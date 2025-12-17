Výskum a vývoj stavebných konštrukcií s integrovanými energeticko-aktivnými prvkami
Príspevok demonštruje variantné riešenia stavebných konštrukcií s integrovanými energeticko-aktívnymi prvkami s využitím OZE a naše výsledky viac ako 20-ročného aplikovaného výskumu, vývoja, projektovania a realizácie v tejto oblasti. Naša stratégia optimalizácie energetických procesov je založená na analýze, počítačových simuláciách, experimentálnych meraniach a hodnotení prevádzky kombinovaných stavebno-energetických systémov. Zavedením energeticky účinnejších systémov a optimálnym využívaním zdrojov energie vrátane zmiernenia zmeny klímy a zníženia ďalšieho znečistenia sa zabezpečí zníženie koncentrácie skleníkových plynov, najmä CO2, čo môže pomôcť minimalizovať nárast vonkajšej teploty a prispieť tak k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 7 „cenovo dostupná a čistá energia“ a č. 13 „opatrenia v oblasti klímy“.
1. Úvod
Stavebné konštrukcie s integrovanými energeticko-aktívnymi prvkami vo všeobecnosti nazývame kombinované stavebno-energetické systémy (CEBS - combined building-energy systems), ktoré majú energetickú funkciu zdroja tepla, koncových prvkov alebo sú kombinované, [2–9], obr. 1.
2. Ciele výskumu a inovácie
Ciele nášho výskumu a inovácie sú zamerané na využitie silných stránok CBES a odstránenie zistených nedostatkov, [2–9]. Výskumné aktivity zameriavame na 3 oblasti:
- návrh a verifikácia nových, spoľahlivých, energeticky sebestačných a environmentálne bezpečných variantov prevádzky CBES so zdrojmi tepla na báze OZE a využitia odpadového tepla, obr. 2,
- výskum obalových plášťov budov s aktívnou tepelnou ochranou (ATO) a vývoj tepelnoizolačných panelov s integrovanými energeticky-aktívnymi prvkami, obr. 3(a),
- výskum a vývoj inteligentných kompaktných zariadení (IKZ) využívajúcich OZE a odpadové teplo v súčinnosti s ATO, obr. 3(b).
3. Chronológia a kontinuita výskumu
Miesto a obdobie výskumu experimentálnych objektov:
- Prototyp panelového domu IDA I., Paneláreň Vrakuňa, 2005 až 2007 [6].
- Experimentálny rodinný dom EB2020, Tomášov, 2008 až 2014, [4 , 5, 7 až 9].
- Mobilné laboratórium – optimalizátor a simulátor IKZ, Zochova chata, 2015–2021 [5].
- Výskumná budova, Centrálne laboratória Stavebnej fakulty STU v Bratislave – Trnávke, spustené experimentálne merania v decembri 2024 [5 až7].
- Tepelnoizolačné panely a spôsob prevádzky, výskum a vývoj od roku 2004 [3, 7, 9].
3.1 Prototyp panelového domu IDA I.
Požiadavkou objednávateľa aplikovaného výskumu a vývoja, vlastníka licencie na systém ISOMAX, bolo odstrániť nedostatky tohto systému a pripraviť prototyp panelového domu pre sériovú výrobu v panelárni (ÚŽITKOVÝ VZOR č. 5729) [6]. Najdôležitejšie výsledky:
- inovovaný spôsob prevádzky CBES s využitím špičkového zdroja tepla (OZE) a odpadového tepla na reálnej budove,
- inovatívna stena s tepelnou bariérou (TB) a akumuláciou tepla/chladu s 2,6 × vyššou úsporou energie oproti pôvodnej stene,
- tepelný príkon na vykurovanie prototypu panelového domu IDA I. (4,5 kW) je o 58 % nižší oproti klasickému rodinnému domu (RD) (10,65 kW), ktorý v roku 2005 spĺňal tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie podľa STN 73 0540,
- merná potreba tepla na vykurovanie IDA I. je 14,91 a klasického RD 56,3 kWh/(m2.a) čo predstavuje úsporu 74 %,
- komponenty s integrovanými energeticko-aktívnymi prvkami vyrábané v panelárni.
3.2 Experimentálny rodinný dom EB2020
Experimentálny rodinný dom EB2020 bol zameraný na výskum a vývoj spôsobu prevádzky kombinovaných stavebno-energetických systémov budov a zariadení na optimálne využitie OZE a odpadového tepla. Najdôležitejšie výsledky [2, 4, 7–9]:
- návrh, realizácia experimentálneho RD a experimentálne merania ATO, energetickej solárnej strechy (ESS), zemného zásobníka tepla (ZZT),
- optimalizácia CBES v rôznych prevádzkových režimoch s využitím OZE,
- ATO v obvodových stenách vo funkcií tepelnej bariéry (TB) pri strednej teplote teplonosnej látky +16 °C predstavuje dynamický tepelný odpor 30,80 (m2.K)/W (dynamická hrúbka tepelnej izolácie (TI) = 1 m), čo je 4,7 × väčší odpor ako normový 6,50 (m2.K)/W,
- nameraná spotreba energie pri využití ATO a OZE v experimentálnom RD predstavuje viac ako 30 % úspory pri vykurovaní a 47 % úspory pri príprave TV oproti prevádzke bez využitia ATO a OZE,
- experimentálny RD pri využití ATO a OZE spĺňa požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie = energetická trieda primárnej energie A0, úspora 36 % oproti prevádzke bez využitia ATO a OZE = energetická trieda primárnej energie A1.
