Ceny elektřiny a plynu pro Lidové noviny

Jak se změny na trhu projevují v naše kalkulátoru cen energií TZB-info? Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info, odpovídá na dotazy redakce Lidových novin.

Roman Šitner, redakce Lidových novin: Jak se stávající skokový růst cen elektřiny projevuje v nabídkách ve vašem Kalkulátoru cen energií TZB-info? Jsou nabídky, které z něj mizí? Objevují se nové ceníky?

Ing. Jan Schindler: Z nabídek společností mizí ceníky spojené s fixní cenou na delší období, na 2 nebo na 3 roky. Ceníky s garancí ceny nyní vydávají většinou jen nejsilnější obchodníci. Doba platnosti nových ceníků se velmi zkrátila, někteří obchodníci vydávají nové ceníky každý měsíc. Menší dodavatelé, kteří se snaží ustát konkurenční boj s dominantními dodavateli, se snaží udržet ceny pro stávající zákazníky do doby, než zdraží hlavní dodavatelé, nás pak žádají o stažení ceníků. Nové zákazníky nechtějí nyní nabírat.

Roman Šitner: Také když se podívám na ty nejlevnější, tak zjistím na jejich stránkách, že mi je ani nenabídnou. Je možné, že řada těch tarifů je reálně nedostupných?

Jan Schindler: Ano, to je reálné. My se snažíme mít ve srovnání co nejvíce ceníků. Bohužel dodavatelé nás někdy neinformují, který ceník již nenabízí. Tento týden jsme ale změnili taktiku aktualizace databáze. Nyní prvně sledujeme, která nabídka zmizela. Dříve jsme se orientovali především na nové ceníky.

Roman Šitner: Měli by si lidé dát pozor na ceny vázané na burzu, protože u nich je uvedena cena za poslední období a ta může být dost matoucí?

Jan Schindler: U burzy se jedná o spotový trh. Roční průměrná cena u spotových ceníků může být nyní matoucí, ale zatím jsme nepřišli na lepší způsob vyjádření cen. Zákazník by si u nás měl také prostudovat informace ke spotovým cenám. Současně je u každé spotové nabídky zveřejněn graf s vývojem cen po měsících. Zájemce by měl zohlednit ceny za poslední měsíc. Navíc ceny jsou každý den aktualizovány a v současné době nelze tyto ceníky od nás poptat a s upozorněním na aktuálně vysoké ceny. Větší nebezpečí pro zákazníky je smlouva na dobu určitou, kdy zákazník, který si ceny ze spotu rozmyslí, nemůže z důvodu změny cen od smlouvy odstoupit.