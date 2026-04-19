Nejvíc nových odběratelů loni získala v elektřině EP ENERGY TRADING, a.s., v plynu ČEZ Prodej, a.s.
Český energetický trh prokazuje svou dynamiku. Jedním z přínosů otevřeného trhu je možnost zákazníků měnit dodavatele energií podle toho, kdo jim nabídne lepší ceny, služby či bonusy. Jak ukazují statistiky společnosti OTE, a.s. (OTE), každý rok této možnosti využijí stovky tisíc odběrných míst (OPM) a díky tomu roste zdravý konkurenční tlak na dodavatele.
Vývoj počtu odběrných míst
U elektřiny zaznamenala meziročně mezi prosincem 2024 a prosincem 2025 největší růst tržního podílu společnost EP ENERGY TRADING, a.s. (+0,31 p. b.; 85 065 OPM k 12/2025) a Pražská plynárenská, a.s. (+0,26 p. b.; 94 884 OPM k 12/2025).
Z větších dodavatelů naopak mírně klesl podíl společnosti ČEZ prodej, a.s., (−0,38 p. b.; 2 702 098 OPM k 12/2025) a společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. (−0,3 p. b.; 221 824 OPM k 12/2025). I tak si však ČEZ Prodej, a.s., (dále ČEZ Prodej) s velkým náskokem nadále drží dominantní podíl na trhu s elektřinou.
U plynu byla skokanem roku 2025 společnost ČEZ Prodej, která meziročně mezi prosincem 2024 a prosincem 2025 posílila svoji pozici o 1 procentní bod (600 476 OPM k 12/2025). Z větších dodavatelů klesl tržní podíl společnosti innogy Energie, s.r.o. (−1,1 p. b.; 1 051 168 OPM k 12/2025). Stále však je v Česku zdaleka největším dodavatelem této komodity.
„Jsme rádi, že trh v Česku funguje. Vidíme to každý rok, kdy své dodavatele mění stovky tisíc odběrných míst,“ říká předseda představenstva společnosti OTE, a.s., Michal Puchel. „Odběratelé se dnes již výrazně lépe orientují v tržním prostředí, sledují vývoj cen i jednotlivé nabídky dodavatelů. A pokud se jim ta od konkurence zdá výhodnější, nebojí se k ní přejít,“ dodává.
OTE hraje u změn dodavatele klíčovou roli. Zajišťuje výměnu dat mezi dodavateli a distributory, eviduje změny v systému, vyhodnocuje odchylky a garantuje, že přechod mezi dodavateli je bezproblémový a plynulý. OTE také organizuje krátkodobé trhy s energiemi, které poskytují odběratelům i dodavatelům potřebné cenové signály k jejich rozhodnutí.
O tom, jak je celý trh dynamický, svědčí i celková čísla ze statistik OTE za loňský rok, který se řadí mezi rekordní. Dodavatele elektřiny v průběhu roku změnilo 596 136 odběrných míst. U plynu se jednalo o změnu na 204 827 odběrných místech.
Na konci roku 2025 bylo v informačních systémech OTE evidováno více než 6,5 milionu odběrných míst elektřiny připojených k české elektrizační soustavě a přes 2,7 milionu odběrných míst plynu napojených na českou plynárenskou soustavu. Kromě změn dodavatelů operátor trhu, společnost OTE také zajišťuje evidenci všech měřených dodávek a odběrů elektřiny a plynu, jejich zúčtování a přiřazení k jednotlivým účastníkům trhu. Tím dlouhodobě přispívá k transparentnímu, bezpečnému a efektivnímu fungování českého energetického trhu.