Který z dodavatelů za poslední rok získal nejvíce zákazníků v obou komoditách?
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Který z dodavatelů za poslední rok získal nejvíce zákazníků v obou komoditách?
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Situace na trhu s plynem i elektřinou v červenci 2026. Přehled nově vydaných ceníků v uplynulém týdnu. Změny v počtech odběrných a předávacích míst ke konci června. Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky.
Po několikatýdenní přestávce, kdy se situace se zemním plynem začala ve světě uklidňovat, přišlo další dějství plynové krize. Napětí v Hormuzském průlivu se zase zvýšilo a situace v této části světa není přehledná. A nejhorší je, že zatím nevidíme konec a pokles cen plynu. Takováto udržovací válka může trvat dlouhé měsíce.
Bez ohledu na růst cen plynu roste také cena elektřiny. Do cen již tradičně v létě zasahuje extrémně teplé a suché počasí ve Francii a Německu. Ve Francii je omezován výkon jaderných elektráren z důvodu nedostatku chladící vody a sucho může také znamenat omezení dopravy uhlí do tepelných elektráren po Rýnu kvůli nízkému stavu řeky.
Omezené dodávky plynu do zásobníků mohou znamenat další nárůst cen plynu do konce roku a v prvním čtvrtletí následujícího roku.
Oproti minulému týdnu prudce vzrostly ceny elektřiny i plynu na burzách v ČR. Plyn v měsíčních kontraktech se obchoduje zhruba o 14 % a elektřina o 8 % více než předchozí týden. Razantní růst cen obou komodit se naplno projevuje i v roce 2027, což ještě před několika týdny nebylo. Ceny pro další roky sice také rostou, ale zatím se nejedná o tak mohutné zdražení, jako na následující měsíce.
Účastnící obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno si stále častěji zabezpečují dodávky plynu na vzdálenější roky, aby si získali příznivou cenu z dnešního pohledu.
Tab. 1: Ceny na burzách v ČR za poslední týden s trendem jejich vývoje
Zatímco ceny elektřiny na následující měsíc každým dnem dosahují nové maximální hodnoty, ceny plynu ještě rekordní částku v době krize nepřekonaly, i když se jí blíží.
Dodavatelé nechtějí zdražovat, někteří dodavatelé dokonce minulý týden ještě zlevňovali
SPP oproti minulým měsícům a navzdory rostoucím cenám na trhu, zlevnil elektřinu v prolongačním ceníku o 100 Kč/MWh. Prolongační ceník plynu zůstal sice beze změny, ale uvedené ceny patří k příznivým cenám na trhu. Nové ceníky jsou dodavatelem zveřejňovány pravidelně každý měsíc a zajišťují stávajícím zákazníkům fixní cenu na dalších 12 měsíců.
UCED Prodej vytvořil novou řadu nabídek obsahující tarify s fixní cenou až do konce roku 2029, pro ty, kteří uzavřou smlouvu od příštího roku. Nabídky UCED Fix Zima 27 má začátek platnosti od 1. 1. 2027, dodavatel reaguje na příznivější ceny elektřiny i plynu pro následující roky. V sortimentu má obchodník ještě nabídku s kratší dobou fixace, do konce roku 2028, nebo tarif se smlouvou bez závazku.
I v případě plynu jsou nově nabízené ceny více než slušné a řadí se k nejlepším na trhu.
UCED Prodej je menší dodavatel z Českých Budějovic, má ke konci června 3 272 odběrných míst elektřiny a 222 plynu, ale za poslední roky počet odběratelů výrazně vzrostl.
Máme první zářiovou fixní cenu na měsíc. Sice tyto ceny nepůsobí lákavě pro nové potencionální zákazníky, ale na druhou stranu je vidět, jaký rozdíl je mezi aktuální cenou a fixními cenami dodavatelů. Je to vlastně takové varování, že bez fixní ceny se mohou dodávky výrazně domácnostem prodražit.
Změny v počtech odběrných a předávacích míst ke konci června
OTE, a.s. (Operátor trhu) zveřejnil konečné stavy počtu přípojek podle jednotlivých dodavatelů za červen 26. Sestavil jsem z těchto dat tabulku s dodavateli, kde je řadím podle počtu odběrných míst za uplynulých dvanáct měsíců. Jako doplněk pak srovnávám změny z měsíce na měsíc.
Jedná se o můj výběr, v přehledu chybí menší dodavatelé s počtem přípojek nižším než sto, protože je Operátor ve zveřejněné statistice neuvádí. Také chybí dodavatelé jen pro firmy, provozovatelé lokálních distribuční sítí nebo podnikové přípojky. Zkrátka většinou jsou v přehledu zastoupeni dodavatelé, které znáte z Kalkulátoru cen energií TZB–info.
Sice na velkosti dodavatele také záleží, ale srovnání za 12 měsíců jasně ukazuje, jak se dodavateli daří. Jedná se až na malé výjimky zisk odběrných míst z akvizice nových a udržení si stávajících zákazníků. Zisk odběrných míst koupí jiného dodavatele se nyní téměř nevyskytuje, nebo není významný.
Tab. 3: Přehled dodavatelů srovnaných podle počtu získaných odběrných míst za posledních 12 měsíců (Zdroj dat: OTE, a.s.)
Který z dodavatelů získal nejvíce zákazníků za posledních 12 měsíců?
Někdy dochází k situaci, že velcí dominantní dodavatelé získávají nejvíce nových odběrných míst v té komoditě, ve které nejsou dominantní. Tak mne napadlo porovnat obchodníky podle celkového součtu odběrných míst za obě komodity. Výsledkem je následující tabulka s patnácti nejvíce úspěšnými obchodníky.
Tab. 4: Přehled dodavatelů, kteří získali nejvíce odběrných míst v obou komoditách za posledních 12 měsíců
Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky
Nejnovější události kolem Iránu a vysoké ceny energií mohou vyvolat i opravdové zdražování u nás. To znamená, že obchodníci budou zdražovat všem zákazníkům bez fixní ceny. Když zdraží jeden dodavatel, zdražovat budou v relativně krátkou dobu i ostatní. Předejít se tomu může již nyní zafixováním si ceny na další roky, nejlépe na dva nebo na tři roky. Zde je aktuální přehled oficiálních nabídek, ze kterého si buď můžete vybrat, nebo tato tabulka bude jakýmsi návodem, o jaké ceny v jednání s dodavateli mohou domácnosti usilovat.