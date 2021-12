TZB-info / Ceny energií a paliv / Spekulace na pokles cen energií se nevyplatí, z režimu DPI je třeba odejít co nejdříve

Spekulace na pokles cen energií se nevyplatí, z režimu DPI je třeba odejít co nejdříve

Přestože naprostá většina spotřebitelů (více než 90 %), kteří po pádu skupiny Bohemia Energy a následně několika menších dodavatelů přešli k dodavatelům poslední instance (DPI), si už vybrala nového dodavatele, nebo zahájila přechod na standardní produkt, podle údajů operátora trhu (OTE) stále zůstávají v režimu DPI desítky tisíc zákazníků.

V posledních dnech, kdy ukončily činnost společnosti Český Energetický Dodavatel a Františkovy Energie, přibylo do režimu DPI více než 7000 odběratelů. Jednou z problematických skupin jsou tzv. nekontaktní zákazníci, kteří nereagují na výzvy a nezvedají telefony. S oslovením této skupiny se Energetický regulační úřad (ERÚ) snaží pomoci obcím i nevládním organizacím.

Na dveře spotřebitelů nyní klepou také samotní dodavatelé nebo distributoři. „Běžně varujeme před podomními prodejci a všemi, kdo nabízejí energie u domovních dveří. Tentokrát ale za dveřmi skutečně může stát dodavatel poslední instance, distributor nebo zástupce vaší obce, který se vám snaží pomoci. Tyto zástupce vyslechněte. Ceny DPI jsou kvůli vývoji na burze stále vysoké, rychlý přechod na standardní produkt je proto nutností,“ doporučuje předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Zatímco někteří spotřebitelé vůbec nemusí vědět, že se ocitli v režimu DPI, další své setrvání v záchranné síti DPI prodlužují úmyslně. Věří totiž, že ceny na energetické burze klesnou a oni na tom vydělají, protože novou smlouvu uzavřou za výhodnějších podmínek. Burza ale takovým spekulacím v současné době vysloveně nepřeje a taková spekulace vyjde velmi draho.

„Může se jednat o odběratele plynu, kteří mohli vyslyšet rady některých „analytiků“. Ti totiž po pádu skupiny Bohemia Energy začali spekulovat, že se vyplatí zůstat u DPI po dobu, než ceny plynu klesnou. Bohužel to nebyly dobré rady, ale špatní rádci za ně žádnou odpovědnost neponesou,“ varuje člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

Vysoké účty od dodavatelů poslední instance, zbytečně vysoké kvůli marnému vyčkávání v režimu dodávek od DPI, nakonec zaplatí spotřebitelé. ERÚ od začátku radí především to, aby lidé co nejrychleji přešli na standardní produkt. „Vzhledem k burzovnímu vývoji to nyní musíme opakovat ještě hlasitěji, na své nečinnosti spotřebitelé aktuálně jen prodělávají,“ doplňuje členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

ERÚ se proto připojuje k aktuální výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu, aby lidé využili nadcházejících svátků k tomu, aby se seznámili se situací svých blízkých a známých a následně jim pomohli přejít z režimu dodavatele poslední instance na standardní smlouvu.

Veškeré potřebné informace k DPI naleznou spotřebitelé na webu Energetického regulačního úřadu (zde), podrobné návody nabízí také stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (zde) i samotných dodavatelů poslední instance. V případě nejasností je možné využít našeho poradenství (zde); díky zmiňované spolupráci s obcemi a nevládními organizacemi mají nablízku pomoc i ti, kteří potřebují problémy s energiemi probrat osobně.