Podle EGU nehrozí Evropě nedostatek plynu. Návrat k cenám z února 2026 je však v nedohlednu
Hned několik významných dodavatelů energií upravilo své nabídky pro nové zákazníky. Obchodníci zatím většinou nezdražují svým stálým zákazníkům. Ceny elektřiny i plynu za poslední týden na burzách v ČR znatelně klesly. Do tabulky jsem přidal i ceny povolenek v ETS2. Nabídky pro nové zákazníky se výrazně změnily.
E.ON Energie zveřejnila nabídky elektřiny a plynu pro nové zákazníky. Na rozdíl od minulosti si domácnosti mohou vybrat tarify s fixní cenou a se závazkem na 24 a na 36 měsíců, chybí produkt s kratší dobou závazku. K této nabídce dodavatel přidává stejné bonusy jako dříve, ty jsou odstupňované podle spotřeby zákazníků. Nejlevnější a zároveň novinkou je nabídka na 36 měsíců s fixní cenou pro sjednání a vyřizování požadavků online, u které je zpoplatněno vyřízení požadavků v zákaznickém centru. Dodavatel nezdražoval příliš proti předchozím nabídkám, zvýšení cen elektřiny i plynu je v rozmezí 86 až 144 Kč/MWh elektřiny, u plynu 200 až 210 Kč/MWh. Ceny ostatních produktů zatím obchodník neměnil.
Skončil dodavatel energií Virtual energy
Virtual energy měla 844 odběrných míst elektřiny a 349 plynu ke konci února. Firma byla pokračovatelem ELGAS Energy a ta zase pokračovatelkou Lidové energie. Všechny tyto společnosti patřily k firmám v tomto oboru s nejhorší pověstí, firmy byly několikrát trestány za nekalé obchodní praktiky vůči zákazníkům. Jednalo se zejména o nevrácení přeplatků, vystavování vyúčtování, zneužívání osobních údajů. Dodavatel se i v současnosti vyznačoval neskutečně vysokými cenami. Je možné, že se na trhu zase objeví pod jiným názvem. Krach tohoto dodavatele je pro zákazníky dobrou zprávou z hlediska zlepšení úrovně kvality péče o zákazníky. Konec dodavatele zásadně nesouvisí s růstem cen energií na velkoobchodním trhu, domácnosti se nemusí obávat dalších krachů vlivem současné krize.
Dodavatelé, kteří měnili jen název ceníku
Pražská energetika zveřejnila nové ceníky produktů FAVORIT, EKO elektřiny a FAVORIT u plynu, ale ceny v nich neměnila. Dodavatel uplatňuje pevné datum pro konec smlouvy, tudíž ceníky musí pravidelně obnovovat, aby délka závazku v nabídkách zůstala zachována.
Rovněž EPET a Dobrá energie mají nové ceníky produktů GARANT, ale jedinou změnou je nové číselné označení ceníků, které vychází z čísla měsíce v době zveřejnění.
Slovenský dodavatel ukončil nabídku plynu i elektřiny s postupně klesající cenou
SPP (Slovenský plynárenský priemysel) aktualizoval ceny produktů určených pro nové zákazníky. Po dlouhé době zvýšil ceny jak elektřiny, tak i plynu. Ve srovnatelném ceníku elektřinu o 320 Kč/MWh a u plynu o 200 Kč/MWh, jedná se o ceníky na jeden rok. Tarify na dva a na tři roky byly změněny. Obchodník přestal používat postupně klesající cenu a nově zavedl jednu cenu po celou dobu závazku. Rovněž dodavatel změnil výši stálého platu, zákazníci s distribučním tarifem D01d a D02d mají nižší stálý plat 99 Kč/měsíc, jinak se platí 129 Kč/měsíc. Plat u plynu se platí podle výše spotřeby, s růstem spotřeby roste i stálý plat. Mimo zvýšení cen u akvizičních nabídek dodavatel rovněž již dříve zvýšil cenu prolongačního ceníku. Nově dodavatel vypustil z nabídky produkty pro sjednání online po internetu Elektřina online a Plyn online, což byla nejlevnější nabídka dodavatele.
Společnost innogy má dva nové produkty pro dodávky elektřiny
Ve zvyšování ceny pokračovala i společnost innogy Energie. U elektřiny má innogy od 1. dubna nové produkty pro sjednání novými zákazníky Benefit 12 a Benefit 24. Ceny těchto tarifů jsou poněkud vyšší oproti ostatním novým nabídkám, asi budou určeny na sjednání v rozsáhlé síti poboček. Obchodník již nenabízí procentuální bonus za sjednání smlouvy.
Tab. 1: Některé změny v cenících za uplynulý týden (červeně – růst cen proti srovnatelné verzi minulého ceníku)
Ceny energií na burzách v ČR klesají
Následující graf ukazuje vývoj cen plynu a elektřiny od začátku války v Íránu. Jedná se o ceny kontraktu na následující měsíc na burze PXE.
České republice ani Evropské unii nehrozí pro příští zimu fyzický nedostatek zemního plynu. Výpadek dodávek spojený se současnou geopolitickou situací představuje sotva tři procenta světové spotřeby a evropský trh má stále dostatečnou schopnost zajistit si potřebné dodávky. Podle poradenské společnosti EGU je jedinou otázkou cena, která pro příští rok vzrůstá ve všech analyzovaných variantách vývoje íránského konfliktu. Přesto v tuto chvíli nedoporučuje jakkoli ovlivňovat trh a motivovat obchodníky k rychlejšímu plnění podzemních zásobníků plynu.
