Ekologická náhrada toxických hasebních pěn v jaderné elektrárně
Ekologická náhrada toxických hasebních pěn v jaderné elektrárně
Zákaz hasebních pěn s fluorem klade značné nároky hlavně na průmyslové firmy, které musí zajistit jejich výměnu ve velkých objemech. Týká se to například rafinerií, chemických továren, zásobníků ropy, ale i elektráren. Úspěšný projekt výměny těchto toxických látek za nezávadné produkty má za sebou jaderná elektrárna Mochovce na Slovensku.
Její provozovatel Slovenské elektrárne, hlavní výrobce elektřiny v zemi, se spolehl na konsorcium FFF CHALLENGE, které sdružuje firmy se specializací na ekologickou výměnu zakázaných pěnových koncentrátů. Konsorcium tvoří společnosti RISK CONSULT s.r.o. (audit, certifikace, dokumentace), FECUPRAL s.r.o. (likvidace toxického pěnidla a dekontaminace systémů a nádrží), DUFFEK s.r.o. (logistika a technické zázemí) a samotná FFF CHALLENGE s.r.o., která zajišťuje dodávku nového bezfluorového pěnidla.
Součástí výměny, kterou sledují ministerstva životního prostřední členských států EU, je rovněž likvidace starých zásob (pěnidel typu AFFF). Ty je třeba spálit při teplotě vyšší než 1 100 °C. V jaderné elektrárně Mochovce byly nahrazeny pěnovými koncentráty vyvinutými v USA. Mají nejvyšší účinnost, vyrábějí se i v Evropě a disponují všemi požadovanými certifikáty.
Výměna pěnidel s fluorem se v rámci zemí EU řeší již od roku 2019 a týká se všech hasičských sborů. Postupně tak přechází na bezfluorové alternativy hasiči státní i podnikoví. Důvodem jsou negativní dopady na zdraví, kdy se látky typu PFAS (tzv. věčné chemikálie) obsažené v pěnách dostávají do přírody v nebezpečných koncentracích. Byl prokázán i vliv na zdraví samotných hasičů, kteří přichází do kontaktu s pěnami a s kontaminovaným vybavením.
V prosinci 2025 vstoupil v platnost jednoznačný zákaz nejen používání, ale i skladování pěnidel s výskytem látek PFOA (kategorie C8). Další kategorii pěnidel typu C6 čeká přísný zákaz již v dubnu tohoto roku.
Údaje, jaké jejich množství mají hasiči ve svých zásobách, odborníci odhadují na několik tisíc tun. V případě velkých chemických závodů se zásoby pohybují v řádu stovek tun pěnových koncentrátů.
Firmy, které nebudou respektovat direktivu Evropské komise, riskují tvrdé postihy. Vedle vysokých pokut jim hrozí zastavení čerpání z evropských fondů, případně mohou čelit odmítnutí plnění za škody způsobené požárem ze strany pojišťoven.