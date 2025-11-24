PressCentrum ČTK hostilo konferenci „Urbanismus a architektura – Security by Design“
Dne 16. října 2025 se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj uskutečnila v prostorech České tiskové kanceláře (ČTK) odborná konference Urbanismus a architektura s akcentem na „Security by Design“. V následujících odstavcích se s jejím obsahem můžeme seznámit nejen z pohledu organizátora, ale také očima autora tohoto článku z pozice řadového posluchače.
Obr. č. 1: Z průběhu dopoledního bloku konference Urbanismus a architektura, autor Mgr. Filip Gundza, MBA
Tisková zpráva pořadatele – Mezinárodního bezpečnostního institutu
Konference Urbanismus a architektura s akcentem na „Security by Design“, kterou jsme jako Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú. uspořádali 16. října 2025 v PressCentru ČTK, vytvořila prostor pro setkání odborníků z oblasti urbanismu, architektury, veřejné správy, prevence kriminality a digitalizace. Cílem bylo zdůraznit význam promyšleného plánování bezpečnosti již v raných fázích přípravy staveb a veřejných prostorů a ukázat, jak lze principy CPTED a Security by Design efektivně začlenit do praxe.
Program nabídl pestrou škálu témat. Od inteligentních kamerových systémů a video-analytiky, přes softwarové simulace pohybu osob, až po standardy prevence kriminality a architektonické přístupy k tvorbě bezpečných veřejných prostorů. Zvláštní pozornost vzbudila také přednáška věnovaná řízení davu na společenských a kulturních událostech, která ukázala, jak může vhodně navržený prostor výrazně ovlivnit bezpečnost účastníků i zvládání mimořádných situací. Diskuse potvrdily, že spolupráce projektantů, preventistů, odborníků na bezpečnost a veřejné správy je klíčem k vytváření moderního a udržitelného městského prostředí.
Děkujeme všem přednášejícím, partnerům a účastníkům za jejich cenné podněty, odborné příspěvky a aktivní účast, která přispěla k vysoké úrovni celé akce. Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na její organizaci. Jsme rádi, že společně posouváme téma bezpečného urbanismu a architektury kupředu, a těšíme se na další společná setkání nad projekty a inovacemi v duchu „Security by Design“.
Záštita nad eventem: Ministerstvo pro místní rozvoj
Formální podpora eventu: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor prevence kriminality; Policejní prezídium ČR; Městská policie hlavního města Praha
Partneři eventu: Česká agentura pro standardizaci; Asociace bezpečná škola, z.s.; VDT VideoSec s.r.o.; Milestone Systems A/S; BriefCam; Axis Communications s.r.o.; ASIS International Czechia & Slovakia, CROWD Safety s.r.o.; Visual Systems s.r.o. a SocGeoStudio, s.r.o.
Názor posluchače
Postřehy? I s odstupem měsíce plně pozitivní. Je dobře, že snaha o vylepšení našeho životního prostoru (prostředí) ve formátu „Security by Design“ nachází společnou řeč u zástupců tolika různých odvětví.
Prevence kriminality bylo, je a bude téma, ke kterému se v dnešní době v České republice vyjadřuje kde kdo. Ale jen málo kdo má k dispozici zkušenosti z celého období novodobého přístupu k řešení prevence kriminality.
Je tomu již více než 30 let, kdy bylo vládním rozhodnutím uloženo tehdejším ministerstvům zpracovat programy sociální prevence a kriminality (rok 1993). Příčinou zvýšeného zájmu o bezpečnost občanů bylo jak rozdělení republiky, tak i prudký nárůst kriminality a vyloučených lokalit. Zadání dopadlo na úrodnou půdu a vyústilo nejprve ve zřízení Republikového výboru pro prevenci kriminality a následně ke schválení tzv. „Programu sociální prevence a prevence kriminality“.
Poznámka autora – ilustrační fotografie jsou součástí fotoreportáže inspirované přednáškou Ing. arch. Patrika Kotase, viz. citace přednášejícího: „Umělé veřejné osvětlení, preference prostorového osvětlení umožňujícího vnímání širšího okolí pěší trasy“
Vzhledem k tomu, že takto široce pojaté téma prevence kriminality by se při ohlédnutí do její historie na technickém portále, kterým TZB-info je, úplně nehodilo (k sociální prevenci kriminality více a přehledně zde) je na místě spíš zrekapitulovat související technickou část.
