Napětí na trzích mírně klesá, růst cen energií pro domácnosti zpomaluje
Shrnujeme vývoj cen energií na burzách v ČR za poslední týden. Jak dodavatelé upravovali ceníky a které nabídky jsou aktuálně nejvýhodnější pro nové zákazníky. Společnost Centropol má dodávky energií zajištěné a drží ceny navzdory přetrvávajícímu napětí na trhu.
Ceny elektřiny i plynu na burzách klesají
Ceny energií na burzách v ČR již druhý týden klesají, hlavně u krátkodobějších kontraktů. Ceny kontraktů dopředu na následující roky se pohybují mírněji, větší volatilitu vykazovaly jen ceny energií na příští rok.
Po téměř měsíci se začalo obchodovat na Českomoravské komoditní burze Kladno, která je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky. Ale ceny na rok 2027 jsou adekvátní současným poměrům na trhu.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden s trendem vývoje
Současné ceny plynu a elektřiny jsou nižší, jak ukazuje graf, než byly na začátku března, v době začátku íránské krize. Jedná se o ceny kontraktů na burze PXE, vždy na následující měsíc.
V uplynulém týdnu obchodníci pokračovali ve zvyšování cen energií pro nové zákazníky a stále neměnili ceníky svým stávajícím klientům. Na cenách před íránskou krizí zůstalo již málo dodavatelů. Ostatní dodavatelé, kteří již zvýšili ceny, zřejmě nebudou ceny rychle snižovat, tak rychle, jak je zdražovali, i když by ceny na burze ještě klesly. Na druhou stranu bychom se nemuseli již dočkat dalšího růstu.
Změny v cenících elektřiny a plynu za poslední týden
ČEZ Prodej měnil ceníky plynu pro nové zákazníky. Nabídku nyní reprezentují dva produkty, které spolu s bonusy představují jednu z nejlepších možností, jak získat levnou energii. Tentokrát obchodník měnil jen cenu komodity v pásmech s nejvyšší spotřebou. Například u produktu Plyn Fix na 3 roky v oblastech spotřeby od 63 MWh zákazník zaplatí 1 384 Kč/MWh místo 950 Kč/MWh. V ostatních pásmech spotřeby se ceny komodity ani stálý plat neměnily.
Někteří dodavatelé se nyní snaží oslovit zákazníky pouze s určitou spotřebou. Většinou dodavatelé nabízí lepší cenu pro zákazníky s nižší spotřebou, třeba do 25 MWh za rok, a u vyšší spotřeby se dodávky prodražují nebo komodita má stejnou cenu a zvyšuje se stálý plat, který ve větším odebraném množství nemá zásadní vliv na celkovou cenu. U elektřiny obchodníci lákají zákazníky na levnější jednotarif včetně stálého platu.
Společnost E.ON Energie v uplynulém týdnu přišla s novými cenami elektřiny a plynu pro stávající zákazníky. Produkty nejsou určeny pro automatickou prolongaci v případě, když odběrateli skončí závazek a klient se nepřihlásí, že chce výhodnější nabídku. Tyto nabídky slouží těm zákazníkům, kteří jsou u E.ONu spokojeni a chtějí s ním uzavřít další smlouvu. V produktu Ceník Online elektřina (plyn) na 2 roky 4/6 prodejce proti poslední verzi zvyšuje cenu elektřiny o 163 až o 172 Kč/MWh, u plynové verze o 129 Kč/MWh. Zákazník ale musí vyřizovat požadavky online, jinak je komunikace zpoplatněna. Vyřízení požadavků telefonicky nebo návštěvou v zákaznickém centru stojí 303 Kč.
Zcela novým produktem je Ceník Elektřina (Plyn) s úsporou na 2 roky 4/26 pro stávající zákazníky. E.ON nabízí každý kalendářní rok levnější energii. V přehledu je uvedena průměrná cena za celý závazek, jedná se o vážený průměr ceny s ohledem na počet měsíců s určitou cenou. Cena se postupně snižuje, takže s postupujícím časem bude každý měsíc průměrná cena nižší. Přesto se jedná o výrazně dražší produkt a zákazníci by měli být obezřetní u takových nabídek, aby i přes nízkou poslední cenu, neplatili více než u klasických nabídek.
Teplárny Brno také přistoupily ke zvýšení ceny elektřiny a plynu. Elektřina u produktu Elektřina fixně 2028 je dražší o 160 Kč/MWh a plyn v produktu Plyn fixně 2028 I podražil o 270 Kč/MWh. Stálý plat u obou produktů se nezměnil.
ARMEX ENERGY zvýšil cenu elektřiny u nabídky bez závazku a bez garance ceny PRODUKT START 602 o 300 Kč/MWh.
