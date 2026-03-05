Dynamické ceníky elektřiny jsou lákavé, ale rizikové. Pozor i na triky dodavatelů
Elektřina za spotové ceny může fungovat výhodně pro všechny smluvní strany. MPO navíc sjednávání dynamických cen omezilo zákonem a mohou je využívat pouze lidé vlastnící chytrý elektroměr.
Spotové ceny elektřiny se v dobách levného proudu mohou vyplácet. Oproti zafixované ceně můžou spotřebitelé zaplatit výrazné méně, a když ceny začnou v dlouhodobějším horizontu růst, rychle si je zafixují. Nejde o nic nelegálního a většina dodavatelů elektřiny tento typ ceníků běžně nabízí. Objevila se však skulina v zákoně, která může dynamické ceníky proměnit v zákeřnou past.
Elektřina za spotové ceny pevně závisí na burze energií. Ta se mění z hodiny na hodinu a její vývoj lze sledovat online. „Spotové tarify dávají smysl lidem, kteří jsou ochotni přijmout kolísání cen a aktivně tomu přizpůsobit svou spotřebu. Typicky jde o domácnosti, které mají například tepelné čerpadlo, elektroauto nebo bateriové úložiště a dokážou přesouvat spotřebu do hodin, kdy je elektřina levná,” vysvětluje produktový specialista Tomáš Vrňák ze společnosti Ušetřeno.cz.
Spot může být výhodný také pro ty, kteří sledují trh s energiemi a počítají s tím, že ceny budou dlouhodobě spíše klesat. Spot je v takovém případě v podstatě „sázka na vývoj trhu”. Pokud ceny skutečně zůstávají nízko, může vycházet levněji než fixace.
Nečekané zneužití skulinky v zákoně
Za předpokladu, že se dodavatelé chovají férové, může elektřina za spotové ceny fungovat výhodně pro všechny smluvní strany. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc sjednávání dynamických cen omezilo zákonem a mohou je využívat pouze lidé vlastnící chytrý elektroměr. Díky tomu je zajištěno, že nedochází k podvodům a spotřebitel ví, kolik ho elektřina skutečně stojí.
Společnost bezDodavatele ale přišla s tvrzením, že elektřinu za spotové ceny může odebírat kdokoliv, tedy i lidé s běžným elektroměrem. Od října 2025 se sice používají 15minutové intervaly měření namísto dosavadních hodinových intervalů, ale spotový ceník s hodinovým měřením podle této firmy může mít kdokoliv. Nebude totiž prý čistě spotový, ale pouze odvozený od vývoje na trhu.
Zní to sice jako rozumný argument, ale Energetický regulační úřad (ERÚ) před takovými praktikami varuje. Nejde totiž už o elektřinu za spotové ceny, ale o odvozený ceník. A i společnost bezDodavatele přiznává, že klientům na konci měsíce vypočítá průměrnou cenu elektřiny odvozenou z velkoobchodních trhů. Jde tedy o produkt podobný měsíční fixaci, který se nemusí vyplatit. Na možná rizika takovéto nabídky upozornily začátkem roku ve svém článku Seznam Zprávy.
Fixace cen zaručí větší jistotu
Elektřina za spotové ceny se může rentovat, když jsou ceny nízko. Vývoj cen elektřiny je nicméně obecně velmi těžké predikovat. „Cena elektřiny se může výrazně zvýšit i během krátké doby – stačí geopolitická událost, výpadek výroby nebo extrémní počasí. Domácnost pak nemá jistotu, kolik skutečně zaplatí,” uvádí Tomáš Vrňák.
Z pohledu řízení rizika proto dává aktuálně smysl spíše fixace na kratší období, například dva roky. Dvouletá fixace kombinuje stabilitu ceny s rozumnou flexibilitou. Člověk si zajistí předvídatelné náklady, ovšem zároveň se nezavazuje smlouvou s dodavatelem na příliš dlouhou dobu v případě, že by trh výrazně zlevnil.
Rozdíly mezi ceníky jednotlivých dodavatelů navíc můžou být poměrně vysoké – změnou dodavatele mohou domácnosti ušetřit až tisíce korun ročně. Proto je vhodné dělat pravidelné revize smlouvy a aktuálních nabídek na trhu. V tom spotřebitelům pomáhají online srovnávače elektřiny, například Ušetřeno.cz a další, které na jednom místě porovnávají nabídky až od desítek dodavatelů. Zákazníkovi navíc v případě vybrané nabídky pomůžou přejít k novému dodavateli.
