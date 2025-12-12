PODCAST: Naše AI odhalí nejen pachatele, ale i porušení BOZP
V předchozí části naší návštěvy stánku firmy Konica Minolta u příležitosti letošního MSV jsme si s vedoucím divize kamerových systémů pro Českou a Slovenskou republiku Konica Minolta Michalem Šotkem probrali možnosti kamer jako plně certifikovaného prvku detekce požárů.
Dnes bychom pokračovali již v nepožárních segmentech bezpečnostního průmyslu. Dalšími možnostmi detekce s využitím algoritmů umělé inteligence (AI) je totiž schopnost ochrany a upozornění na narušení bezpečnosti. A to od pokusu o vstup na pozemek, až ke zpětnému vyhodnocení pohybu po budově (soukromé pozemky, rezidenční objekty, obchodní centra). V některých objektech (stavby, průmysl) lze navíc využít kamerové technologie také k on-line dohledu nejen na řádný průběh výrobních procesů, ale také na používání prostředků osobní ochrany. Shrnuto pojmy z původního bezpečnostního slovníku, jsme u pokrytí oblastí Fire, Security i Safety.
Venkovní detekce pro zabezpečení objektů
V předchozím odstavci jsme se zmínili o ochraně objektů už od pokusu o vstup na pozemek, jak taková detekce vlastně probíhá?
„V takovémto případě detekce se termální kamerou nezaměřujeme na měření teploty, ale využíváme možnosti snímání termálního spektra na detekci osob, které se v záběru kamery mohou pohybovat. V případě perimetrické detekce jde o překonání oplocení, nebo o narušení konkrétní zóny. Člověk je v takovém případě brán jako objekt a dokážeme díky možnostem termálních kamer detekovat tyto objekty/narušitele na delší vzdálenosti, v praxi třeba na 150–200 metrů,“ říká Michal Šotek, vedoucí divize kamerových systémů pro Českou a Slovenskou republiku, Konica Minolta.
A u jakých typů objektů je tato detekce nejvyužívanější? „U perimetrického systému se bavíme hlavně o zabezpečení velkých průmyslových areálů nebo logistických center,“ doplňuje Michal Šotek.
Detekce při dohledu nad provozem
Když už zmiňujeme průmyslové areály, tak nelze opomenout možnosti využití detekcí při údržbě a při dohledu nad provozem. I zde mají analytické funkce význam, jak nám následně potvrzuje i Michal Šotek. „Zaměřujeme se také na analytické systémy a software v kamerách nebo případně na serveru, které aplikujeme v průmyslu například pro detekci úniku kapalin. Třeba únik olejů, který může narušit výrobu. Tam jsme schopni na základě AI v kameře detekovat, že k takovémuto úniku došlo, informovat obsluhu a následně řešit nějaké nápravné akce.“
V nabídce firmy Konica Minolta jsou pochopitelně také produkty na digitalizaci výrobních procesů, a to buď přímo plně digitálními zařízeními anebo převodníky analogových stavů z klasických „budíků“, jak se slangově říká mnohdy používaným a nenahraditelným ručičkovým přístrojům. Ale o tom více přímo v záznamu rozhovoru.
Ochrana zdraví s přidanou hodnotou
Nicméně, je tu ještě jedno, řekněme trochu netradiční téma, které ale na strojírenský veletrh patří. Jde o ochranu zdraví a zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Což je po pravdě téma na jakýkoli veletrh týkající se techniky.
A co v této oblasti nabízí firma Konica Minolta? Kdo si tipl, že půjde o inteligentní analýzu založenou na kamerových systémech trefil jackpot!
A potvrzuje nám to i Michal Šotek? „Ano, tento trend je celkem vzrůstající a spousta zákazníků tuto problematiku řeší. Zabýváme se proto standardně detekcí osobních ochranných pracovních pomůcek, to znamená detekcí, zda v dané zóně člověk má ochranu přilbu, ochranu vestu a podobně.“
Jak přesně taková detekce funguje v rámci sledování areálů a pohybu zaměstnanců v nich, si můžete poslechnout v závěrečné části rozhovoru. Pro netrpělivé čtenáře připojujeme na závěr našeho příspěvku rovněž reálné fotografie snímacího zařízení FORXAI MIRROR, určeného například ke kontrole pomůcek BOZP před vstupem do výrobních prostor, přímo při reálném nasazení.