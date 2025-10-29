Vysoké dřevostavby v příloze K byly tématem konference Požární bezpečnost staveb 2025
Od srpna 2025 je možné podle normového přístupu navrhovat dřevostavby do požární výšky až 18 m, pokud jsou dolní podlaží z nehořlavého systému, může to být až 22,5 m. Za dodržení řady podmínek to umožňuje nová příloha K ČSN 73 0802. Informace o dřevostavbách zazněly na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025, kterou pořádá portál TZB-info na veletrhu For Arch.
Petr Hejtmánek, vedoucí požární laboratoře UCEEB ČVUT, představil pravidla pro navrhování vysokých dřevostaveb zakotvená v nové příloze K ČSN 73 0802 na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025 portálů TZB-info a estav.tv. V reportáži vyjmenovává přípustné a vyloučené provozy ve vysokých dřevostavbách nebo v dřevěných částech staveb s kombinovaným systémem.
V přednášce Petr Hejtmánek vysvětlil, že vyšší dřevostavby znamenají vyšší – rozumné – požadavky na požární bezpečnost. Patří mezi ně omezení požárních úseků, omezení výšky, omezení provozu, požadavky na hašení, požární odolnost, fasádu, detaily konstrukcí, povinnou detekci, únikové cesty a další. Celou přednášku Petra Hejtmánka zveřejníme již brzy na estav.tv a na TZB-info.
Zástupci výrobců systémů pro suchou výstavbu prezentovali nejnovější výsledky zkoušek a vývoje konstrukcí a materiálů určených do nejen dřevostaveb.
Jaroslav Benák ze společnosti fermacell – Jemes Hardie představil problematiku konstrukcí na bázi dřeva a jejich požární odolnosti a bezpečnosti. V příspěvku se věnoval systémům dřevostaveb, jejich zkoušení a certifikaci, provádění detailů spojů a napojení. Představil téma požárních pásů a ucpávek s přesahem do realizace.
Přehledné tabulky výsledků zkoušek jsou jedna věc, ale znalost skutečného chování konstrukcí při reálném požáru, resp. požárních zkouškách věc druhá, uvedl svou přednášku Miroslav Nyč ze společnosti Knauf Praha. Podle jeho slov přináší nejedno překvapení v pozitivním i negativním smyslu, ale v každém případě pomáhá pochopit důležitost konstrukce, skladby i detailů rozhodujících o bezpečnosti konstrukcí suché výstavby.
Tomáš Korecký ze společnosti Rigips, Saint-Gobain, popsal spolupráci společnosti Rigips a UCEEB ČVUT na testování metodiky měření součinitele požárně ochranné účinnosti sádrokartonových materiálů a první dvě provedené akreditované zkoušky na součinitel K2 v ČR ve zkušební laboratoři Pavus.
Miroslav Straka ze společnosti Ciur demonstroval, že požární odolnost foukané celulózové izolace je zcela překvapující. Pro požární odolnost materiálů jsou běžně používány přísady na bázi bóru, a to napříč pestrostí zateplovacích materiálů. Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus zajišťuje požární stabilitu konstrukcí, ačkoliv je zařazena do třídy reakce na oheň C nebo v lepším případě B. Přitom požární odolnost odzkoušené dřevostavby se díky celulózovému vláknu vyšplhala podle slov Miroslava Straky na neuvěřitelných REI 60 (konstrukce odolala neuvěřitelných 72 minut).