Ceny plynu sice klesly, ale stále jsou vyšší než před krizí, dodavatelé zatím vyčkávají
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Ceny plynu sice klesly, ale stále jsou vyšší než před krizí, dodavatelé zatím vyčkávají
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Ceny plynu a elektřiny poklesly na nižší úroveň, ale v závěru týdne začaly opět růst. E.ON rozšířil nabídku se slevou do konce tohoto roku a závazkem na 36 měsíců i na elektřinu. Další dodavatel, který nabízí levnou elektřinu v případě velmi nízkého odběru. Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky. Změny v počtech přípojek jednotlivých dodavatelů v květnu.
Ceny plynu a elektřiny poklesly na nižší úroveň, ale v závěru týdne začaly opět růst
Díky zprávám o dohodě mezi USA a Iránem začaly ceny plynu na burzách významně klesat. Bohužel ke konci týdne došlo k porušení příměří mezi Izraelem a Hizballáhem a o reakcích Iránu, natož trhy reagovaly opětovným růstem. V porovnání s předchozím týdnem i tak na burze PXE klesly o více jak deset procent, včetně páteční korekce.
Elektřina je více lokálním zdrojem energie než plyn, elektřina v druhém pololetí tohoto roku i přes levnější plyn zřejmě bude výrazně zdražovat. Levnější plyn jen velmi mírně ovlivnil ceny elektřiny na burze.
Sice poslední ceny elektřiny a plynu v kontraktech na následující tři roky naznačují u elektřiny i u plynu mírnější pokles cen, pokles cen plynu by měl být ale výraznější.
Na spotovém trhu se více projevuje kolísání poptávky a nabídky v určitý čas, takže průměrné měsíční ceny elektřiny měřeno váženým průměrem více kolísají než ceny plynu, které jsou více závislé na světových cenách.
Že obchodníci jsou do budoucnosti optimističtí, co se týče plynu, svědčí cena kontraktu na dodávky plynu na roky 2028 a 2029 717 Kč/MWh uzavřeného na Českomoravské komoditní burze Kladno, což se zdá současným pohledem nízko.
Tab. 1: Přehled cen energií na burzách v ČR za poslední týden s trendem vývoj proti předchozímu týdnu
E.ON rozšířil nabídku se slevou do konce tohoto roku a závazkem na 36 měsíců i na elektřinu
Společnost E.ON Energie v uplynulém týdnu doplnila nabídku produktu se sníženou cenou do konce roku i na elektřinu s názvem Elektřina výhodně PRO na 3 roky 6/26. Dodavatel nedávno začal prodávat plyn s podobným tarifem Plyn výhodně PRO na 3 roky 5/26 s cenou 549 Kč/MWh, což je poloviční cena než v dalších obdobích závazku. V případě nového tarifu elektřiny již počáteční cena není poloviční, ale i tak je velmi nízká (1 629 až 1 823 Kč/MWh). Důležitá je cena, kterou má klienta od příštího roku až do konce závazku a ta je 2 328 až 2 604 Kč/MWh. V naší tabulce je uveden vážený průměr cen, kdyby domácnost začala odebírat hned začátkem července. S prodlužující se dobou začátku dodávek se zákazník dostává na ceny pro zbývající období závazku. Dodavatel ale kompenzuje zvyšující se cenu odměnou v případě sepsání smlouvy ihned pomocí online formuláře (250 Kč). Na rozdíl od plynu obchodník nemotivuje zákazníky bonusem v případě online uzavření smlouvy. Sice nejsem příznivec takových nabídek, ale musím uznat, že tato nabídka elektřiny patří k nejvýhodnějším na trhu, proto jsem ji zařadil do tabulky s přehledem nejvýhodnějších nabídek ke sjednání.