Od období konce minulého století, které bylo nejprve „pouze“ mechanické, jsme se přes masivní realizace městských dohlížecích kamerových systémů přesunuli ke koncepčním řešením. Do bezpečnosti už nám vstupují nejen prodejci technických komponent, ale také urbanisté, architekti, výzkumní pracovníci. Názory lokálních všeumělů, šíbrů a lobistů pozvolna vytlačují mezinárodní zkušenosti. Ale hlavně dochází ke shodě napříč spektrem.
My si toto tvrzení doložíme odkazem na některé z nekomerčních příspěvků říjnové konference.
Bezpečnost pohledem urbanisty
Prvním, koho z přednášejících bychom mohli vyzdvihnout, je Ing. arch. Patrik Kotas z Ateliér designu a architektury. Tedy zástupce té části odborného spektra, které byla bezpečnost před pár lety vcelku lhostejná. Ing. arch. Patrik Kotas je jedním z mála, který se k tématu bezpečných zón postavil čelem ještě dříve, než bylo obvyklé. Jeho pojetí terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové (projekt 2002, stavební povolení 2005, dokončení 2008) nejen že předběhlo dobu, ale je učebnicovým řešením, jak lze z lokality šedého dopravního uzlu udělat bezpečnou zónu. Jeho přednáška „Zásady navrhování veřejných prostorů z hlediska bezpečnosti – urbanistická a architektonická koncepce“ sice odkaz na tuto stavbu neobsahovala, ale dopravním stavbám a prostředkům veřejné dopravy se věnovala.
Poznámky posluchače nejen k vlastní přednášce: 1. Hradec Králové – s lokalitou autobusového a vlakového nádraží mám pravidelnou osobní zkušenost z období let 1984–1988 a už tehdy to nebylo místo, kde by se člověk chtěl po západu slunce jakkoli pohybovat. 2. použité ilustrační fotografie z poloviny listopadu tohoto roku jsou součástí fotoreportáže inspirované právě přednáškou Ing. arch. Patrika Kotase. Jedná se o lokalitu železniční zastávky Horní Měcholupy, jejíž rekonstrukce probíhala v té samé době, co výstavba v Hradci Králové. Komentář k rozdílnému pojetí bezpečnosti je ale spíše na urbanistech a architektech.
Poznámka autora – ilustrační fotografie jsou součástí fotoreportáže inspirované přednáškou Ing. arch. Patrika Kotase, viz. citace přednášejícího: „Bezpečnostní rizika, která vznikají z pocitu potenciálního nebezpečí, pocit strachu a nejistoty, zdroj reálného vzniku kriminality“
Evropské normy jako zdroj bezpečnostních standardů nejen pro Českou republiku
Za jedno z přínosných vystoupení konference lze bezesporu označit přednášku Ing. Aleny Šimkové, která zde jako předsedkyně evropské technické normalizační komise CEN/TC 325 reprezentovala práci tohoto výboru. CEN/TC 325 působí v rámci Evropského výboru pro normalizaci. (CEN – zabývá se tvorbou norem řady EN 14383 zaměřených na prevenci kriminality prostřednictvím návrhu prostředí. Česká republika patří v rámci této komise k nejaktivnějším členům.)
Přednáška s názvem „Standardy prevence kriminality a koncepce CPTED v kontextu projektování veřejných prostorů“ nabídla nejen přehled evropských norem a činností v oblasti CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), ale také konkrétní příklady z praxe, zejména z domácího prostředí. Zaujalo například srovnání přístupů různých městských čtvrtí k ochraně veřejných prostor před kriminálními útoky pomocí vozidel, stejně jako možnosti prevence výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob prostřednictvím vhodných urbanistických prvků. Tyto přístupy vycházejí nejen z principů norem EN 14383, ale i ze zdravého selského rozumu – a ne vždy musí jít o extrémní řešení typu laviček s balistickou odolností.
Poznámka posluchače: Jako zakládající člen TNK 148 „Prevence kriminality a ochrana obyvatel“ (založeno v roce 2014) oceňuji, že se tato dříve okrajová oblast bezpečnosti dostává do širšího povědomí – nejen mezi odborníky, ale i mezi laickou veřejností. Normy řady EN 14383, ačkoli nejsou právně závazné, se postupně stávají respektovaným standardem, k němuž se při navrhování veřejného prostoru stále častěji přihlíží. Trvalo to dlouho, ale naštěstí už ANO.
