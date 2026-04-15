Velcí dodavatelé elektřinu a plyn už zdražili, nejnižší ceny drží hlavně středně velcí obchodníci
Velcí dodavatelé elektřinu a plyn už zdražili, nejnižší ceny drží hlavně středně velcí obchodníci
Vývoj cen energií na burzách v ČR za poslední týden: ceny klesaly. Kdo měnil ceníky a o kolik? IN ENERGIE získala prestižní ocenění. Zákazníci E.ONu preferují tříletou fixaci. Vyberte si z nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu.
Nejdříve se podívejme na vývoj cen energií na velkoobchodním trhu. Ke konci uplynulého týdne, stejně jako týden předtím pokračoval významný pokles cen elektřiny i plynu. Výhled na následující roky je podle obchodníků na burze PXE stále optimistický a ceny jsou podobné, jako byly před íránskou krizí.
Ceny na spotovém trhu s elektřinou se v dubnu začaly snižovat, a to v důsledku velmi proměnlivého počasí, kdy více fouká vítr a více svítí slunce, což se promítlo do průměrné měsíční ceny. Kdežto u plynu bude trvat ještě chvilku, než se trend ve vývoji ceny překlopí v pokles.
Na Českomoravské komoditní burze PXE se teď neobchoduje, státní organizace nakupují hlavně před koncem roku a ostatní nechtějí nakupovat energie za vysoké ceny.
Konečně v dolní části tabulky jsou uvedeny ceny emisních povolenek v systému ETS2, v případě, že se promítnou do celkových cen za plyn. Počítám kurz koruny 25 Kč/EUR a 0,2 t CO2 na 1 MWh plynu.
Tab. 1: Přehled cen s trendem vývoje
Podívejme se ještě na průběh cen elektřiny a plynu od začátku íránské krize. V grafu jsou uvedeny ceny elektřiny a plynu na burze PXE u kontraktů na následující měsíc. V současné době jsou ceny podobné jako na začátku krize.
S vývojem cen na burze se mění i ceny obchodníků určené k získání nových zákazníků. Po dalším týdnu v nabídce zůstávají minulé nízké ceny jen u středně velkých obchodníků, velcí dominantní dodavatelé již zvýšili ceny s výjimkou společnosti ČEZ Prodej. Zaznamenal jsem reklamní slogany, kde se uvádí asi toto, „vyberte si nyní, dříve než bude pozdě“.
Ceny v tabulce novinek ukazují, kam se zvedá cenová hladina elektřiny a plynu v dalším období. Nabídkové ceny jsou někde dokonce vyšší než ceny pro stávající zákazníky, které dodavatelé nemění.
Dodavatel SPP po krátké přestávce v nabídce obnovil nejlevnější nabídku Elektřina online Duben 2026 a Plyn online Duben 2026 ovšem s mírně vyššími cenami, než byly poslední lednové ceny. Elektřina v jednotarifu je dražší o 50 Kč/MWh, u topných tarifů o 100 Kč/MWh. Plyn je nově dražší o 179 Kč/MWh. Současně obchodník zvýšil stálý plat o 30 Kč/MWh. Nabídky jsou určeny pro prodej na internetu.
Společnost FONERGY zveřejnila nové ceníky produktu Fixovka Online 04/2026/F29-O a Fixovka Online 04/2026/F28-O, které cílí na zákazníky s distribuční sazbou D01d a D02d, u kterých zákazníci budou mít velmi nízký stálý plat 45 Kč/měsíc. Podobné je to i u plynu, v případě nízké spotřeby. Ovšem ceny komodity jsou již na vyšší úrovni (2 740 a 2 920 Kč/MWh a u plynu 1 090 a 1 200 Kč/MWh). Starší, výrazně levnější nabídky, Fixovka 03/2026/F28 (29) dále zůstávají v nabídce. Podobné online produkty zveřejnila i sesterská LAMA energy.
