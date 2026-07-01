Češi sdílejí třikrát více elektřiny než v loňském roce
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Češi sdílejí třikrát více elektřiny než v loňském roce
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Sdílení elektřiny v Česku nabírá na obrátkách. Domácnosti, obce i firmy společně nasdílely už více než 100 GWh elektřiny. Meziročně množství sdílené elektřiny stouplo na téměř třiapůlnásobek. Současně na energetickém trhu mírně klesají velkoobchodní ceny plynu, tento vývoj se ale zatím do nabídek pro domácnosti nepromítá. Podívejte se na nejlepší nabídky pro sjednání novými zákazníky.
Proti předcházejícímu týdnu klesly ceny plynu o více jak tři procenta u měsíčních kontraktů na burze PXE, většinou klesaly i ceny stejných kontraktů elektřiny, i když se stále předpokládá, že elektřina bude každý měsíc do konce roku dražší.
Ceny na burze PXE na příští roky mírně zlevnily a obchodníci podle zde uvedených cen nepředpokládají výrazné zdražení. Naproti tomu organizace na Českomoravské komoditní burze nakoupily elektřinu i plyn dráž než v předcházejících týdnech. Ceny od dodavatelů – účastníků obchodování mají proti burze PXE zpoždění.
V přehledu jsou i ceny povolenek v měsíčním kontraktu, čtenář si tak může udělat názor, jak by vypadaly ceny bez slibované regulace, kdyby obchodníci byli nuceni nakupovat povolenky již nyní.
Vývoj cen energií na burzách může být stabilní jen do té doby, než se objeví nějaká nečekaná událost, která má vliv na dodávky energií. Proto s ohledem na turbulentní vývoj ve světě, je v současné době nejlepším řešením pro domácnosti zabezpečit si ceny energií fixací se smlouvou na delší období i na tři roky. Naopak zatím není dobrý nápad uzavírat smlouvy na dodávky s cenami závislými na situaci na burzách.
Tab. 1: Přehled cen energií na burzách v ČR za poslední týden s trendem vývoje proti předchozímu týdnu
Současné situace na velkoobchodním trhu nevytváří mnoho příležitostí ke změnám cen dodavatelů. Zatím to vypadá, že nelze očekávat zlevnění energií a ani zdražení v následujícím půlroku nebo ještě déle. I kdyby nastalo velmi neočekávané zlevnění, tak nákupní strategie významných dodavatelů kvůli bezpečnému postupnému nákupu energií nevyvolá okamžitou reakci ve formě okamžitého zlevnění.
Naopak velkoobchodní růst cen by již mohl způsobit reakci a nastartovat zdražování energií stávajícím zákazníkům bez zpoždění.
V každém případě mimo nových ceníků s měsíční fixní cenou jsem nezaznamenal výrazné změny v nabídce energií.
Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky
I přes jisté uvolnění cenového napětí na trhu s energiemi pro domácnost doporučuji si sjednat dodávky energií s fixní cenou a s dobou fixace nejméně na dva až na tři roky. V následující tabulce je přehled nejlepších oficiálních tarifů, když ne ke sjednání, tak alespoň pro získání přehledu o možných cenách elektřiny a plynu.
Češi sdílejí třikrát více elektřiny než v loňském roce. Celkový objem překonal hranici 100 GWh
Elektroenergetické datové centrum (EDC) poskytuje služby nezbytné pro umožnění sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky již od srpna 2024. Na jaře 2026 přesáhl objem sdílené elektřiny v České republice podle EDC 47 GWh. Od března do května si tak Češi mezi sebou vyměnili více než trojnásobné množství elektřiny než ve stejném období loňského roku. Celkový objem sdílené elektřiny od spuštění EDC dosáhnul 115,6 GWh, což odpovídá roční spotřebě přibližně 39 000 domácností.
Nejpočetnější skupinou sdílení jsou tzv. aktivní zákazníci (25 743), kteří nejčastěji využívají režim sdílení „sám sobě“. Sdílením elektřiny chtějí více šetřit i bytové domy, kterých EDC nyní eviduje 1 101. Skupina 193 energetických společenství umožňuje sdílení elektřiny mezi až tisícem odběrných míst, je vhodná zejména pro velké průmyslové areály nebo města či obce. Aktuálně se všichni účastníci sdružují do 27 037 skupin sdílení, do nichž zapojili 28 731 výrobních a 46 545 odběrných míst.