Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě

Dne 23. května se pod záštitou města Plzně uskutečnila v rekonstruované budově TechTower odborná konference „Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě“

S bezpečnostními konferencemi se po přestávce zvané covid takzvaně roztrhl pytel. Nejčastějšími tématy obvykle jsou kybernetická bezpečnost, NIS2, dotační projekty. Plzeňským pořadatelům se tato zaběhlá témata podařilo úspěšně propojit s inovátorským vývojem v oblasti moderních technologií, umělou inteligencí v podobě video analytik a jejich využitím v reálné praxi. Právě kombinace pojmů technologie – inteligence – praxe byla nejčastějším obsahem převážné většiny vystoupení bezpečnostních odborníků. Že šlo o zajímavě zpracovaná témata dokazuje skutečnost, že z necelé stovky posluchačů zůstala v sále většina až do pozdních odpoledních hodin. A to navzdory současně probíhajícímu utkání Kanada – Česko na mistrovství světa. Byl-li to pokus o založení nové tradice, pak velmi zdařilý. Gratulujeme!

Akce se konala pod záštitou OOP MVČR a na skladbě programu se podíleli jak odborníci z oblasti kamerových systémů, tak i technologičtí inovátoři z příbuzných oborů.

Za první skupinu jmenujme například pány Dalibora Smažinku (nadnárodní společnost Axis Communications a Ondřeje Maňase (tuzemská společnost SCANLOCK CZ, spol. s r.o., kteří se kromě vlastního vystoupení ujali v rámci celého dne role moderátorské a jakožto zástupci Asociace grémium alarm i role odborných garantů.

Za oblast vývoje je na místě zmínit zástupce místní start-up komunity – pány „Ž(J)aludy“, tedy přesně řečeno společnost JALUD Embeddes, a technologické konzultanty pro oblast Smart a Safe City ze společnosti GATUM. Ke všem zmíněným se během léta v rámci navazujících příspěvků ještě vrátíme.

Po úvodních zdravicích, jichž se za město Plzeň ujal ředitel SIT Plzeň (Správa informačních technologií) Luděk Šantora a za OOP MVČR JUDr. Michl Barbořík, přicházela přednáška za přednáškou – viz odborná část programu, a komu to nestačilo, tak ten se mohl po skončení akce zajet podívat ještě na místní SmartCity Polygon.

Odborná část programu – názvy jednotlivých přednášek: