Detekce požáru a zařízení pro odvod kouře v garážích pro elektromobily? Odpoví konference v září

Zásah u hořícího elektromobilu v hromadných garážích v Praze na jaře letošního roku proběhl bez větších komplikací díky včasné detekci požáru elektrickou požární signalizací a napojením budovy na pult centralizované ochrany. Na co dalšího ale zásah ukázal? Jak by měly být garáže navrhovány? Na to jsme se ptali v rozhovoru s plk. Ing. Jiřím Hoškem, náměstkem ředitele HZS hl. m. Prahy.