejen za investici do akce URBIS 2026, ale i za konzistentní přístup k trhu s bezpečností.
Slovo a pozvánka závěrem
Že bezpečnost letí, o tom svědčí nejen diskusní trojblok na jedné scéně (stage) jednoho dne doprovodného programu veletrhu URBIS.
S akcemi podobného ražení se letos takřka roztrhl pytel. Z celodenních jmenujme například OMC 2026 v Praze (21. 5.) nebo Inovujeme Next Level v Plzni (9. 6.). Z doprovodných programů jiných veletrhů stojí za zmínku i naše redakční příspěvky – blok přednášek na téma Bezpečnost dat a energetický management při březnovém veletrhu Aquatherm a Bezpečnost budov a kamerové systémy v dubnu při veletrhu AMPER.
A co závěrem? Co třeba na viděnou v září na 11. ročníku naší TZB konference s názvem Požární bezpečnost staveb. Tedy ve čtvrtek 17. 9. 2026 na viděnou v pražských Letňanech.