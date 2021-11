TZB-info / Bezpečnost budov / Kamerové systémy / AXIS NetEye 200 – milník historie CCTV a VSS

AXIS NetEye 200 – milník historie CCTV a VSS

Tak jako byl prvním světovým, evropským a také českým „lidovým“ počítačem Sinclair ZX Spectrum, tak první světovou a evropskou IP kamerou byla AXIS NetEye 200. A právě tato kamera, která byla základním kamenem přechodu mezi CCTV a VSS, letos slaví 25. narozeniny.

Úvod

Každý obor má svou historii a své milníky, které stojí za to si, nejen při kulatých výročích, připomínat. V oblasti kamerových systémů určených pro bezpečnostní aplikace si letos připomínáme již (z pohledu všech známých průmyslových revolucí vlastně teprve) čtvrt století s internetem. Ano, nechce se tomu ani věřit, ale historie internetu, jako nedílné součásti kamerových systémů letos oslavila 25. narozeniny.



„interiér“ kamery AXIS NetEYE 200 (zdroj: Axis Communications, „interiér“ kamery AXIS NetEYE 200 (zdroj: Axis Communications, www.axis.com

Tak jako byl prvním světovým, evropským a také českým „lidovým“ počítačem Sinclair ZX Spectrum (fanoušci značek Commodora a Atari prominou, ale byl), tak první světovou a evropskou IP kamerou byl AXIS NetEye 200 – a nezmění na tom nic ani skutečnost, že v Čechách se jako první „uchytil“ Video Catcher od firmy Video Communications, Inc.

S blahopřáním k jubileu se v následujících řádcích vraťme na chvíli do doby, kdy společnost Axis Communications v rámci rozšíření své primární obchodní oblasti (síťové tiskárny a optická úložná zařízení) přišla s kamerou, kterou bylo možné připojit přímo k internetu nebo intranetu. Průvodcem let 1984–1998 nám bude osoba nejpovolanější – zakladatel společnosti Axis Communications Martin Gren.

AXIS NetEye 200 aneb historie první IP kamery očima zakladatele společnosti Axis Communications Martina Grena 1)

Příběh směřující k vytvoření první IP kamery a nalezení celé nové tržní oblasti začíná již v roce 1984, kdy jsme s Mikaelem Karlssonem a Keith Bloodworthem založili společnou firmu zaměřující se na konzultační činnost v oblasti IT. Tato velice dobře výdělečná činnost s minimálními náklady nám pomohla naspořit na realizaci našeho nápadu na vytvoření IBM print serveru a nastartovat tak první reálný business. Já (Martin Gren) jsem se ve firmě zaměřoval na produktovou část, Keith byl založený obchodně a Mikael byl člověk s vizí vytvoření velké korporace.



obr č-3 – Martin Grean (zdroj: Axis Communications, obr č-3 – Martin Grean (zdroj: Axis Communications, www.axis.com

Pro dosažení nevyššího možného výkonu jsme se od počátku soustředili na vývoj vlastního čipu, první čip byl navržen po třech letech, počátkem roku 1987, v době, kdy se podíl exportu našich produktů blížil 95 procentům. Náš obchodní model byl hned od počátku dvouúrovňový; prodej přes distributory k integrátorům, osvědčený model pro vybudování důvěry a partnerství.

V době zakládání firmy jsme předpokládali, že trh s IBM print servery vydrží cca tři až pět let, proto jsme aktivně hledali další obchodní možnosti. Nicméně již tenkrát jsme zjistili, že proměna trhu trvá velice dlouho, a ještě v roce 2000 jsme prodávali velice zajímavé množství našich print serverů.

V roce 1995 jsme přišli s nápadem na sdílené úložiště a uvedli na trh Axis CD-Rom server, v roce 2000 jsme byli s tímto produktem jedničkou na trhu. Poté produkt z trhu vymizel, což znamenalo, že Axis se nikdy nestal výrobcem NAS zařízení – bylo příliš brzy na takový produkt.

Ke konci 90. let jsme s Axisem hodně investovali do mobilního internetu (Bluetooth access pointů a internetové konzultační firmy). Tyto investice nebyly úspěšné a splaskly společně s „dotcom bublinou“. Tato situace nás bezpodmínečně donutila vstoupit na akciový trh s cílem zvýšit hotovost.

Vývoj první IP kamery

Myšlenka se rodila mezi roky 1993 až 1995. Prvotní nápad vznikl při návštěvě „print-server“ zákazníka v Japonsku. Současně náš technický specialista Carl-Axel Alm měl nápad vytvořit síťový videokonferenční systém. Po spojení týmů jsme se rozhodli pro síťovou kameru.

