Obklady nehořlavými deskami Fipro – příklady z praxe
Divadlo Slavia v Českých Budějovicích, únikové cesty a restaurace na letišti Václava Havla v Praze
Nehořlavé desky Fipro představují moderní a spolehlivé řešení pro pasivní požární ochranu v náročných provozech. Jsou vyrobeny na bázi přírodních křemičitanů a anorganických pojiv, zdravotně zcela nezávadné a zcela nehořlavé.
V divadle v Českých Budějovicích byl při rekonstrukci, respektive při výstavbě nových částí, použit systém obkladu nehořlavými deskami Fipro. Tyto desky byly zvoleny zejména kvůli svým vynikajícím protipožárním vlastnostem, mechanické pevnosti, dlouhé životnosti a v neposlední řadě svým vynikajícím akustickým vlastnostem. Obklad Fipro zde slouží jako pasivní požární ochrana konstrukcí, zejména v oblastech s vysokým rizikem požáru, v hledišti, v zákulisí, technickém zázemí a na únikových cestách divadla.
Desky Fipro jsou vyrobeny na bázi na bázi přírodních křemičitanů a anorganických pojiv, zdravotně zcela nezávadné a zcela nehořlavé. Splňují přísné evropské normy týkající se nehořlavosti stavebních materiálů. I s povrchovou úpravou dýhou a lakem zůstávají ve třídě reakce na oheň A2-s1,d0. V Českých Budějovicích byla instalace provedena tak, aby byly chráněny zejména nosné konstrukce a kritické části únikových cest, což významně přispívá k bezpečnosti návštěvníků i personálu divadla.
Výhody použití desek Fipro v divadelních stavbách
- Nehořlavé a požárně odolné (třída reakce na oheň A1 nebo A2 dle EN 13501-1)
- Snadná instalace na různé typy podkladů
- Odolnost vůči vlhkosti, plísním a houbám
- Dlouhá životnost bez nutnosti pravidelné údržby
- Výborné akustické vlastnosti
Obklad únikových cest na letišti Václava Havla v Praze
Na letišti Václava Havla v Praze byly při modernizaci a rozšiřování terminálů použity nehořlavé obkladové desky Fipro zejména pro obložení únikových cest, schodišť, evakuačních chodeb a shromažďovacích prostor – restaurace. Cílem bylo zvýšit úroveň bezpečnosti a zajistit, že v případě požáru budou únikové trasy co nejdéle prostupné a chráněné před šířením plamenů a kouře.
Obklad únikových cest deskami Fipro splňuje veškeré požadavky českých i evropských požárních norem. Instalace byla provedena tak, aby v případě mimořádné události umožnila bezpečný a rychlý únik osob z letištních prostor. Tyto desky navíc přispívají k celkové protipožární bezpečnosti letiště a snižují riziko šíření požáru do dalších částí budovy. Desky byly navrženy s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem s nízkým šířením plamene po povrchu si = 0,00 mm/mm. Samotné desky jsou ve třídě reakce na oheň A1, tedy nehořlavé.
Specifika použití na letišti
- Odolnost vůči intenzivnímu provozu a mechanickému namáhání
- Možnost integrace s dalšími bezpečnostními systémy (např. nouzové osvětlení)
- Splnění přísných požadavků na požární ochranu veřejných staveb
- Dekorativní použití s požadavkem nehořlavosti
Závěr
Nehořlavé desky Fipro představují moderní a spolehlivé řešení pro pasivní požární ochranu v náročných provozech, jako jsou divadla a letiště. Jejich použití v divadle Slavia v Českých Budějovicích i na letišti Václava Havla v Praze výrazně zvyšuje bezpečnost osob a chrání klíčové konstrukce před účinky požáru.
