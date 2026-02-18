Výhodné ceny energií: CENTROPOL nabízí nové tarify pro podnikatele s nízkou spotřebou
Přehrát audio verzi
Výhodné ceny energií: CENTROPOL nabízí nové tarify pro podnikatele s nízkou spotřebou
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V uplynulém týdnu rozjel CENTROPOL kampaň oslovující malé podnikatele a nabízí jim velmi výhodnou cenu elektřiny a plynu. Michal Kulig, ředitel společnosti Yello hodnotí rok 2025 na energetickém trhu pro domácnosti. Přehled nejvýhodnějších nabídek pro sjednání novými zákazníky. Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR po období růstu opět razantně klesají.
CENTROPOL ENERGY se snaží nově oslovit podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny a plynu s fixní cenou na dva roky. Produkt Nízký tarif pro podnikatele je určen pro nové zákazníky s roční spotřebou do 8 MWh elektřiny nebo 15 MWh plynu. Ceny elektřiny i plynu patří mezi nejvýhodnější na trhu. Bohužel obchodník již není tak vstřícný k zákazníkům, co se týká výše stálého platu, který dosahuje částky 145 Kč/měsíc. Konkurence u plynu většinou nabízí nižší stálý plat u zákazníků s malou spotřebou.
„Malé firmy a podnikatelé jsou páteří české ekonomiky. V CENTROPOLU si jejich zásadní význam uvědomujeme a chceme jim nabídnout spolehlivý produkt, který jim pomůže udržet náklady pod kontrolou. Nízký tarif pro podnikatele vznikl právě proto, aby se mohli věnovat své profesi bez komplikací s výkyvy cen energií,“ vysvětluje Jiří Matoušek, ředitel marketingu a člen správní rady CENTROPOLU.
„Naše analýzy ukazují, že v distribuční sazbě C02d mají v roce 2026 největší podíl podnikatelé s dodávkou silové elektřiny za cenu 3 388 Kč/MWh bez DPH. Nízký tarif pro podnikatele nabízí k 9. únoru v distribuční sazbě C02d pevnou cenu za silovou elektřinu 2 421 Kč/MWh bez DPH. To znamená na každé spotřebované megawatthodině roční úsporu 967 Kč bez DPH,“ dodává J. Matoušek.
|Distribuční sazba
|Počet odběrných míst
|Průměrná roční spotřeba v MWh
|Roční spotřeba v MWh celkem
|C 01d
|243 481
|1,037
|252 497
|C 02d
|271 116
|6,233
|1 690 006
|C 25d
|112 577
|15,806
|1 779 344
Tarifní statistika – roční zpráva o provozu elektrizační soustavy za rok 2024, distribuční sazby s největším počtem odběrných míst (maloodběr podnikatelé)
Bohužel v cenících CENTROPOLU pro dodávku plynu se již delší dobu v souvislosti s budoucí nutností účtovat k nákladům za spotřebovaný plyn ještě náklady na emisní povolenky objevuje stanovení tzv. relevantní navýšení ceny. Dodavatel v cenících pro dodávky plynu uvádí konkrétní výši relevantního navýšení ceny na emisní povolenky, ze kterých se za určité období odečtou skutečné náklady a rozdíl mezi poskytnutou zálohou (relevantními náklady) a skutečnými náklady dodavatel zákazníkovi vrátí jako slevu. Pro domácnosti a pro fyzicky podnikající osoby je navýšení stanoveno na 1 190 Kč/MWh a pro právnické osoby dokonce 2 205 Kč/MWh, ať už bude cena povolenky jakákoliv, což se mi zdá nepřiměřené. Myslím si, že pro podnikatele není až tak výhodné poskytovat obchodníkovi nadměrné zálohy a nemít možnost využít finanční prostředky jiným způsobem. Uvedené upozornění přitom v cenících obchodníka není nové, původní částka relevantního navýšení byla razantně zvýšena.
V následující tabulce je přehled cen emisních povolenek s tím, že 1 MWh plynu vytvoří 0,20 t CO2 a kurz koruny vůči EUR je 25 Kč.
Tab. 2: Jak se zvýší cena plynu při zvyšování cen povolenek bez nákladů dodavatele
Rok 2025 v české energetice: marketingové dostihy, lex OZE III s novým smyslem a alokační klíče
Uplynulý rok se do historie české energetiky zapíše jako období velkého vystřízlivění a technologického dospívání. Zatímco v předchozích letech hnala trh kupředu cenová panika a snaha o co nejrychlejší instalaci fotovoltaické elektrárny, rok 2025 přinesl stabilitu a zaměření na efektivitu. Trh sice zásadním způsobem nerostl, ale o to více se vyostřil konkurenční boj mezi dodavateli.
Přední energetické značky se předháněly v masivních slevových kampaních. Rok 2025 z pohledu cen předznamenal uklidnění, regulovaná složka se stabilizovala, ale to pravé bojiště se o to více přeneslo do obchodní složky. „Byli jsme svědky bezprecedentního množství reklamních nabídek, které lákaly na rekordní slevy,“ uvádí Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Podle něj je však potřeba, aby zákazníci zůstali obezřetní a vždy zkoumali, zda deklarovaná úspora nemá nějaké skryté háčky v podobě dodatečných poplatků nebo nevýhodných smluvních podmínek.
Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu pro nové zákazníky
Sice tabulka nejvýhodnějších nabídek proti minulému týdnu nedoznala změn, ale přesto bych doporučil věnovat nabídkám dodavatelů pozornost a buď si vybrat pomocí zdejších doporučení výhodnější ceny energií, nebo alespoň se seznámit s cenami a chtít podobné ceny i u svých dodavatelů, když končí závazek a sjednává se prodloužení smlouvy.
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden s trendem