QUO Vadis – ve vztahu k většině zájmových budov
Tématem, je-li bezpečnost společným cílem nás všech a jak toho případně docílit, se v závěrečné přednášce jménem pořadatele zabýval Mgr. Filip Gundza, MBA.
V rámci svého vystoupení popsal možnosti projektanta v oblasti environmentální prevence kriminality. Projektant, ač se to na první pohled nezdá, má totiž jako praktik v této oblasti unikátní postavení a je třeba toho využívat prakticky – třeba právě aktivní komunikací s preventistou. Pro začátek může být i jedno, jestli s teoretikem, nebo praktikem. Budou-li jejich myšlenky do projektu zakomponovány jako výsledek spolupráce už v úvodu, tak nebude problém navázat na ně při realizaci samotné.
Poznámka posluchače: jako příklad takové, ve výsledku všemi účastníky kvitované, spolupráce je možné použít příklad uvedený v přednášce Ing. Vlastimila Šrůmy, CSc., MBA, kterou měl na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018. Tématem technického zabezpečení, které vzniklo spoluprací projektantů a policie New York (NYPD), se zabývá v čase cca od 36:40 do 39:40 – Jak jsou konstruovány a zabezpečeny nejnovější výškové budovy proti požáru a mimořádnému zatížení?
Nezbývá než doufat, že apel Mgr. Filipa Gundzy, MBA na spolupráci a snaha o pojmenování konkrétních styčných bodů najde odezvu nejen ve státní správě.
Ale už nyní je potěšující, že do nedávna dvě zcela odlišně uvažující postavy v oblasti bytové výstavby – projektant (osoba, jejíž role spočívá v naplnění požadavků stavebního zákona a souvisejících norem – obvykle zpracovává dokumentaci pro územní a stavební řízení, kde je prioritou statika, ekonomická efektivita a plnění účelu stavby – a jen okrajově zasahuje do oblasti bezpečnosti, kde často pracuje se schválenými řešeními, a to pouze v oblasti požární bezpečnosti) a preventista (jeho roli lze nejvýstižněji popsat použitím tří základních pojmů, jsou jimi bezpečnost, odolnost a vnímání rizik).
Program konference „Urbanismus a architektura“ s akcentem na Security by Design
- Prevence kriminality prostřednictvím designu prostředí: Případové studie ze zahraničí.
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú./Odbor centrální analytiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
- Bezpečnostní technika v budově školy – mýty a fakta o skutečných potřebách.
Ing. Libor Sladký; Asociace bezpečná škola z.s.
- Zásady navrhování veřejných prostorů z hlediska bezpečnosti – urbanistická a architektonická koncepce.
Ing. arch. Patrik Kotas; Ateliér designu a architektury
- Prostorová syntaxe jako nástroj v přístupu CPTED.
Ing. arch. Lukáš Kopp; SocGeoStudio, s.r.o.
- Standardy prevence kriminality a koncepce CPTED v kontextu projektování veřejných prostorů.
Ing. Alena Šimková; Technická komise CEN/TC 325
- Inteligentní kamerové systémy v rámci Security by Design při přestavbě.
Dalibor Smažinka; Axis Communications
- Dav a prostor – bezpečnostní důsledky (ne) promyšleného designu veřejných prostranství.
Mgr. Otomar Sláma, Ph.D., MBA, MPA; Crowd Safety s.r.o.
- Využití metody BIM, jako nástroje pro efektivní nastavení podmínek zabezpečení budov a prevence kriminality.
JUDr. Eva Kaiserová/JUDr. Michal Svatoň; Česká agentura pro standardizaci s.p.o.
- Pasportizace, 3D skenování objektů a BIM modely budov – Využití v oblasti prevence a bezpečnosti.
Mgr. Michael Pospíšil; Visual Systems, a.s.
- Video analytický software a jeho využití v kamerových systémech pro zvýšení efektivity managementu pohybu osob v budovách, se zaměřením na modelaci evakuačních scénářů.
Erik Feldman/Florian Leibovici; VDT VideoSec s.r.o./BriefCam – Milestone Systems
- Projektant preventista – dvě osoby a dva úhly pohledu k bezpečnosti.
Mgr. Filip Gundza, MBA; Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú.
Autor: Michal Randa, redakce
