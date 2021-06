TZB-info / Ceny energií a paliv / O kolik zaplatíme více za elektřinu a plyn v příštím roce?

O kolik zaplatíme více za elektřinu a plyn v příštím roce?

Obchodníci vydávají nové ceníky a ceny v nich rostou závratným tempem. Zvýší se i státem regulované ceny. Podívejme se, o kolik zaplatí domácnosti více.

Ceny elektřiny na trhu pro domácnosti letí strmě nahoru a i cena plynu stoupá. Nárůst cen ukazují nově zveřejněné ceníky obchodníků v Kalkulátoru cen energií TZB-info a dá se očekávat, že i ostatní obchodníci budou zdražovat, možná již na podzim, nejpozději však do konce roku. Narůst cen bude ještě zvýšen o nárůst státem regulovaných distribučních plateb, které jsou vyvolány investicemi do modernizace sítí.

U plynu je situace podobná, ale zatím méně dramatická. Cena plynu se zatím nezvyšuje o tolik, i když by růst cen na burze to naznačoval. Ceny plynu v minulých obdobích příliš neklesaly a obchodníci mají poměrně velké cenové rezervy. Většina ceníků zatím byla vydána ještě v roce 2019 nebo 2020 i přes pokles cen v tomto období.

Kolik lidé ušetří?

Většina domácností využívá elektřinu k běžnému provozu domácnosti, elektřinou netopí a ani neohřívá vodu a má průměrnou spotřebu 2 000 kWh za rok. V jednotarifu (D02d, D01d) se ceny vyšplhají asi na 1 800 Kč/MWh, namísto dnešních 1 500 Kč/MWh. Obchodníci také zvyšují stálý plat, odhadem o 10 Kč/měsíc. Zákazníci se započtením DPH a zvýšením stálého platu zaplatí zhruba o 900 Kč více než letos. Přičtením nárůstu distribučních poplatků mohou domácnosti v následujícím roce zaplatit až o 1 100 Kč více.

Domácnosti, které topí elektřinou v akumulačních kamnech a mají distribuční sazby (D25d, D26d) s roční spotřebou 2 000 kWh ve vysokém tarifu (VT) a v nízkém tarifu (NT), se zvýší cena na 2 000 Kč/MWh ve VT a na 1 900 Kč/MWh v NT. Když se cena elektřiny zvýší o 300 Kč/MWh a stálý plat o 10 Kč/měsíc, pak zákazník s DPH zaplatí asi o 1 500 Kč za rok více. Se započtením nárůstu distribučních plateb může celkové zdražení činit 1 900 Kč.

Poslední skupinu odběratelů, kterou bych chtěl zmínit, jsou zákazníci topící proudem a využívající přímotopy, případně tepelná čerpadla. Mají roční spotřebu VT 1 000 kWh a NT 9 000 kWh. Jejich cena bude VT/NT 1 900/1 900 Kč/MWh. Poslední dobou obchodníci stále častěji nabízí stejnou cenu, jak ve vysokém, tak v nízkém tarifu. Samozřejmě cena se dotáhla na úroveň ceny VT. V tomto případě počítám zvýšení vysokého tarifu o 300 Kč/MWh a v případě nízkého tarifu by vzhledem k vyrovnání cen obou tarifů by se průměrná sazba zvýšila o 500 Kč/MWh. V tomto případě by zákazníci museli zaplatit téměř šest tisíc korun navíc, se zvýšením státem regulovaných sazeb zaplatí zákazníci až o 6 700 Kč více.

Nejenom cena elektřiny, ale i cena plynu roste, i když jeho růst zatím není tak razantní. Cena podle nově zveřejněných ceníků by se mohla zvýšit o 100 Kč/MWh. Při průměrné spotřebě 20 MWh by zákazníci zaplatili o 2 420 Kč s DPH a zhruba asi o 2 700 Kč se započtení poplatků za distribuci.

Fixace cen oddálí zvýšené náklady

Růst cen je očekávaný, zákazníci ale mohou dopady zvýšení cen oddálit. Aktivní zákazníci si mohou vybrat z několika málo nabídek produktů s fixní cenou na co nejdelší období, na dobu 36 měsíců. Zákazníci by si měli ale pospíšit, aby bylo ještě z čeho vybírat. Mnoho obchodníků totiž zdražilo fixní produkty jako první.

Poslední měsíc poptává dodávku elektřiny a plynu více zákazníků. Polovina z nich volí levné dodavatele se smlouvou na dobu neurčitou. Tito obchodníci i při zdražování mohou zůstat mezi nejlevnějšími, ale samotná cena se může nejenom jednou zvýšit. Cena se může po několik krátkých období postupně navyšovat. Zákazníci budou během krátkého období platit více a ještě by nemuseli.

U aukcí se také razantně zvýší cena

V poslední době se více poptává produkt, který má jednou za dva roky vysoutěženou cenu (Skautská energie, nabídka Kolibřík). Současná cena byla stanovena v období, kdy ceny na burze byly nízké a budou pro zákazníky trvat do konce roku 2022. Potom domácnosti budou mít ceny dle aktuálního cenového vývoje na burze. Pro představu věnujeme zvýšenou pozornost obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno. Tamější vysoutěžené ceny ukazují, jaké ceny by mohli mít zákazníci, kdyby se nyní rozhodli ceny soutěžit a jaké ceny mohou očekávat zákazníci dodavatelé, u nichž se soutěží cena na určité období.

Zajímavou skupinou jsou energošmejdi. Zatímco ještě před několika měsíci se zdály jejich ceny v porovnání s konkurencí neskutečně drahé, nyní ceníky energošmejdů se začínají odpoutávat od konce cenového srovnání. Důvodem je strach těchto obchodníků ze změny cen, aby zdražením neumožnili odchod zákazníků. Zdražování stávajícím zákazníkům bude asi poslední možným krokem, který by energošmejdi chtěli udělat. Obchodníci budou mít nové ceníky pouze pro nové zákazníky.

Kladnou stránkou zdražování elektřiny je větší motivace zákazníků investovat do fotovoltaiky a do energetických úspor. Návratnost investovaných prostředků se rychleji vrátí.