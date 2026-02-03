Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Požární bezpečnost garáží, cihelného zdiva a instalačních prostupů

Požární bezpečnost garáží, cihelného zdiva a instalačních prostupů

Konference Požární bezpečnost staveb 2025

3.2.2026
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Jednou z aktualit požární bezpečnosti je obnovení prací na ČSN 73 0838 upravující požární bezpečnost hromadných garáží. Mezi další témata konference patřilo např. těsnění prostupů TZB stavebními konstrukcemi a požární uzávěry vzduchotechniky. Informace zazněly na konferenci portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2025.

Aktuálnímu vývoji požadavků na hromadné garáže z hlediska rizik moderních automobilů a jejich pohonů vč. vybavení hromadných garáží požárně bezpečnostními zařízeními a jejich vzájemnou koordinací se ve své přednášce věnoval Josef Král.

kral
Ing. et Ing. Josef Král je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), Fakulty stavební, obor Průmyslové a pozemní stavitelství a Fakulty bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V letech 2008 - 2023 pracoval jako projektant požární bezpečnosti staveb ve společnosti Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. se zaměřením zejména na průmysl, logistiku a energetiku. V současnosti pracuje jako projektant požární bezpečnosti staveb na volné noze. Je předsedou Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT a členem Technické normalizační komice 27 Požární bezpečnost staveb.

Stanislav Toman se zaměřil na současnou situaci týkající se požárního větrání garáží. Prezentace se soustředila na popis hlavních větracích systémů a jejich aktivaci od detekce požáru, přes vyhlášení poplachu, evakuaci osob, přes součinnost se sprinklery, vlastní odvětrávání kouře a tepla, roli při zásahu hasičů až po uhašení požáru a následném vyvětrání garáže. předvedl video ukázky CFD simulací větrání s proudovými ventilátory.

toman
Ing. Stanislav Toman absolvoval ČVUT Fakultu strojní v roce 1980. Dlouhodobě se specializuje na požární větrání budov, tj. na větrání chráněných únikových cest a na zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jako projektant. Aktivně spolupracuje s Odborem prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je členem technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany. Publikuje v odborných časopisech, na internetu, přednáší na tematických seminářích a konferencích.
HELUZ GROUP dnes již není jen tradiční výrobce cihel, ale také izolačního skla a komínů. Zásadním principem je udržení vysokého standardu požární odolnosti, který přesahuje základní legislativní požadavky. Pavel Heinrich představil portfolio výrobků a moderních konstrukčních řešení z pohledu požární odolnosti. Prakticky zaměřený přehled byl doplněn výsledky ověřování a výzkumu, které potvrzují, že s produkty HELUZ lze navrhovat požárně bezpečné stavby.

heinrich
Ing. Pavel Heinrich je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor materiálové inženýrství. V  současnosti je produkt manažerem společnosti HELUZ cihlářský průmysl a.s. Od roku 2010 působí na oddělení technického rozvoje společnosti HELUZ. Věnuje se vývoji nových výrobků, ověřování vlastností konstrukcí z nich postavených a tvorbě technických podkladů.


Aleš Havel se zaměřil na současný stav požární ochrany z hlediska VZT zařízení. Jaký vliv má současná legislativa na realizaci VZT zařízení. V čem jsou ta největší rizika šíření požáru. Jaká opatření předepisuje současná legislativa k zamezení šíření požáru VZT zařízeními a jaký to má dopad na realizaci a provoz budov.

Ing. Aleš Havel je absolventem fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru požární bezpečnost staveb. Požární ochraně se pracovně věnuje 8 let. Pracuje u společnosti Hilti jako specialista na pasivní požární ochranu se zaměřením na těsnění prostupů.



U požárních klapek vzduchotechniky je klíčové dosažení deklarované požární odolnosti klapky po jejím zabudování a aby prostup VZT nezhoršil požární odolnost stěny. V reportáři odpovídá Karel Soukup ze společnosti Systemair. Na konferenci přednášel Martin Jelínek, obchodně-technický zástupce společnosti.

Ing. Martin Jelínek je absolventem Fakulty strojní ČVUT, oboru Technika prostředí. Po studiích se několik let věnoval projektové činnosti. Ve společnosti Systemair a.s. působí již 16 let na pozici obchodně-technického zástupce. Specializuje se na prvky požární ochrany a sortiment distribučních elementů. Přednáší na tematických konferencích a seminářích. Pravidelně vede školení v rámci odborného vzdělávacího projektu Systemair Akademie.

Karel Veselý se v přednášce zaměřil na rozdělení konstrukcí na normové a nenormové z hlediska zkoušení požárních klapek. Má-li se požární klapka použít v konstrukci, která není specifikována v ČSN EN 1363-1, musí se zkoušet v podpěrné konstrukci, v niž se uvažuje její použití. Obecně shrnul problematiku přípravy, zkoušení, klasifikovaní a certifikace požárních klapek do těchto konstrukcí dle platných norem.

vesely
Karel Veselý působí ve společnosti Mandík, a.s., od roku 1993. Začínal pracovat na pozici týkající se přípravy výroby, technologie, konstrukce a řízení výroby. Od roku 1999 pracoval jako obchodně-technický manažer VZT a od roku 2018 působí na pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 má na starosti školení montážních firem v oblasti požární techniky.


Fotogalerie

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík
Konference požární bezpečnost staveb 2025, foto: Libor Makrlík

