Vysoké dřevostavby v příloze K byly tématem konference Požární bezpečnost staveb 2025

29.10.2025
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Od srpna 2025 je možné podle normového přístupu navrhovat dřevostavby do požární výšky až 18 m, pokud jsou dolní podlaží z nehořlavého systému, může to být až 22,5 m. Za dodržení řady podmínek to umožňuje nová příloha K ČSN 73 0802. Informace o dřevostavbách zazněly na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025, kterou pořádá portál TZB-info na veletrhu For Arch.

Petr Hejtmánek, vedoucí požární laboratoře UCEEB ČVUT, představil pravidla pro navrhování vysokých dřevostaveb zakotvená v nové příloze K ČSN 73 0802 na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025 portálů TZB-info a estav.tv. V reportáži vyjmenovává přípustné a vyloučené provozy ve vysokých dřevostavbách nebo v dřevěných částech staveb s kombinovaným systémem.

V přednášce Petr Hejtmánek vysvětlil, že vyšší dřevostavby znamenají vyšší – rozumné – požadavky na požární bezpečnost. Patří mezi ně omezení požárních úseků, omezení výšky, omezení provozu, požadavky na hašení, požární odolnost, fasádu, detaily konstrukcí, povinnou detekci, únikové cesty a další. Celou přednášku Petra Hejtmánka zveřejníme již brzy na estav.tv a na TZB-info.

Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D., absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V roce 2019 získal titul Ph.D. s tématem Odstupové vzdálenosti požárně otevřených fasád. Od 2019 je odborným asistentem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v  Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Členem FireLAB na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze je od 2013. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb.



Zástupci výrobců systémů pro suchou výstavbu prezentovali nejnovější výsledky zkoušek a vývoje konstrukcí a materiálů určených do nejen dřevostaveb.

Jaroslav Benák ze společnosti fermacell – Jemes Hardie představil problematiku konstrukcí na bázi dřeva a jejich požární odolnosti a bezpečnosti. V příspěvku se věnoval systémům dřevostaveb, jejich zkoušení a certifikaci, provádění detailů spojů a napojení. Představil téma požárních pásů a ucpávek s přesahem do realizace.

Dipl.-Ing. Jaroslav Benák absolvoval obor Dřevařské inženýrství na Vysoké škole užitých věd a umění v  německém Hildesheimu (Dolní Sasko). V roce 2004 nastoupil do společnosti Fermacell jako projekční konzultant, v současnosti zde působí ve funkci technického ředitele u firmy James Hardie GmbH.





Přehledné tabulky výsledků zkoušek jsou jedna věc, ale znalost skutečného chování konstrukcí při reálném požáru, resp. požárních zkouškách věc druhá, uvedl svou přednášku Miroslav Nyč ze společnosti Knauf Praha. Podle jeho slov přináší nejedno překvapení v pozitivním i negativním smyslu, ale v každém případě pomáhá pochopit důležitost konstrukce, skladby i detailů rozhodujících o bezpečnosti konstrukcí suché výstavby.

Ing. Miroslav Nyč je absolventem ČVUT Fakulty pozemních staveb a je vedoucím produktového managementu firmy Knauf Praha spol. s r.o. K jeho povinným dlouholetým zálibám plynoucím z jeho funkce patří mimo jiné ověřování a vylepšování požárních vlastností konstrukcí především v oboru suché výstavby a protipožárních omítek na národní i mezinárodní úrovni.



Tomáš Korecký ze společnosti Rigips, Saint-Gobain, popsal spolupráci společnosti Rigips a UCEEB ČVUT na testování metodiky měření součinitele požárně ochranné účinnosti sádrokartonových materiálů a první dvě provedené akreditované zkoušky na součinitel K2 v ČR ve zkušební laboratoři Pavus.

Ing. Tomáš Korecký je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Po dokončení doktorského studia na katedře Materiálového inženýrství a chemie nastoupil do praxe v oboru dodavatelů stavebních materiálů. Nyní působí jako produkt manager konstrukčních deskových materiálů Rigips zejména pro dřevostavby ve společnosti Saint-Gobain.





Miroslav Straka ze společnosti Ciur demonstroval, že požární odolnost foukané celulózové izolace je zcela překvapující. Pro požární odolnost materiálů jsou běžně používány přísady na bázi bóru, a to napříč pestrostí zateplovacích materiálů. Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus zajišťuje požární stabilitu konstrukcí, ačkoliv je zařazena do třídy reakce na oheň C nebo v lepším případě B. Přitom požární odolnost odzkoušené dřevostavby se díky celulózovému vláknu vyšplhala podle slov Miroslava Straky na neuvěřitelných REI 60 (konstrukce odolala neuvěřitelných 72 minut).

Ing. Miroslav Straka je ředitel prodeje tepelných a akustických izolací ve společnosti CIUR. Obchodním ředitelem se stal v roce 2024, předtím pracoval na pozici vedoucího obchodu foukaných izolací. Do společnosti CIUR přišel po studiu na vysoké škole ČVUT v Praze, kterou zakončil státní zkouškou a byl mu udělen titul Ing. Ve společnosti CIUR pracuje od roku 2009. Jeho velkou pracovní vášní je nejen zateplování foukanou izolací Climatizer Plus, ale stavební fyzika v praxi.

