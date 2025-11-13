Přepěťová ochrana, bezpečnost a detekce na FVE a bateriových úložištích
Konference Požární bezpečnost staveb 2025
Přehrát audio verzi
Přepěťová ochrana, bezpečnost a detekce na FVE a bateriových úložištích
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Požárněbezpečnostní řešení fotovoltaických elektráren, detekce požáru bateriových úložišť, vztah fotovoltaické elektrárny a hromosvodu, ale také extrémní lokální zatížení stavební konstrukce od podpůrné konstrukce FVE, to byla témata konference portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2025 na veletrhu For Arch.
Pavel Hrzina z Fakulty elektrotechnické ČVUT seznámil posluchače s možnostmi zabezpečení FV elektrárny proti poškození přepětím, uvedl správnou praxi (jak normativní, tak i Best Practice) pro montáže FV systémů s ohledem na požární bezpečnost. Podrobně se věnoval účinkům zásahu bleskem na jednotlivá technologická zařízení elektrárny. Celou přednášku Pavla Hrziny brzy zveřejníme zde na portálu TZB-info a na estav.tv
Martin Hodek ze společnosti Huawei Technologies ukázal, jak lze při správné volbě technologických opatření – od monitoringu článků a rozvodů, až po rychlé odpojení na AC i DC straně – zabránit nejčastějším scénářům havárií a zajistit tak bezpečnost osob i majetku.
Michal Roubíček ze společnosti Siemens hovořil na téma požární ochrany baterií s obsahem lithia v bateriových úložištích. Popsal opatření ze strany prevence i reakce. Věnoval se mimo jiné detekci počínajícího nebezpečí požáru baterií, tedy ještě před jeho vypuknutím, a také moderním zařízením pro detekci v garážích pro elektromobily.
Pavel Rydlo ze společnosti Isover – Saint-Gobain v přednášce připomněl, že je třeba věnovat pozornost i stavební konstrukci, zejména měkkým izolačním vrstvám plochých střech při návrhu a montáži elektrárny. V týmu Isover právě dokončují pravidla pro navrhování patek od nosné konstrukce fotovoltaiky na tepelné izolaci. Do současné chvíle taková pravidla neexistují normativně. Přitom je třeba si uvědomit, že vrstva sněhu spočívající na FVE společně se samotnou elektrárnou vyvolává mnohonásobně větší lokální zatížení do patek a stavební konstrukce, než se kterým se při navrhování střechy uvažovalo.