Bohemia Energy ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu

Bohemia Energy ukončuje dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Jedná se o zhruba 900 tisíc odběrných míst.

Největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku – firma Bohemia Energy – ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu

Společnost Bohemia Energy požádá ERÚ o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Podle firmy je důvodem přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat. Bohemia Energy jsme založili před více než patnácti lety a naším posláním bylo být vždy spolehlivým a výhodným dodavatelem energií,“ řekl majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík.

Institut dodavatele poslední instance

Bohemia Energy uvedla, že klienti se nemusí obávat, že by zůstali bez energií. Dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance, tedy hlavní dodavatel na daném distribučním území.

Společnost ČEZ Prodej, a.s., největší dodavatel poslední instance v ČR, uvádí, že je připravena převzít zákazníky Bohemia Energy na distribučním území ČEZ.

„Chceme všechny odběratele na našem distribučním území ujistit, že se o ně v případě problémů jejich dosavadního dodavatele postaráme. ČEZ je na svou roli dodavatele poslední instance připraven. Už jsme tento úkol v minulosti plnili mnohokrát a vždy jsme tuto situaci zvládli a zákazníci s námi byli spokojeni. Situace, že bychom přestali dodávat elektřinu, nenastane.

Nyní navyšujeme kapacity na našich call centrech a v našem zázemí tak, abychom byli schopni co nejlépe a nejdříve zvládnout všechny úkony, které s náhlým přechodem zákazníků z krachujících společností k nám souvisí. Nebude to jednoduché, ale děláme vše, abychom to zvládli.

Prosíme proto nyní všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, zůstaňte v klidu. Spojíme se s Vámi sami. Nemusíte nám volat ani chodit na naše pobočky. Všem zákazníkům, domácnostem, firmám i institucím bez rozdílu zajišťujeme dodávku elektřiny. Bude-li to nutné, budeme vás kontaktovat sami,“ sdělil Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ.

Před několika dny opustila Bohemia Energy také slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300 tisíc odběrných míst.