Požární bezpečnost garáží, cihelného zdiva a instalačních prostupů
Konference Požární bezpečnost staveb 2025
Jednou z aktualit požární bezpečnosti je obnovení prací na ČSN 73 0838 upravující požární bezpečnost hromadných garáží. Mezi další témata konference patřilo např. těsnění prostupů TZB stavebními konstrukcemi a požární uzávěry vzduchotechniky. Informace zazněly na konferenci portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2025.
Aktuálnímu vývoji požadavků na hromadné garáže z hlediska rizik moderních automobilů a jejich pohonů vč. vybavení hromadných garáží požárně bezpečnostními zařízeními a jejich vzájemnou koordinací se ve své přednášce věnoval Josef Král.
Stanislav Toman se zaměřil na současnou situaci týkající se požárního větrání garáží. Prezentace se soustředila na popis hlavních větracích systémů a jejich aktivaci od detekce požáru, přes vyhlášení poplachu, evakuaci osob, přes součinnost se sprinklery, vlastní odvětrávání kouře a tepla, roli při zásahu hasičů až po uhašení požáru a následném vyvětrání garáže. předvedl video ukázky CFD simulací větrání s proudovými ventilátory.
HELUZ GROUP dnes již není jen tradiční výrobce cihel, ale také izolačního skla a komínů. Zásadním principem je udržení vysokého standardu požární odolnosti, který přesahuje základní legislativní požadavky. Pavel Heinrich představil portfolio výrobků a moderních konstrukčních řešení z pohledu požární odolnosti. Prakticky zaměřený přehled byl doplněn výsledky ověřování a výzkumu, které potvrzují, že s produkty HELUZ lze navrhovat požárně bezpečné stavby.
Aleš Havel se zaměřil na současný stav požární ochrany z hlediska VZT zařízení. Jaký vliv má současná legislativa na realizaci VZT zařízení. V čem jsou ta největší rizika šíření požáru. Jaká opatření předepisuje současná legislativa k zamezení šíření požáru VZT zařízeními a jaký to má dopad na realizaci a provoz budov.
U požárních klapek vzduchotechniky je klíčové dosažení deklarované požární odolnosti klapky po jejím zabudování a aby prostup VZT nezhoršil požární odolnost stěny. V reportáři odpovídá Karel Soukup ze společnosti Systemair. Na konferenci přednášel Martin Jelínek, obchodně-technický zástupce společnosti.
Karel Veselý se v přednášce zaměřil na rozdělení konstrukcí na normové a nenormové z hlediska zkoušení požárních klapek. Má-li se požární klapka použít v konstrukci, která není specifikována v ČSN EN 1363-1, musí se zkoušet v podpěrné konstrukci, v niž se uvažuje její použití. Obecně shrnul problematiku přípravy, zkoušení, klasifikovaní a certifikace požárních klapek do těchto konstrukcí dle platných norem.