3.3 Mobilné laboratórium – simulátor a optimalizátor IKZ
V spolupráci s firmou REGULATHERM podľa ÚŽITKOVÉHO VZORU č. 5749 bolo vybudované mobilné laboratórium určené na vývoj, výskum a optimalizáciu IKZ v súčinnosti s ATO. Najdôležitejšie výsledky [4, 5]:
- vývoj a výskum konštrukčných modelov kompaktných odovzdávacích staníc tepla OST nového SMART typu s akumuláciou prebytočnej energie z OZE, ktoré existujúce
- kompaktné OST neriešia,
- použitie vhodného akumulačného zásobníka znamená zníženie počtu spúšťacích cyklov tepelného čerpadla (TČ) z 20 štartov na 2 štarty počas 12 hodín prevádzky,
- akumulácia tepla/chladu môže byť oproti požadovanej potrebe až o 25 % vyššia,
- bol vytvorený manuál predpísaných krokov pre programátora softvéru riadiacej jednotky kompaktnej OST nového SMART typu.
3.4 Tepelnoizolačné panely s integrovanou ATO
Výskum a vývoj tepelnoizolačných panelov s integrovanou ATO pre kontaktné zatepľovacie systémy a koncové prvky veľkoplošného vykurovania a chladenia realizujeme od roku 2004 (EP 272057, [7] a ÚŽITKOVÝ VZOR č. 5725). Najdôležitejšie výsledky [2, 4, 6, 7]:
- bola vypracovaná metodika ekonomického a energetického hodnotenia eliminácie hrúbky TI pomocou TB (napr. zníženie normovej hrúbky TI z 210 mm na 50 mm), založená na výpočte ekonomických ukazovateľov – časového obdobia vyššej ekonomickej efektívnosti TB:
- ekonomický ukazovateľ č. 1 = závislosť od cien energie dodanej do TB a investičných nákladov na TI = cca 12,5 roka bez OZE a 25 rokov pri 50 % využití OZE,
- ekonomický ukazovateľ č. 2 = závislosť od cien energie dodanej do TB a potenciálu vyššieho zisku z predaja (menšia hr. TI = väčšia úžitková plocha pri rovnakej zastavanej ploche) = cca 55 rokov bez OZE a 115 rokov pri 50 % využití OZE pri súčasných cenách za 1 m2 nehnuteľností v bratislavskom kraji,
- ekonomický ukazovateľ č. 3 = závislosť od cien energie dodanej do TB a sivej energie potrebnej na výrobu TI = cca 4 roky bez OZE a 25 rokov pri 50 % využití OZE.
3.5 Výskumný objekt v Centrálnych laboratóriách SvF STU v Bratislave - Trnávke
Uskutočnené parametrické štúdie a počítačové (PC) simulácie eliminácie tepelnej izolácie pomocou TB predikujú vysoké energetické úspory pri nízkych teplotách teplonosnej látky. Napríklad pri hrúbke TI 100 mm pomocou teplonosnej látky v TB montovanej drevostavby vo vrstve vnútornej ATO so strednou teplotou +6 °C dosiahneme dynamický tepelný odpor stavebných konštrukcií zodpovedajúci hrúbke TI 200 mm, teda sa zvýši cca o 27,3 % oproti konštrukcií bez aplikácie ATO, [2, 4–9]. Výskumný objekt – laboratórium sme spustili do prevádzky v decembri 2024. Pripravované experimentálne merania na experimentálnom objekte sú zamerané najmä na:
- pasívne chladenie obvodového plášťa s využitím studenej vody z verejného vodovodu na chladenie/predohrev TV pomocou ATO na exteriérovej strane,
- meranie ATO v energetických funkciách vykurovanie, chladenie, tepelná bariéra, predohrev TV,
- meranie multifunkčných energetických panelov s ATO v spolupráci s fotovoltikou (FV).
4. Záver
V tomto príspevku predstavujeme stratégiu úspory energie a optimalizácie energetických procesov, ktorá významne prispieva k energeticky účinnejšej, ekonomicky efektívnejšej a environmentálne šetrnejšej prevádzke energetických zdrojov v budovách prostredníctvom návrhov budov so stavebnými konštrukciami s integrovanými energeticky-aktívnymi prvkami, vrátane zmierňovania klimatických zmien a znižovania ďalšieho znečistenia. Naším cieľom je preklenúť medzeru a rozdiely medzi výskumom, vývojom, projektovaním a realizáciou, vytvoriť kombinovaný stavebno-energetický systém budovy, ktorý zabezpečí zdravé vnútorné prostredie z dlhodobého hľadiska a počas celej životnosti, ako aj poukázať na nevyhnutnosť plánovania energetických systémov v kontexte všetkých aspektov prevádzky.
Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci grantu VEGA 1/0118/23.