Jeden z největších hráčů na energetickém trhu pro domácnosti, společnost MND Energie, výrazně zdražil nabídku Plyn z první ruky – Ceník Srpen 28 pro nové i pro stávající zákazníky ve srovnání s nabídkou z minulého měsíce. Elektřinu obchodník zvýšil o zhruba 200 Kč/MWh, plyn je v srpnu k mání za 1 361 Kč/MWh, to je o 481 Kč/MWh více. Obchodník také zmenšil nabídku pro zákazníky, zůstává tento produkt pro nové i stávající zákazníky a pak základní ceník.
Naopak Electree v produktech Elektřina HOME FIX 36 (12, 24) šla proti aktuálnímu trendu. Výrazně snížila cenu silové elektřiny na 2 299 a 2 349 Kč/MWh, to je o 130 a o 251 Kč/MWh méně než předchozí verze nabídky. Naopak výrazně zvýšila stálý plat o 19 Kč/měsíc, což více vyhovuje domácnost s vysokou spotřebou.
V případě plynu Eletree (Plyn HOME FIX 36 (24)) jako ostatní obchodníci zdražovala o 209 až o 320 Kč/MWh, nově mají obě nabídky stejnou cenu, stálý plat se neměnil.
innogy Energie sice již nenabízí procentuální slevu z ceny akvizičních ceníků, ale inzeruje pojištění k nové smlouvě nebo k dodatku smlouvy pro stávající zákazníky zdarma. Bezplatné pojištění innogy Protect nabízí pojištění v souvislosti s dodávkou plynu nebo elektřiny. Například výbuch, požár nebo kouř až do výše 500 000 Kč, úraz, úmrtí v souvislosti s dodávkou elektřiny a plynu 50 000 Kč.
IN ENERGIE získala ocenění Business Elite. Patří mezi nejstabilnější společnosti v Česku
Společnost IN ENERGIE byla zařazena mezi nejlépe hodnocené firmy v České republice. Získala certifikát Business Elite, který potvrzuje vysokou úroveň finančního zdraví, stabilního hospodaření a důvěryhodnosti společnosti.
Ocenění uděluje společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě detailní analýzy ekonomických dat a řízení společnosti. Certifikát získávají pouze firmy, které dlouhodobě vykazují stabilní výsledky a kvalitní management. IN ENERGIE se tak řadí mezi podniky, které patří ke špičce ve svém oboru.
„Toto ocenění vnímáme jako potvrzení, že naše strategie a způsob řízení mají pevné základy. Dlouhodobě stavíme na stabilitě, odpovědném přístupu k podnikání a kvalitním managementu,“ říká Ing. Břetislav Novosad, Ph.D. jednatel společnosti.
O tříleté fixace cen energií mají dnes zákazníci u společnosti E.ON největší zájem
Tříletá fixace jim dává jistotu neměnných cen a lepší přehled nad rodinným či firemním rozpočtem v době, kdy se energetický trh vyvíjí a ceny mění. Proto E.ON nově zařadil do své nabídky v dubnu vedle kratších i tuto delší variantu.
Právě teď je také stále vhodná doba pro zafixování ceny energií, protože i ceny, které dostanou zákazníci při změně dodavatele a kterých se nejvíc dotýká současný vývoj, jsou stále velmi výhodné a na úrovni cen z přelomu nebo závěru loňského roku.
Pro stávající zákazníky společnosti E.ON je důležité jedna informace: nic se pro ně nemění. Klienti s cenami na dobu neurčitou i ti, kteří už mají sjednanou fixaci, zůstávají u svých platných podmínek beze změn. Nová nabídka pouze rozšiřuje možnosti pro ty, kteří o změně smlouvy teprve uvažují, popřípadě ví, že jim během tohoto roku bude fixace končit.
Vyberte si z aktuální nabídky pro levnější platby za energie v budoucnu
Sice ceny za dodávky energií pomalu rostou, ale přesto si lze stále vybrat výhodnou nabídku a ušetřit tak, proti minulým rokům. Situace ve světě je ale nejistá, tyto výhodné nabídky nemusí trvat věčně. V následující tabulce jsou výhodné nabídky, které je ale potřeba si ověřit, protože je dodavatelé nyní velmi rychle mění. Toto doporučení je platné pouze do vydání nového článku s aktualizovanou nabídkou. Ještě prosím zvažte, zda se vyplatí cenově nižší produkt s kratší fixací nebo o něco dražší s fixací na delší dobu.