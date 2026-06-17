O kolik budou zákazníci platit více po zavedení plateb za povolenky v roce 2028
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O kolik budou zákazníci platit více po zavedení plateb za povolenky v roce 2028
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Ceny plynu a elektřiny začaly na burze v uplynulém týdnu mírně klesat. MND Energie zveřejnila nové levnější ceníky elektřiny i plynu. Eneka zase přidala ke své nabídce ještě dvě variace na ceny podle burzy. O kolik více budou platit zákazníci za plyn po úpravě regulace povolenek ETS2? Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky.
Ceny plynu a elektřiny začaly na burze v uplynulém týdnu mírně klesat
Ceny plynu a následně ceny elektřiny vlivem zpráv z krize na Blízkém východě začaly ke konci minulého týdne klesat. Zatím jsme dostávali pouze rozporuplné zprávy, v případě dohody o míru a jejího dodržování by ale měly ceny plynu klesat razantně a dlouhodoběji. V následujícím grafu vidíme dosavadní vývoj cen energií za dobu iránské války. Vlivem konfliktu se zvýšily proti předchozímu období a stále se drží na vysoké úrovni.
Stejně jako několik předcházejících týdnů výrazně rostou ceny elektřiny na měsíc v burze PXE s blížícím se začátkem zimního období, zatímco ceny plynu na jednotlivé měsíce tohoto roku mírně klesají. Cenový výhled na následující tři roky se zatím téměř nemění.
Bohužel před Evropou stojí otázka připravenosti zásob zemního plynu na letošní zimu. Podle analytiků z Oxfordského institutu pro energetická studia je nebezpečí, že pokud bude probíhat plnění zásobníků plynu současným tempem, bude v Evropě dosaženo pouze 70 procentní naplněnosti zásobníků před zimou. Nedostatek plynu v zimě může vést opět k růstu cen plynu i elektřiny. Česko i Německo jsou na tom ale dobře.
Tab. 1: Přehled cen energií na burzách v ČR za poslední týden s trendem vývoj proti předchozímu týdnu
MND Energie zveřejnila nové levnější ceníky elektřiny i plynu
Jeden z největších alternativních obchodníků u nás, společnost MND Energie pravidelně měsíčně aktualizuje nabídku energií s fixní cenou a závazkem k určitému datu. Nejnovější ceník Proud – Ceník Říjen 28 – Domácnosti a Plyn – Ceník Říjen 28 – Domácnosti je platný až do konce října 2028. Ve srovnání s předchozí verzí došlo k výraznému zlevnění, dodavatel se s cenami vrací k ceníkům platným do července 2028. Elektřina je nově levnější o zhruba 200 Kč/MWh a plyn o 81 Kč/MWh. Obchodník myslí i na stávající zákazníky, tyto tarify jsou přístupné i pro ně, nejen pro nové zákazníky. Zájemci z řad klientů dodavatele musí ale splnit závazky z předchozích smluv.
Eneka rozšířila nabídku inovativních produktů
Brněnská společnost před několika lety jako první přišla na trh s tarifem, který je cenově závislý na cenách na měsíc na burze PXE. Nyní nově rozšířila nabídku o dva podobné tarify. Produkt FIX na rok je založen na postupném nákupu energie vždy na začátku každého kalendářního měsíce pro následující kalendářní rok. Místo jednoho nákupu se rozděluje nákup do 12 tranší – vždy první pracovní den v měsíci. Výsledkem je jedna stabilní cena pro celý následující rok.
Kombinací produktu FIX na rok a FIX na měsíc vznikl produkt Kombinovaný nákup. Cena komodity je tvořena z 50 % cenou z ceníku FIX na rok a z 50 % z FIX na měsíc. Jedná se konzervativnější produkt, než je FIX na měsíc, protože ceny v tomto případě se mění pomaleji, zákazník má další čas na reakci v případě růstu cen. V obou případech je výpovědní lhůta jeden měsíc.
Nejsem si jistý, zda tarif závislý na burze je v dnešní době tím nejvýhodnějším, co by si zákazníci mohli vybrat. O tom svědčí i nejnovější měsíční ceny na srpen, které jsou výrazně výš než ceny na červenec, nemluvě o fixních tarifech. FONERGY mezi prvními zveřejnil ceny na srpen a jsou dražší ve srovnání s předchozím měsícem o 152 Kč/MWh u elektřiny a u plynu o 76 Kč/MWh.
Tab. 2: Novinky na trhu s energiemi za uplynulý týden (zeleně – pokles cen, červeně – růst cen proti minulé verzi ceníku, * – fix na měsíc)
O kolik více budou platit zákazníci za plyn po úpravě regulace povolenek ETS2
Unijní zákonodárci se znovu zabývali systémem plateb za emisní povolenky ETS2 na podnět některých zemí EU včetně Česka, které nesouhlasily s možným dopadem zdražení paliv a vytápění pro domácnosti.
Nově byla upravena regulace ceny povolenek, pokud se dosáhne stropu. Do obchodovacího systému se má nově vpustit 40 milionů povolenek a tímto krokem se může předejít dalšímu růstu cen. Jedná se o dvojnásobné množství povolenek, než byl původní návrh. Návrh počítá s tím, že tato regulace může probíhat dvakrát, původně to bylo jednou ročně.
Stropní cena povolenky má být 45 EUR za tunu vyprodukovaného CO2. Ministr Havlíček pro ČTK však řekl, že cenový strop povolenky na úrovni 45 EUR za tunu se vztahuje k cenám roku 2020. V praxi tak spustí Evropská komise intervenci na trhu až ve chvíli, kdy bude cena povolenky 57 až 60 EUR za tunu. „Počet povolenek, které se uvolní, je omezený. Jinými slovy, marketingově to zní lépe, než jaká je realita.“
O aktuálních cenách povolenek v systému ETS2 pravidelně informujeme v tabulce (T1) s přehledem cen na burze v ČR. Pokud by byla cena povolenky 45 EUR/t CO2, znamenalo by to zvýšení nákladů na vytápění o 225 Kč/MWh a při ceně 60 EUR/t CO2 o 300 Kč/MWh bez DPH.
Zákazníci by při výběru plynového tarifu měli být opatrní a pozorně si přečíst text ve spodní části ceníků. V textu se někdy vyskytuje informace ohledně způsobu platby záloh na povolenky. Někde bývají zálohy nepřiměřeně vysoké. Sice dodavatel navíc poskytnuté peníze vrátí, ale zákazník může využít své peníze jiným způsobem, než je půjčovat obchodníkovi.
Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky
I přes jisté uvolnění cenové napětí na trhu s energiemi pro domácnost doporučuji si sjednat dodávky energií s fixní cenou a s dobou fixace nejméně na dva až na tři roky. V následující tabulce je přehled nejlepších oficiálních tarifů, když ne ke sjednání, tak alespoň pro získání přehledu o možných cenách.