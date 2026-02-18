Češi už nechtějí přeplácet. Změn dodavatelů energií bylo v roce 2025 opět více
Češi už nechtějí přeplácet. Změn dodavatelů energií bylo v roce 2025 opět více
Ubývá spotřebitelů, kteří po několik let zůstávají u stejného dodavatele i přes méně výhodné cenové podmínky. A naopak přibývá těch, kteří se o své platby za energie aktivně zajímají a jsou pro jejich snížení ochotni změnu podstoupit.
Široká produktová nabídka, nadstandardní služby, větší informovanost, ale také snadnější proces změny, včetně administrativy. I to jsou důvody, proč se stále více domácností zajímá o změnu dodavatele elektřiny či plynu. Odběratelé díky ní ve výsledném vyúčtování často navíc ušetří až tisíce korun ročně. Vyplatí se změnit dodavatele i v roce 2026?
Odběratelů, kteří přestoupili k jinému dodavateli, aby si zajistili výhodnější dodávky energií, nebylo v minulém roce málo. Na základě oficiálních statistik za rok 2025 takovou změnu provedlo bezmála 800 000 odběrných míst. Konkrétně 596 136 odběratelů elektřiny a 204 827 odběratelů plynu.
Je tedy zjevné, že ubývá spotřebitelů, kteří po několik let zůstávají u stejného dodavatele i přes méně výhodné cenové podmínky. A naopak přibývá těch, kteří se o své platby za energie aktivně zajímají a jsou pro jejich snížení ochotni změnu podstoupit.
Úspora jako hlavní důvod k akci
Motivací ke změně dodavatele je jednoznačně vidina úspory – ta může být až v řádech tisíců korun ročně. V některých případech se odchod od jednoho dodavatele k jinému vyplatí i těm domácnostem, které vypoví smlouvu předčasně s hrozbou sankcí. Je ale potřeba si vše předem propočítat.
Cena nicméně není jediným faktorem, který při rozhodování spotřebitelů hraje roli. K těm dalším patří například kvalita klientské podpory daného dodavatele, jeho důvěryhodnost a stabilita na trhu, případně další služby, které svým zákazníkům nabízí, jako jsou například servis kotle, služby hodinového manžela a další.
Srovnání cen energií na jednom místě
Větší zájem o porovnání produktových nabídek jednotlivých dodavatelů potvrzují také online srovnávače. Právě pomocí nich si může každý odběratel rychle a na jednom místě udělat představu o tom, které nabídky jsou na trhu s energiemi k dispozici a která je z pohledu zákazníka pro něj tou nejvýhodnější.
„V roce 2025 přes nás změnilo dodavatele elektřiny nebo plynu celkem 19 192 odběratelů. Průměrně u nás zákazník změnou dodavatele ušetří až 7 000 Kč ročně na elektřině a 4 500 Kč na plynu,“ uvádí produktový specialista Tomáš Vrňák ze společnosti Ušetřeno.cz.
Jak na změnu dodavatele v roce 2026?
V roce 2025 se ceny energií stabilizovaly a domácnosti mohly těžit z výhodných ceníků dodavatelů, kteří opakovaně nabízeli zlevňování svých produktů. Zdá se, že tento trend bude pokračovat i v roce letošním, kdy navíc odběratelé elektřiny ušetří na poplatku za obnovitelné zdroje (POZE), který v roce 2026 v rámci regulované části ceny plnohodnotně hradí stát.
„Zákazníkům nyní doporučujeme vybírat produkty s fixací na 2 až 3 roky. Tím předejdou riziku zdražení v následujících letech. I když jsou nyní ceny energií příznivé, trh je volatilní a větší výkyvy nelze vždy stoprocentně předvídat,“ uzavírá Tomáš Vrňák.
S dostupností služeb, jako jsou online srovnávače, kde si zákazník ceny nejen porovná, ale vybranou nabídku si už také může kompletně online sjednat, lze navíc očekávat, že konkureční boj na trhu s energiemi bude sílit a změnu dodavatele bude řešit čím dál větší procento spotřebitelů.