Zlomový byl rok 1996, rok, kdy jsme uvedli na trh první IP kameru. Byl to rok plný skepticismu kolem nás. Z té doby pochází slavný výrok naší ministryně infrastruktury, že internet je jen dočasným humbukem, který nemá budoucnost. V té době jsme také byli v úzkém kontaktu s Kentem Franssonem, který pracoval u společnosti Sony a v té době nám prodával vyhodnocovací kamery. Kent nevěřil v náš nápad se síťovou kamerou, říkával, že „inženýři v Sony tráví tolik času nad výrobou kvalitního obrazu, proč bychom ho tedy chtěli potom komprimovat?“



AXIS NetEYE 200 a její parametry (zdroj: Axis Communications, AXIS NetEYE 200 a její parametry (zdroj: Axis Communications, www.axis.com

O několik let později byla švédská ministryně nucena odstoupit a Kent se rozhodl opustit Sony a připojit se k vítězícímu týmu produkujícímu IP kamery, dnes je stále produktovým manažerem společnosti Axis.

AXIS NetEye™ 200

Ale zpět k naší první IP kameře. NetEye™ světlo světa spatřila 18. září 1996 na síťové výstavě N+I v Atlantě. Start byl velice úspěšný, prodali jsme téměř 10 tisíc kusů první generace této síťové kamery. Kamera měla obdivuhodný výkon, zvládala snímkování v rozlišení CIF a 4CIF (704×576 pixel) a současný přístup pro 5 síťových „klientů“. Byla schopna zvládnout 1 snímek za vteřinu v rozlišení CIF a obrázek v rozlišení 4CIF (dnešní klasické analogové rozlišení) byla schopna odeslat během 18 sekund. Vzhledem k dnešním našim kamerám je to úsměvné, ale nezapomeňte, že to byla doba modemů a vytáčeného spojení. V té době byla jedinou alternativou k naší kameře řada grabovacích karet jako například Video Catcher. Byly to obdoby dnešních encodérů jen s tím rozdílem, že to byly PCI plug-in karty do počítače. Výhoda našeho vítězného řešení byla v tom, že náš produkt byla úplně samostatná jednotka, nezávislá na zamrzajících a padajících Windows počítačích té doby.

V prvopočátku bylo naše zaměření na kamery orientováno převážně na vzdálený monitoring, oživení webových stránek a na jednoduchou bezpečnost.

V mezidobí let 1998 a 1999 nám lidé začali říkat, že bezpečnostní kamery mají a žádné další nechtějí. Proto jsme se na chvíli přestali soustředit na uvádění nových IP kamer a zaměřili jsme se na vývoj encodérů. Encodér AXIS 240 Camera server jsme uvedli na trh již v roce 1998, o rok později pak jeho inovovaný model. V letech 2001 a 2002 jsme měli historicky největší nárůst tržeb ‒ 300 % (rok 2002 jsme ukončili s obratem přes 300 milionů švédských korun). V tu chvíli jsme si uvědomili, že trh se začíná měnit ‒ reálný boj proti analogovým kamerám právě začal.

I přesto, že Axis zahájil prodej první IP kamery na světě již v roce 1996, trvalo téměř šest let, než se tento nový přístup využívání moderních technologií dostal do středu pozornosti. Uživatelsky příjemná AXIS NetEye 200 byla revolucí ve světě bezpečnostních kamer a proměnila Axis v celosvětového lídra v oblasti síťového videa.



25 let vývoje Axis Communications (zdroj: Axis Communications, 25 let vývoje Axis Communications (zdroj: Axis Communications, www.axis.com

Kamery Axis byly vždy založeny na otevřených standardech, stejně jako tomu v předchozích letech bylo u protokolových konvertorů a printserverů. Cílem Axisu vždy byla kompatibilita standardů a otevřenost platforem pro bezproblémové integrace, to potvrzuje i iniciativa založit platformu zajišťující interoperabilitu mezi výrobci. (pozn. redakce: ONVIF ‒ Open Networking Video Forum, založeno roku 2008). Touto otevřeností, svým technologickým know-how a obchodním modelem změnil Axis celý kamerový bezpečnostní trh a dovedl ho do digitální doby.

Závěr

Jak je napsáno už v úvodu článku – každý obor má svou historii. A abychom se s výmluvou na tzv. těžkou dobu nestali z obchodníků nebo techniků obyčejnými hokynáři, tak bychom ji měli znát. Nejen že se pokaždé dozvíme něco zajímavého, ale můžeme také jednomu pomalu zanikajícímu oboru (Video surveillance systems for use in security application = Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – stále ještě jedna z oblastí koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“) získat zpět respekt.

A co si dáme příště – dobu analogovou a jednu ze tří dominantních značek konce 20. století.

Zdroje a odkazy

1) text článku „Historie první IP kamery očima zakladatele společnosti Axis Communications Martina Grena“ je aktualizací článku „18. září 1996 – milník historie CCTV“, který byl publikován v odborném časopise ALARM FOCUS 2-2013.