Velký alternativní dodavatel z Ústí nad Labem CENTROPOL ENERGY do seznamu svých tarifů ke konci týdne připadal nový tarif pro dodávku plynu FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 3 roky, který je určený ke sjednání novými zákazníky a jak název napovídá, jedná se o nabídku se smlouvou na 3 roky a s fixní cenou po celou dobu závazku. Obchodník nabízí jednotnou cenu 920 Kč/MWh pro všechny pásma spotřeby s průměrným měsíčním platem 135 Kč/měsíc. Dodavatel již delší dobu nenabízí bonus za online sjednání, zákazník může získat odměnu za doporučení známému. Dojem z nabídky ale stále kazí text ve spodní části ceníku, kde se píše o tzv. „Relevantním navýšení“, což je poplatek, záloha na nákup emisních povolenek dodavatelem. Ten se má uskutečnit od roku 2028 a bude činit 1 190 Kč/MWh bez DPH. Po odečtení skutečných nákladů na emisní povolenky bude přeplatek klientovi vrácen. Částka se mi zdá ale příliš vysoká, když se uvádí cena povolenky 45 respektive 60 EUR/t CO2 (320 Kč/MWh bez DPH). To by mohlo znamenat pro chudší domácnosti dočasnou neúměrnou finanční zátěž.
V průběhu několika měsíců jsem zaznamenal snahu určitých dodavatelů vyjít vstříc zákazníkům, kteří mají velmi malou spotřebu. Mohu jmenovat Eneku s nabídkou elektřiny pro zákazníky s roční spotřebou do 3 MWh, nebo obchodníka bezDodavatele, který v případě plynu s nejnižší spotřebou cenu za dodávku komodity neúčtuje. Nejnovějším přírůstkem do této skupiny dodavatelů je brněnská společnost AVIS komodity, která zveřejnila nové tarify s cenou elektřiny 1 990 Kč/MWh, ale pod podmínkou nižší spotřeby než 0,15 MWh za rok. Podobně v případě plynu obchodník u spotřeby zákazníka nižší než 0,5 MWh za rok má cenu 990 Kč/MWh, když překročí spotřebu, tak se změní cena na 1 490 a při vysoké spotřebě až na 1 990 Kč/MWh. Elektřina při vyšší spotřebě je za 3 490 Kč/MWh a při vysoké spotřebě 4 990 Kč/MWh. Stálý plat 60 Kč/měsíc pro obě komodity. Nabídky AVIS mini jsou na dva roky s fixní cenou.
Tab. 2: Novinky na trhu s energiemi za uplynulý týden (zeleně – pokles cen, červeně – růst cen proti minulé verzi ceníku, * – tarif s odstupňovanou cenou, ** – měsíční fix)
Přehled změn v počtech odběrných míst jednotlivých dodavatelů, nejúspěšnější a nejméně úspěšní
Opět zveřejnujeme přehled dodavatelů seřazených od nejvyšších přírůstků počtu odběrných a předávacích míst (OPM) za posledních dvanáct měsíců (květen 26 – květen 25). Jedná se o významný ukazatel úspěšnosti té či oné společnosti. Do přehledné tabulky jsem zařadil ty dodavatele, které znáte z Kalkulátoru cen energií TZB-info. Nejsou zde provozovatelé lokálních distribučních sítí a ani podnikoví dodavatelů ve velkých podnicích. Údaje jsou veřejně dostupné na stránkách Operátora trhu. Ten v přehledu za jednotlivé měsíce zveřejňuje všechny obchodníky s větším počtem přípojek jak 100.
Jasným trendem po dobu již mnoha měsíců je, že přírůstek je znatelný zhruba u čtvrtiny dodavatelů, velká část obchodníků nezaznamenává podstatné změny a pak část stále stejných obchodníků se nachází ve ztrátě. Je ale vidět, že snaha nabídnout lepší služby se dlouhodobě vyplácí, dříve to bylo u obchodníka FONERGY, nově se dostává z červených čísel CENTROPOL nebo MND.
V květnu měnilo dodavatele podobný počet odběrných míst jako v posledních dvou letech
Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky
I přes jisté uvolnění cenové napětí na trhu s energiemi pro domácnost doporučuji si sjednat dodávky energií s fixní cenou a s dobou fixace nejméně na dva až na tři roky. V následující tabulce je přehled nejlepších oficiálních tarifů, když ne ke sjednání, tak alespoň pro získání přehledu o možných cenách.