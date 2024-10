TZB-info / Bezpečnost budov / Povodně / Yello nabízí konkrétní pomoc postiženým povodněmi

Yello nabízí konkrétní pomoc postiženým povodněmi

Yello nabízí konkrétní pomoc postiženým v podobě individuálního přístupu k zákazníkovi. Připravili odložení splatnosti záloh a rovněž dočasné odpuštění poplatku za energie.

Nedávné ničivé povodně zasáhly mnoho českých domácností. Společnost Yello (přední alternativní dodavatel energií v ČR) vyjadřuje hluboký soucit všem postiženým a chce přispět k jejich co nejrychlejší obnově. Proto nabízí konkrétní pomoc postiženým v podobě individuálního přístupu k zákazníkovi. Připravili odložení splatnosti záloh a rovněž dočasné odpuštění poplatku za energie.

„Vyzýváme naše zákazníky, kteří se ocitli v těžké situaci v důsledku povodní, aby se na nás obrátili. Náš zákaznický servis je – co se dodávky a placení za energie týká – připraven poskytnout veškeré potřebné informace a pomoc. Zároveň chápeme, že povodně jim mohou způsobit vážné finanční potíže, proto budeme individuálně posuzovat situaci každého našeho zákazníka, který se na nás obrátí,“ říká Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice a pokračuje:

„A protože předpokládáme, že v této situaci mohou rodinám vzniknout potíže s úhradou záloh, je naším společným cílem najít řešení, které bude co nejlépe vyhovovat jejich potřebám. Nabízíme tak možnost odložit zálohy na určité období, typicky do doby, než se domácnosti trochu vzpamatují ze šoku způsobeného povodněmi. Navíc těmto domácnostem nabízíme dočasné odpuštění části poplatku za energie, a to až do konce letošního roku. Chceme tak alespoň trochu ulevit finanční zátěži, která na ně v této těžké době dopadla. Společně to zvládneme!“