Ostrava zakládá energetickou agenturu pro efektivnější hospodaření s energiemi
Prostřednictvím nově zakládané městské společnosti Ostrava plánuje zajištění přímého vstupu na dynamický trh s energiemi, rozvoj zcela nové energetické infrastruktury nebo OZE. Vše s očekáváním ekonomicky efektivní výroby ideálně „zelené“ energie.
Pokrýt široké spektrum energetických potřeb provozu města, jeho organizací a městských obvodů
Cílem městské energetické agentury je zefektivnit hospodaření s energiemi ve městě a podporovat udržitelnost a rozvíjet chytrá energetická řešení – od využití obnovitelných zdrojů až po výhodnější nákup energií pro městské budovy. Předpokládaný horizont založení agentury je září letošního roku.
Ostrava stojí před další strategickou výzvou. Moderní energetika cílí na snižování energetické náročnosti a tím i na dosahování finančních úspor. Zvláště v dnešní době nastupujících regulací a pod všeobecným tlakem na snižování uhlíkové stopy je inovace v hospodaření s energiemi zcela nevyhnutelnou potřebou, se kterou se Ostrava musí vyrovnávat. S tímto problémem se dennodenně setkávají i občané při nakupování, kdy se do ceny zboží promítají i ceny energií.
„Vznik Městské energetické agentury, jako aplikačního a koncepčního pracoviště pro oblast energetiky, je jedním z hlavních cílů a vlajkových projektů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2024–2030 (fajnOVA). Jedná se o důležitý krok pro systematické nastavení a zajištění celoměstského energetického managementu, chytrého využívání majetku a z tohoto plynoucího zvyšování energetické soběstačnost města. Tento přístup přispěje v horizontu několika let k energetickým a ekonomickým úsporám ve městě i ke snižování emisí CO2, přičemž sankce za jejich produkci se v podstatě pomalu ale jistě stává nedílnou součástí ceny za energie,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.
Nově vznikající agentura tedy naplňuje v minulosti vytyčenou vizi: vlastními silami pokrýt široké spektrum energetických potřeb provozu města, jeho organizací a městských obvodů. Agentura bude zajišťovat energetické služby, které byly doposud využívány okrajově nebo nevyužívány vůbec, například přímé nakupování energií, sjednocování technických přístupů a částečně i operativy související s energetickým managementem organizací, zavedení jednotné nutné automatizace odečtů spotřeb energií nebo osvojení si zcela nových obchodních modelů v energetice. Velmi podstatnou částí portfolia činností vznikající agentury je rozvoj zcela nové energetické infrastruktury nebo obnovitelných zdrojů. Tyto činnosti pomohou městu k plnohodnotnému využívání jeho energetického potenciálu, realizovaném na vlastním majetku. Vše s očekáváním ekonomicky efektivní výroby ideálně „zelené“ energie, kterou samo město upotřebí nebo také nabídne svým aktivním občanům nebo podnikatelům.
Prostřednictvím nově zakládané městské společnosti Ostrava plánuje především zajištění přímého vstupu na dynamický trh s energiemi – podobně jako tak činí někteří občané využívající vlastní fotovoltaické instalace na svých domech, ale také očekává, že bude jejím prostřednictvím realizovat projekty v oblasti moderní energetiky a elektromobility, kterou bude v příštích letech město muset řešit.
Výroba elektřiny z OZE pro městské objekty a důležitý sběr dat
Městská energetická agentura bude pomyslnou prodlouženou rukou města pro zajištění kvalifikovaných úkonů licencovaných činností v energetice, které by město jinak realizovalo jen velmi obtížně, bude samostatně iniciovat, projektovat, realizovat a provozovat zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a to i s cílem odlehčit organizacím, které již provozují taková zařízení a nejsou za tímto účelem zřizovány ani dostatečně odborně a personálně vybaveny – typicky školy.
Jedním z prvních úkolů po úspěšném rozjezdu agentury bude soustředit se na zmapování možností unifikace systému měření a sběru dat na objektech a v organizacích města, bude následovat zajištění všech potřebných oprávnění pro všechny uvažované licencované činnosti.
Očekává se, že díky přímému nákupu energií a investic do obnovitelných zdrojů energie dojde k vytvoření podmínek pro tvorbu finančního zisku ve střednědobém horizontu, který bude částečně využit pro vlastní rozvoj agentury a měl by pokrýt i prvotní investice do jejího založení.
Vedení agentury v rukou energetika
Rada města Ostravy v dubnu 2025 vyhlásila výběrové řízení na funkci jednatele městské energetické agentury. Výběrové řízení vyvolalo velkou odezvu a přihlásilo se do něj deset uchazečů. Důvodem pro vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele obchodní společnosti před jejím založením byla nezbytnost dostát zákonným požadavkům, souvisejícím s tím, že jednatel společnosti s ručením omezeným musí být určen již v její zakladatelské listině.
Ve výběrovém řízení byl vybrán Ing. Daniel Minařík, Ph.D., který je svým základním profesním profilem energetik a elektrotechnik, se zkušenostmi z manažerských pozic ve státním i privátním sektoru a ve statutárních orgánech organizací. Uspěl díky svému profesnímu odbornému zaměření v oborech strategického řízení a plánování, realizací investic moderní energetiky, zaváděním inovací se zázemím získaným ve výzkumné sféře a vizí na dynamický a kvalifikovaný rozvoj agentury.
Podle stávajícího předpokladu bude zakladatelská listina společnosti předložena k rozhodnutí na následujícím jednání Zastupitelstva města Ostravy v září 2025.
