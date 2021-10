O garanci stálé ceny nerozhodují podle ERÚ reklamní slogany, ale znění smlouvy

Za situaci, do které se domácnosti dostaly, nemůže pouze rostoucí cena elektřiny a plynu na burzách, ale nezodpovědný přístup dodavatelů, kteří své zákazníky hodili přes palubu a zklamali.

Spotřebitelé očekávali, že uzavření smlouvy na dobu určitou s fixovanou cenou je ochrání před cenovými výkyvy. Někteří z dodavatelů ale podle ERÚ nabízeli fixované produkty, které sice slibovaly neměnnou cenu na další rok, šlo však o smlouvy na dobu neurčitou, které mohou kdykoliv vypovědět a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty ukončit. A to také udělali, jakmile ceny energií na burze vzrostly a původní nabídka pro obchodníky přestala být výhodná.

„Spotřebitelé produkt vnímali jako jistotu neměnné ceny na celý další rok, někdy i delší období,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Aktuálně tato situace nastala u společnosti Armex Energy, která dodává energie více než 60 tisícům zákazníků a která desítky tisíc zákazníků převádí na nové tarify. Ke změně dojde 15. listopadu 2021.

„Ano, začali jsme naše klienty převádět na nový spotový produkt, protože právě tento produkt je za stávající situace na trhu nejférovějším řešením pro zákazníka. Energetická krize, kterou kvůli tvrdé politice Ruska zažívá celá Evropa, je zcela bezprecedentní a fixní ceny bohužel v této situaci udržet nelze,“ uvedl pro HN spolumajitel skupiny Armex Hynek Sagan s tím, že přes konzervativní nákupní strategii pro období s větší spotřebou, tedy zimní měsíce, nakupují později. „Změny produktů nebo změny cen jednotlivých produktů samozřejmě umožňují obchodní podmínky,“ odepsal Hynek Sagan na dotazy HN.

Se špatným nákupem mělo v poslední době problém hned několik dalších firem. Dodávky ukončila dceřinka Armexu, firma Kolibřík Energie, která měla zhruba 28 tisíc zákazníků včetně například Skautské energie. Nejvíce trh zasáhl před dvěma týdny konec skupiny Bohemia Energy, do té spadaly i společnosti Comfort Energy, X Energie, Energie ČS nebo Europe Easy Energy.

Jestliže byly smlouvy uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, je podle ní dodavatel povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat.

Aktuálně situaci nyní řeší Energetický regulační úřad. Pokud byl totiž produkt prezentován jako garantované ceny, mohlo jít o klamání zákazníka. „Jednotlivé případy nekomentujeme. Šetření (k Bohemia Energy) probíhá a je možné, že ho rozšíříme o další společnosti,“ řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Výše záloh musí odpovídat očekávané spotřebě a ceně dodávky

Dalším z problémů, které na ERÚ spotřebitelé hlásí, je výrazné navyšování měsíčních záloh, často až na dvojnásobek. Energetický zákon ale jasně stanoví, že výše záloh musí odpovídat očekávané spotřebě a ceně dodávky. Zvýšit zálohy tak může například dodavatel, který již navýšil cenu a spotřebiteli to řádně oznámil. Pouhý očekávaný nárůst ceny ale dodavatele ke zvýšení záloh neopravňuje.

Odchod bez sankcí, pozor na zprostředkovatele

Stále platí: oznámení o zvýšení ceny či změně smluvních podmínek musí dodavatel spotřebitelům zaslat nejdéle 30 dní před tím, než změny začnou platit. Spotřebitel má pak právo reagovat odstoupením od smlouvy až do 10. dne před avizovanou změnou. Důležité přitom je, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy kvůli zvýšení ceny nebo změně smluvních podmínek v této lhůtě, nesmí mu dodavatel účtovat žádné sankce, i kdyby šlo o smlouvu na dobu určitou.

Ale zvažování a rozhodnutí odchodu k jinému dodavateli je v této době otázka hodně diskutabilní. Přechod nemusí být nyní jednoduchý. Nového dodavatele energií hledají stovky tisíc zákazníků nyní dodavatelů poslední instance (PID). I těm největším dodavatelům docházejí předkoupené zásoby levné elektřiny a plynu a pro nové zákazníky musí nakupovat na přehřátém trhu. Navíc i ERÚ už dříve zákazníky varoval, že ceníky kopírující výkyvy na trhu mohou být pro nezkušené zákazníky příliš rizikové.

Pozor je ale třeba podle mluvčího ERÚ Michala Keborta dát na případy, kdy spotřebitel uzavřel smlouvu na dodávky energií přes zprostředkovatele. „Není totiž výjimečné, že mu smlouvou přislíbili exkluzivitu na výběr dodavatele ve svém odběrném místě. Tím, že by si sami vybrali nového dodavatele, by mohli tuto smlouvu porušit a vystavit se sankcím,“ doplnil Kebort.

