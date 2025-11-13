Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Přepěťová ochrana, bezpečnost a detekce na FVE a bateriových úložištích

Přepěťová ochrana, bezpečnost a detekce na FVE a bateriových úložištích

Konference Požární bezpečnost staveb 2025

13.11.2025
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Přehrát audio verzi

Přepěťová ochrana, bezpečnost a detekce na FVE a bateriových úložištích

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Požárněbezpečnostní řešení fotovoltaických elektráren, detekce požáru bateriových úložišť, vztah fotovoltaické elektrárny a hromosvodu, ale také extrémní lokální zatížení stavební konstrukce od podpůrné konstrukce FVE, to byla témata konference portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2025 na veletrhu For Arch.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Pavel Hrzina z Fakulty elektrotechnické ČVUT seznámil posluchače s možnostmi zabezpečení FV elektrárny proti poškození přepětím, uvedl správnou praxi (jak normativní, tak i Best Practice) pro montáže FV systémů s ohledem na požární bezpečnost. Podrobně se věnoval účinkům zásahu bleskem na jednotlivá technologická zařízení elektrárny. Celou přednášku Pavla Hrziny brzy zveřejníme zde na portálu TZB-info a na estav.tv

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., vystudoval ČVUT v Praze FEL. Od roku 2010 se zabývá fotovoltaikou, dnes především s přesahem do oblasti bezpečnosti FV a bateriových systémů. Je manažerem kvality akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, při katedře elektrotechnologie ČVUT FEL, dále působí v Solární asociaci jako vedoucí skupiny pro střešní FVE.

Martin Hodek ze společnosti Huawei Technologies ukázal, jak lze při správné volbě technologických opatření – od monitoringu článků a rozvodů, až po rychlé odpojení na AC i DC straně – zabránit nejčastějším scénářům havárií a zajistit tak bezpečnost osob i majetku.

Ing. Martin Hodek je specialistou obnovitelných zdrojů, se zaměřením na fotovoltaické a bateriové systémy jak v komerčním, tak i utilitním sektoru. Zodpovídá za technický design projektů v řádech desítek megawatt, k čemu neodmyslitelně patří i téma požární bezpečnosti.



Michal Roubíček ze společnosti Siemens hovořil na téma požární ochrany baterií s obsahem lithia v bateriových úložištích. Popsal opatření ze strany prevence i reakce. Věnoval se mimo jiné detekci počínajícího nebezpečí požáru baterií, tedy ještě před jeho vypuknutím, a také moderním zařízením pro detekci v garážích pro elektromobily.

Michal Roubíček působí v oboru požární signalizace téměř 40 let, z toho 26 let ve společnosti Siemens. Má rozsáhlé zkušenosti z technických i obchodních rolí a aktivně se podílí na tvorbě legislativy a odborných standardů.



Pavel Rydlo ze společnosti Isover – Saint-Gobain v přednášce připomněl, že je třeba věnovat pozornost i stavební konstrukci, zejména měkkým izolačním vrstvám plochých střech při návrhu a montáži elektrárny. V týmu Isover právě dokončují pravidla pro navrhování patek od nosné konstrukce fotovoltaiky na tepelné izolaci. Do současné chvíle taková pravidla neexistují normativně. Přitom je třeba si uvědomit, že vrstva sněhu spočívající na FVE společně se samotnou elektrárnou vyvolává mnohonásobně větší lokální zatížení do patek a stavební konstrukce, než se kterým se při navrhování střechy uvažovalo.

Ing. Pavel Rydlo pracuje jako produktový manažer Isover ve společnosti Saint-Gobain. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací.



Fotogalerie

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík

Záštita




Hlavní partneři
















Partner konference




Mediální partneři

















Pořadatel





 
 
Reklama