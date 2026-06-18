Konference Požární bezpečnost staveb 2026: Registrujte se na největší odborné setkání roku
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Konference Požární bezpečnost staveb 2026: Registrujte se na největší odborné setkání roku
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Jak se změní požadavky na navrhování fasádních systémů po nových požárních zkouškách ETICS? A jak mohou zkušenosti hasičů z reálných požárů ovlivnit budoucnost požární prevence? Odpovědi na tyto a další otázky přinese již 17. září tohoto roku konference Požární bezpečnost staveb.
Odpovědi na tyto i další aktuální otázky nabídne konference Požární bezpečnost staveb 2026, která se uskuteční 17. září 2026 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v rámci 37. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Tradiční odborné setkání portálu TZB-info opět propojí projektanty, architekty, specialisty požární ochrany, zástupce státní správy, hasiče i širokou odbornou veřejnost.
Nové poznatky, které mohou změnit normy
Velkou pozornost si zaslouží prezentace výsledků rozsáhlého rozborového úkolu zaměřeného na požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Součástí projektu byly velkorozměrové požární zkoušky a jejich závěry budou mít přímý dopad na připravovanou revizi normy ČSN 73 0810.
Odborníci představí nový pohled na chování ETICS při požáru a vysvětlí, jak mohou nové poznatky ovlivnit budoucí navrhování a realizaci fasádních systémů.
Bezpečnost klubů a restaurací po tragických událostech
Významným tématem letošního ročníku bude také požární bezpečnost hudebních klubů, restaurací a dalších shromažďovacích prostor. Přednášky budou reflektovat nedávné tragické události ve světě a zaměří se na prevenci rizik, bezpečný provoz a ochranu návštěvníků.
Své zkušenosti představí také odborníci z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, kteří přiblíží výsledky kontrol a šetření provedených po těchto mimořádných událostech. Posluchači získají cenný přehled o tom, jak získaná data a poznatky z praxe ovlivňují současné přístupy k požární prevenci.
Moderní přístupy k optimalizaci cihel z pohledu požární odolnosti: od zkoušek k prediktivnímu návrhu
Pozornost bude věnována využití numerického modelování pro analýzu teplotního namáhání, napjatosti a porušování zdicích prvků vystavených vysokým teplotám. Cílem je ukázat, jak mohou výpočtové přístupy doplnit časově a finančně náročné experimentální zkoušky a přispět k efektivnějšímu návrhu zdicích prvků s vyšší požární odolností. Téma zároveň navazuje na aktuální výzkumné směry v oblasti požární bezpečnosti zděných konstrukcí v zahraničí. Přednáška zazní od generálního partnera konference, společnosti HELUZ GROUP.
Další aktuální témata programu
Konference nabídne i řadu dalších odborných přednášek zaměřených na nejnovější poznatky a praktické zkušenosti z oboru, jako např.
- Stanovení požárněochranné účinnosti obkladových materiálů požární zkouškou K2
- Efektivita instalace a revize požárních klapek
Setkání expertů, které byste si neměli nechat ujít
Konference Požární bezpečnost staveb patří dlouhodobě k nejvýznamnějším odborným akcím v České republice. Každoročně přináší objektivní technické informace, nejnovější poznatky z výzkumu i zkušenosti z praxe a vytváří prostor pro diskusi mezi všemi profesemi, které se podílejí na bezpečnosti staveb.
Registrace je již spuštěna. Stejně jako v předchozích letech je účast pro studenty a příslušníky HZS ČR zdarma. Všichni účastníci navíc obdrží vstupenku na 37. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Využijte příležitost získat aktuální informace od předních odborníků a zajistěte si své místo v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA včas.
Těšíme se na setkání 17. září 2026 na konferenci Požární bezpečnost staveb 2026.
Záštita
Generální partner
Hlavní partneři
Na konferenci se dále prezentují firmy: Techno-Physik Engineering GmbH a JFD Group - GRENA a.s.