Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Ceny energií a paliv / Výhodné ceny energií: CENTROPOL nabízí nové tarify pro podnikatele s nízkou spotřebou

Výhodné ceny energií: CENTROPOL nabízí nové tarify pro podnikatele s nízkou spotřebou

18.2.2026
Ing. Jan Schindler, redakce

Přehrát audio verzi

Výhodné ceny energií: CENTROPOL nabízí nové tarify pro podnikatele s nízkou spotřebou

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

V uplynulém týdnu rozjel CENTROPOL kampaň oslovující malé podnikatele a nabízí jim velmi výhodnou cenu elektřiny a plynu. Michal Kulig, ředitel společnosti Yello hodnotí rok 2025 na energetickém trhu pro domácnosti. Přehled nejvýhodnějších nabídek pro sjednání novými zákazníky. Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR po období růstu opět razantně klesají.

Kalkulátor cen energií TZB-info

CENTROPOL ENERGY se snaží nově oslovit podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny a plynu s fixní cenou na dva roky. Produkt Nízký tarif pro podnikatele je určen pro nové zákazníky s roční spotřebou do 8 MWh elektřiny nebo 15 MWh plynu. Ceny elektřiny i plynu patří mezi nejvýhodnější na trhu. Bohužel obchodník již není tak vstřícný k zákazníkům, co se týká výše stálého platu, který dosahuje částky 145 Kč/měsíc. Konkurence u plynu většinou nabízí nižší stálý plat u zákazníků s malou spotřebou.

Malé firmy a podnikatelé jsou páteří české ekonomiky. V CENTROPOLU si jejich zásadní význam uvědomujeme a chceme jim nabídnout spolehlivý produkt, který jim pomůže udržet náklady pod kontrolou. Nízký tarif pro podnikatele vznikl právě proto, aby se mohli věnovat své profesi bez komplikací s výkyvy cen energií,“ vysvětluje Jiří Matoušek, ředitel marketingu a člen správní rady CENTROPOLU.

Tab. 1: Přehled nových ceníků pro podnikatele za uplynulý týden
Tab. 1: Přehled nových ceníků pro podnikatele za uplynulý týden

Naše analýzy ukazují, že v distribuční sazbě C02d mají v roce 2026 největší podíl podnikatelé s dodávkou silové elektřiny za cenu 3 388 Kč/MWh bez DPH. Nízký tarif pro podnikatele nabízí k 9. únoru v distribuční sazbě C02d pevnou cenu za silovou elektřinu 2 421 Kč/MWh bez DPH. To znamená na každé spotřebované megawatthodině roční úsporu 967 Kč bez DPH,“ dodává J. Matoušek.

Distribuční sazba Počet odběrných míst Průměrná roční spotřeba v MWh Roční spotřeba v MWh celkem
C 01d 243 481 1,037 252 497
C 02d 271 116 6,233 1 690 006
C 25d 112 577 15,806 1 779 344

Tarifní statistika – roční zpráva o provozu elektrizační soustavy za rok 2024, distribuční sazby s největším počtem odběrných míst (maloodběr podnikatelé)

Bohužel v cenících CENTROPOLU pro dodávku plynu se již delší dobu v souvislosti s budoucí nutností účtovat k nákladům za spotřebovaný plyn ještě náklady na emisní povolenky objevuje stanovení tzv. relevantní navýšení ceny. Dodavatel v cenících pro dodávky plynu uvádí konkrétní výši relevantního navýšení ceny na emisní povolenky, ze kterých se za určité období odečtou skutečné náklady a rozdíl mezi poskytnutou zálohou (relevantními náklady) a skutečnými náklady dodavatel zákazníkovi vrátí jako slevu. Pro domácnosti a pro fyzicky podnikající osoby je navýšení stanoveno na 1 190 Kč/MWh a pro právnické osoby dokonce 2 205 Kč/MWh, ať už bude cena povolenky jakákoliv, což se mi zdá nepřiměřené. Myslím si, že pro podnikatele není až tak výhodné poskytovat obchodníkovi nadměrné zálohy a nemít možnost využít finanční prostředky jiným způsobem. Uvedené upozornění přitom v cenících obchodníka není nové, původní částka relevantního navýšení byla razantně zvýšena.

V následující tabulce je přehled cen emisních povolenek s tím, že 1 MWh plynu vytvoří 0,20 t CO2 a kurz koruny vůči EUR je 25 Kč.

Tab. 2 Jak se zvýší cena plynu při zvyšování cen povolenek bez nákladů dodavatele
Tab. 2: Jak se zvýší cena plynu při zvyšování cen povolenek bez nákladů dodavatele

Rok 2025 v české energetice: marketingové dostihy, lex OZE III s novým smyslem a alokační klíče

Uplynulý rok se do historie české energetiky zapíše jako období velkého vystřízlivění a technologického dospívání. Zatímco v předchozích letech hnala trh kupředu cenová panika a snaha o co nejrychlejší instalaci fotovoltaické elektrárny, rok 2025 přinesl stabilitu a zaměření na efektivitu. Trh sice zásadním způsobem nerostl, ale o to více se vyostřil konkurenční boj mezi dodavateli.

Přední energetické značky se předháněly v masivních slevových kampaních. Rok 2025 z pohledu cen předznamenal uklidnění, regulovaná složka se stabilizovala, ale to pravé bojiště se o to více přeneslo do obchodní složky. „Byli jsme svědky bezprecedentního množství reklamních nabídek, které lákaly na rekordní slevy,“ uvádí Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Podle něj je však potřeba, aby zákazníci zůstali obezřetní a vždy zkoumali, zda deklarovaná úspora nemá nějaké skryté háčky v podobě dodatečných poplatků nebo nevýhodných smluvních podmínek.

Přečtěte si také Rok 2025 definitivně uzavřel kapitolu takzvané zlaté horečky fotovoltaik Pohled Ing. Michala Kuliga, ředitele Yello, na českou energetiku

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu pro nové zákazníky

Sice tabulka nejvýhodnějších nabídek proti minulému týdnu nedoznala změn, ale přesto bych doporučil věnovat nabídkám dodavatelů pozornost a buď si vybrat pomocí zdejších doporučení výhodnější ceny energií, nebo alespoň se seznámit s cenami a chtít podobné ceny i u svých dodavatelů, když končí závazek a sjednává se prodloužení smlouvy.

Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro sjednání novými zákazníky za uplynulý týden
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro sjednání novými zákazníky za uplynulý týden

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR

Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden s trendem
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden s trendem
 
 
Reklama