Hotel Thermal, symbol filmového festivalu, je již 3 roky po rekonstrukci metodou EPC

Byli jsme s redakcí u toho, když významná brutalistní památka Karlových Varů a jeden ze symbolů mezinárodního filmového festivalu procházel kompletní rekonstrukcí. Úprav se dočkaly stavební konstrukce, interiéry a zejména technologie hotelu, a to včetně technologie pro termální bazén. Opatření pro energetické úspory byla realizována metodou EPC. Podívejte se s námi na sérii dokumentů, které redakce TZB-info během rekonstrukce natočila.

Byl to právě filmový festival, pro který se hotel na břehu řeky Teplé budoval. Pořadatelské město festivalu se začalo střídat s Moskvou a panovaly obavy, že by se festival mohl do Sovětského svazu přesunout natrvalo. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě důstojného zázemí, které obstojí i v evropském měřítku.

Po letech soudních sporů a chátrání byla v listopadu 2019 započata revitalizace hotelu. Ze strany odborné veřejnosti je akce kritizována především za to, že není od začátku vedena zkušeným architektem, který by dbal na zachování architektonických kvalit. Podrobnosti se můžete dozvědět z rozhovoru s tehdejším ředitelem hotelu Thermal Vladimírem Novákem.

V rekonstrukci jde v zásadě o fasádu hotelu, interiéry pokojů a chodeb, modernizaci systému větrání včetně zdrojů chladu, který zajišťuje jak vytápění, tak chlazení, včetně individuální regulace vnitřního prostředí v pokojích, zatraktivnění bazénového komplexu s vřídelní vodou a pak značně posílené hospodaření s teplem v odpadních vodách, které je vícenásobně rekuperováno a před vypuštěním vody do kanalizace z ní i odnímáno.

„Třešničku na dortu“ představuje fotovoltaická elektrárna na střeše hotelu s plným využitím vyrobené elektřiny v hotelu. Hotel Thermal je již opět otevřen pro návštěvníky, byť zatím jen v omezeném režimu. S plným otevřením se počítá k zahájení Mezinárodního filmového festivalu.

Zásadních změn technologie se stal termální bazén nad hotelem. V prvé řadě jde nově o přechod na 100% koncentraci vřídelní vody v bazénu oproti minulosti, kdy byla dopouštěna i studená voda pitná. Přiváděná vřídelní voda s teplotou okolo 57 °C je ve výměnících ochlazována na přípustnou teplotu jak pro balneo provozy hotelu, tak pro bazén. Přebytečné teplo z výměníků je využíváno pro přípravu teplé vody například pro sprchy a pro další části hotelu.

Bazén je změněn na průtočný a z vody před jejím vypuštěním do kanalizace je dále odnímáno teplo pomocí tepelných čerpadel, takže do kanalizace vytéká s teplotou jen několika stupňů.

Značných úspor energie a kvality vnitřního prostředí se dosáhlo výměnou systémů Větrání a klimatizace v hotelu Thermal. Odstraněna byla „nasávací“ vzduchotechnická jednotka umístěná dole a rovněž „odvádějící“ jednotka umístěná pod střechou. Nově je základem větrání hotelových pokojů jen jedna jednotka pod střechou, která je osazena rekuperačním systémem s úsporami tepla okolo 75 %.

S minimem prací mohlo být využito stávající vzduchotechnické potrubí. Podobným stylem byly měněny i vzduchotechnické jednotky menší, pro gastro provoz aj. a to tak, aby vše splňovalo požadavky směrnic o ekodesignu 2018.

V pokojích došlo k záměně indukčních větracích jednotek za čtyřtrubkové fan-coily, aby bylo možné v každém pokoji individuálně regulovat teplotu jak z centrálního dispečinku podle pokynů rezervačního systému, tak individuálně, a dokonce i s ohledem na speciální přání zahraničních hostů vybočujících z rámce českých norem.

Dva nové chladicí stroje se zvýšenou účinností snižují spotřebu energií a mají zásadně snížený rušivý akustický výkon. Z hlediska nákladů na servis značné úspory pochází i z přechodu na standardní chladivo, oproti původním, historickým strojům. Systematicky byla vyměněna i oběhová cirkulační čerpadla za nová, frekvenčně řízená.