„Navzdory aktuálnímu zastavení růstu cen plynu, které se v průběhu března téměř zdvojnásobily oproti předchozímu měsíci, nejsou vyhlídky na výrazné snížení v tomto roce příliš pravděpodobné. Důvodem je především dynamika konfliktu, který se z očekávané rychlé vojenské operace dostává do fáze nahodilých ozbrojených útoků v celé oblasti Perského zálivu bez potřebného diplomatického jednání. Vzhledem k dopadům konfliktu na globální trh s LNG, který přímo ovlivňuje cenu plynu na evropském trhu, jsme zpracovali tři varianty cenového vývoje podle toho, kdy dojde k opětovnému uvolnění vývozu LNG z Kataru a SAE,“ říká Michal Kocůrek, projektový ředitel EGU.
V závislosti na délce uzavření Hormuzského průlivu odhaduje EGU různé cenové trajektorie. V případě optimistického dvou až tříměsíčního výpadku by průměrná cena pro rok 2026 činila přibližně 41 EUR/MWh s návratem k normálu již v roce 2027. Pokud by však blokáda trvala do podzimu, průměrná cena roku 2026 by vzrostla na 57 EUR/MWh a pod hranici 40 EUR/MWh by se trh vrátil až v roce 2028. Nejhorší, scénář roční uzavírky pak předpokládá průměrnou cenu pro rok 2026 ve výši 78 EUR/MWh (s krátkodobými špičkami nad 100 EUR) a přetrvávající vysoké hladiny i v dalších letech, což je způsobeno trvalým poškozením části katarské infrastruktury a přetrvávajícím bezpečnostním rizikem.
„Jakákoli varianta vývoje konfliktu indikuje komplikace spojené s letošním vtláčením plynu do zásobníků. Ať již dříve či později, obchodníci zásobníky do určité míry naplní. Pro standardní postup plnění zásobníků a dosažní 80 % kapacit v listopadu je vhodné zahájit vtláčení ke konci dubna. Pokud by nebyl omezen dovoz, technicky je možné této kapacity dosáhnout až při zahájení od konce června,“ uvedl Michal Macenauer, ředitel strategie EGU, a dodal: „Pokud se zásoby nedostanou ani na 80 % naplněnosti ke konci listopadu, bude se cenový pokles realizovat v roce 2027 pomaleji a také další topná sezóna může čelit podobnému problému. Vtláčení se totiž nevyplácí, pokud je na trhu vyšší cena plynu v letní sezóně než v následující zimní sezóně.“
Státy EU si podle EGU dokážou zajistit na globálním trhu dostatek plynu. Mohou si případně dovolit přeplácet jiné odběratele. Zároveň v déle trvajícím období eskalace cen dokáže spotřeba plynu reagovat na vyšší cenu pružněji než třeba spotřeba ropy či elektřiny. Nedostatek plynu v ČR pro příští zimu tedy nehrozí. Zajištěné dodávky pro zákazníky potvrzuje i největší dodavatel zemního plynu v České republice společnost innogy. „Naši nákupní strategii nestavíme na spekulacích, ale na transparentních, bezpečných a spolehlivých dodávkách. Pro naše stávající zákazníky máme tedy již nyní dostatek plynu zajištěn. Ceny pro nové zákazníky ale stanoví vývoj na evropském velkoobchodním trhu v následujících měsících,“ uvedl Pavel Grochál, tiskový mluvčí společnosti innogy Česká republika.
EGU v současné chvíli nepovažuje za zásadní ani obavy z omezení dovozu plynu do Evropy. Australské problémy s LNG terminály způsobené počasím mají na evropský trh jen omezený a krátkodobý cenový dopad. Aktuálně přispívají k dočasnému deficitu na světovém trhu s plynem a posilují růst cen spotového LNG a tím i cen plynu na evropském trhu. Na straně plynovodních dodávek v roce 2026 EGU očekává spíše mírný meziroční růst. Hlavní dodavatel plynu pro EU, Norsko, počítá letos s nižším počtem plánovaných odstávek plynovodů než v loňském roce.
„Některé evropské země současně hledají další možnosti, jak zvýšit bezpečnost dodávek, mimo jiné prostřednictvím jednání o navýšení již existujících dodávek z Alžírska. To sice nemůže nahradit celý výpadek dodávek způsobený íránským konfliktem, ale jeho dopady může zmírnit,“ doplnil M. Kocůrek s tím, že bezprostřední navýšení dodávek z Alžírska do EU by v ideálním případě mohlo dosáhnout přibližně tří až pěti miliard kubíků, tedy 20–40 % výpadku dodávek z Blízkého východu.
Tab. 2: Přehled cen elektřiny, plynu a cen povolenek za poslední týden s trendem vývoje
Přehled nejvýhodnějších nabídek ke sjednání novými zákazníky za uplynulý týden
Již dlouho se tato tabulka tak nezelenala jako nyní. Je to tím, že dodavatelé zveřejňovali nové ceníky a ty nejvýhodnější byly propsány do tabulky. Z nabídek platných ještě několik týdnů zpátky téměř nic nezbylo, ceny energií jsou již nyní vyšší, před čímž jsme varovali. Přehled má omezenou platnost pouze do vydání příštího článku, uvedené nabídky je potřeba ještě ověřit u dodavatele z důvodu častých změn.