Ceny elektřiny i plynu již druhý týden klesají, to se projevuje také na cenách měsíčních tarifů, které jsou nižší než předchozí měsíc. Protože situace na trhu se rychle mění, ceny měsíčních tarifů dalších dodavatelů, kteří odečítají burzovní cenu později, se mohou měnit. Pro ukázku je zde cena Eneky, která s měsíčním tarifem v období po minulé energetické krizi jako první začala. Nicméně stále nejlepší je změnit produkt na fixní, který u všech dodavatelů vychází levněji.
Tab. 2: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (* – měsíční tarif, ** – průměrná cena u nabídky s klesající cenou)
Přehled nejvýhodnějších aktuálních nabídek pro nové zákazníky
Nejvýhodnější nabídky pro nové zákazníky, kteří přejdou k jinému dodavateli, pomalu mizí nebo jsou nahrazovány ceníky s vyšší cenou, proto je potřeba vybírat co nejdřív. Ze stejného důvodu je nutné si zdejší nabídky u dodavatele ověřit, protože se často rychle mění. Platnost následující tabulky je jen do dalšího článku.
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu)
Centropol má energie zajištěné a drží ceny navzdory napětí na trzích
Centropol důsledně uplatňuje odpovědnou nákupní strategii založenou na postupném získávání elektřiny a zemního plynu. Díky tomu má společnost zajištěny energie pro všechny víceleté závazky s pevnou cenou bez ohledu na jejich délku i pro dodávky u produktů s dobou neurčitou nejen pro rok 2026, ale také pro významnou část roku 2027 i pro další léta. Tato strategie se opakovaně osvědčila zejména v krizových obdobích posledních let, kdy trhy čelily extrémním cenovým výkyvům a růstu cen emisních povolenek.
Je jisté, že ve střednědobém horizontu se nejen Evropa nebude nacházet v klidném období, ale naopak stále v situaci těžko předvídatelné a dynamické, jakou si pamatujeme z velké energetické krize. A to i z důvodu energetické transformace založené na odstraňování fosilních zdrojů výroby elektřiny. Dopředné zajišťování energií je tak pro klid odběratelů klíčové. Už před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě se Centropol zaměřil na větší diverzifikaci svých nákupních zdrojů, uzavřel kontrakt s cenotvorbou vázanou na americký Henry Hub, a tím ještě více posílil bezpečnost dodávek zemního plynu. Správnost diverzifikace při zajišťování zemního plynu se znovu potvrdila při současné faktické blokádě Hormuzského průlivu, která komplikuje export zkapalněného zemního plynu (LNG) z oblasti do Evropy. Byť odtud pochází jen zlomek evropské spotřeby, globální provázanost energetického trhu se logicky projevuje růstem a volatilitou cen.
Centropol s ohledem na své průběžné dopředné nákupy energií není nucen reagovat na probíhající výkyvy velkoobchodních cen úpravami ceníků. Aktuální situace na trzích se tak zákazníků Centropolu s fixovanými cenami naprosto nedotýká a ceny se nehýbou ani u kontraktů na dobu neurčitou. Také noví klienti, kterých po eskalaci situace na Blízkém východě skokově přibylo, stále uzavírají smlouvy na dodávku elektřiny i zemního plynu za atraktivní ceny ze začátku roku.
Index zajištění obchodníka jako součást DNA
„Index zajištění obchodníka je pro nás legislativním vyústěním strategie, kterou Centropol uplatňuje už řadu let. Energie nakupujeme s předstihem a máme je zajištěné tak, abychom byli schopni plnit své závazky vůči zákazníkům i v turbulentních obdobích a byli stále schopni přijímat klienty nové. Žijeme v době, kdy nejen k dění na energetických trzích lze říci, že jedinou jistotou je nejistota. Krizové okamžiky budou nadále přicházet a musíme na ně být připraveni,“ uvádí Jiří Matoušek, člen správní rady Centropolu.
Podmínky Indexu zajištění obchodníka (IZO) společnost kontinuálně dodržuje a dlouhodobě je naplňuje vysoce nad rámec zákonného minima, které činí 70 procent. Elektřinu i zemní plyn má zajištěny pro všechny fixované závazky bez ohledu na jejich délku a zároveň i na další spotřebu svých klientů v následujících letech. Výsledky IZO Centropol v souladu s legislativou oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu a zveřejňuje na svých webových stránkách.
Index zajištění obchodníka byl do české energetické legislativy zaveden po ukončení činnosti některých dodavatelů jako nástroj ochrany spotřebitelů. Právě Centropol patřil mezi hlavní iniciátory, jeho zavedení dlouhodobě podporoval a aktivně se podílel na jeho prosazení.
„Smyslem indexu je transparentně ukázat, zda má dodavatel energie skutečně nakoupené, nebo jen spoléhá na budoucí vývoj trhu. Pro nás v Centropolu se jedná o důkaz odpovědného přístupu, který důsledně uplatňujeme,“ dodává Jiří Matoušek.