Špatné zprávy, které snižují naději na lepší ceny

Na ceny energií má vliv několik faktorů, a proto vyřešení jednoho problému ještě neznamená razantní a okamžitý propad cen. Aby energií bude dost a byly levné, nestačí vyřešit problém povolenek, dokončit údržbu plynovodů, zprovoznit Nord Stream. Plyn by měl tvořit překlenovací můstek na cestě k bezemisní energetice. Rusko v posledních letech dodává nejvíce plynu v historii, to ale Evropě nestačí.

Významná část trhu nyní poznává, co znamená energetická krize, na vlastní kůži. Nejsou to jen domácnosti, jsou to také firmy, města, organizace. Ceny v uplynulém týdnu opět výrazně narostly. Ceníky dodavatelů mají kratší dobu trvanlivosti než maso v prodejnách.

„Za situaci, do které se domácnosti dostaly, nemůže pouze rostoucí cena elektřiny a plynu na burzách, ale nezodpovědný přístup dodavatelů, kteří své zákazníky hodili přes palubu a zklamali. Zároveň nad nákupní strategií neexistuje žádná kontrola, kontrola na úrovni jednotlivých dodavatelů, risku, finančního zajištění. Nikam se to nevykazuje, nevykazuje se to Energetickému regulačnímu úřadu. Mimo jiné je to i důvod, proč Energetický regulační úřad vyzval dodavatele, aby poskytli informace o tom, jak jsou zajištěni na další období," cituje Ing. Jan Schindler Ing. Jiřího Matouška, ředitele marketingu Centropolu. Konkrétní rady pro zákazníky najdete v článku:

Kalkulátor cen energií TZB-info

Začátkem října odpovídal Ing. Jan Schindler pro mesec.cz na otázku Jak získáváte data o cenách energií od dodavatelů? Jde o automatizovaný proces na bázi dobrovolnosti? takto:

„Dodavatelé jsou povinni zveřejňovat ceníky na svých webových stránkách ze zákona. V zásadě ceníky od dodavatelů nevyžadujeme, ale jsme rádi, když nás obchodníci o nových cenících informují. Kontrola nových ceníků probíhá softwarově každý den a současně s ní kontrolujeme i část ceníků ručně. U významných dodavatelů se ceníky ručně kontrolují každý den. Ceníky se zadávají do databáze ručně. Jedinou výjimkou je aktualizace ceníků, u kterých se ceny řídí spotovým trhem. Aktualizace probíhá automaticky podle dat od Operátora trhu nebo burzy PXE.“

Redakce mesec.cz v dotazech také zmiňovala, že ERÚ naráží na to, že při výzvách k doplnění aktuálních údajů kvůli kalkulačkám se jim dodavatelé ze srovnávačů dobrovolně vyřazují s tím, že aktuální data už nebudou dále poskytovat. Setkáváte se s tím také?

„S tím jsem se setkal jen jednou. Doplnili jsme nového prodejce, publikovali ceníky a pak jsme jej požádali o podrobnosti. Záhy ceníky zmizely. Hlavním problém je fakt, že sice povinnost zveřejňovat ceníky dodavatelé mají, ale regulátor tuto povinnost nekontroluje a ani nezveřejnil výkladové stanovisko, co všechno dodavatel má uvádět,“ odpovídal Jan Schindler a také potvrzoval, že „naše ceníky jsou vždy aktuální. Kdyby nebyly, tak to poznáme od odběratelů dat. Ale to my nechceme. Do budoucna bude dodavatelů i ceníků podstatně méně, než je nyní a s těmi opatřeními, která jsme přijali, bude srovnání ještě lepší.“

Nicméně vzhledem k tomu, co se dále děje na trhu je nyní v Kalkulátoru cen energií TZB-info uvedeno: „Bohužel, vzhledem k bezprecedentnímu vývoji na trhu s energiemi, a to ani navzdory zvýšenému úsilí při každodenní aktualizaci ceníků, nemůže Kalkulátor.tzb-info.cz zaručit shodu nabídky s aktuální situací u dodavatelů. Proto je třeba konkrétní nabídku ověřit u obchodníka,“ což považujeme za férové a důležité upozornění.

Pravidla s propsáním až do legislativy

Současná situace ukázala řadu problémů. I proto je diskuse o zajištění nákupu, povinnosti mít nakoupeno pro své zákazníky až 12 měsíců dopředu, schopnosti nakoupit na dobu, kdy dodavatel nabídl fixovanou cenou, povinnosti dodávat zákazníkům energie až 3 měsíce po skončení činnosti, prokazovat zajištění nákupu bankovními zárukami, depozitem, složeným u výrobců elektřiny. V případě využívání komoditních derivátů s velkou volativitou by měl mít dodavatel peníze pro zajištění rizikové přirážky.