Koordinace jednotlivých profesí techniky prostředí v BIM

Témata, jako jsou energetická soběstačnost, ekonomie provozu, investice a údržba, správa budov, kvalita vnitřního prostředí a další, zajímají každého stavebníka při přípravě i realizaci svého záměru. Požadavky na zpracování podrobnosti projektu se obecně zvyšují a práce projektanta vyžaduje využití moderních pracovních metod. Konvenční projektování ve 2D bude mít mezi zkušenými projektanty stále své místo. Objekty ve veřejné správě s požadavky na budoucí provozování budov nebo aplikaci projektu do systému facility managementu či energetického chování budovy již vyžadují jiný způsob zpracování projektantem. Tento příspěvek poukazuje na výhody využívání projektování profesí techniky prostředí staveb pomocí metodiky BIM, poskytuje názorné výstupy, vlastnosti a potenciál, který je vhodný využívat při návrhu systémů TZB.

Využití metodiky BIM

Koordinace profesí

Výraznou výhodou použití metodiky BIM a 3D modelu je úbytek kolizí a koordinace profesí.



Koordinace jednotlivých profesí techniky prostředí v průhledovém modelu stavby

Při zpracování všech profesí v jednom modelu nebo jejich koordinace pomocí importu jednotlivých IFC lze jednotlivé potrubní systémy v prostoru procházet a kontrolovat. Tím lze dosáhnout kvalitnější přípravy projektové dokumentace, minimalizace kolizí s ostatními potrubními systémy či stavebními konstrukcemi (vyhnutí se průvlaku, dostatečné instalační prostory apod.). Tento benefit přináší projektantovi možnost kontroly jeho práce, investorovi představu o řešení, ale také budoucímu zhotoviteli v hodnocení proveditelnosti návrhu.



Postupná kontrola koordinačním modelem se všemi profesemi a stavebními konstrukcemi pomocí průchodu zajistí kvalitnější přípravu projektové dokumentace. Vyprojektování v BIM nebo 3D poskytuje odpovídající názornost i představivost oproti 2D zpracováním.



Vymodelování strojoven a technických místností lépe znázorní proveditelnost jednotlivých systémů a požadavky na velikost prostoru pro jejich umístění. Cílem je prověření především velikosti zařízení, obsluhovatelnost všech servisních prostor a velikost potrubí vč. jednotlivých tvarovek (např. osazení tlumičů nebo ohřívačů s požadavky na zklidňující délky potrubí apod.).



Znázornění proveditelnosti zapojení kaskády plynových kondenzačních kotlů 2 MW pomocí průřezů vyšších dimenzí v prostorovém zpracování umožní získat přesnější představu než z 2D zpracování.



Zpracování projektů menšího rozsahu se ukazuje jako kontraproduktivní. Zpracování v BIM / 3D vyžaduje větší časovou náročnost a konečný přínos není v ekonomickém kontextu tak efektivní. Taktéž úroveň detailu a podrobnost geometrie u komerčních objektů se může negativně projevit na požadavcích software / hardware a často dochází k nežádoucímu zahlcení projektu.

Facility management

Pro budoucí správu slouží 3D model s potřebnými informacemi. Na obrázku jsou znázorněny a identifikovány jednotlivé komponenty teplovzdušného vytápění, které provozovateli mohou poskytnout potřebné technické a provozní informace o klimatizační jednotce, např. informaci o poslední revizi jednotky, požadavků na výměnu filtrů apod. Dále se identifikuje umístění přívodního a odvodního potrubí, distribučních elementů, regulačních klapek aj.



Znázornění jednotlivých prvků a částí potrubního systému vzduchotechniky

Společné datové prostředí

Společné datové prostředí umožňuje sdílet model stavby se všemi obsaženými grafickými i negrafickými informacemi. Koncentrací veškeré komunikace a procesů během vytváření projektu může výrazně zjednodušit jeho zpracování, koordinaci a zvýšit kvalitu výsledného díla. Pro investora umožňuje přizvání všech důležitých účastníků stavby (architekt, profesanti TZB, dodavatel, subdodavatel, uživatelé, facility manažer, energetický specialista aj.) a šíření informací pro celý projektový tým. Společné datové prostředí propojuje na jediném místě všechny dokumenty, komunikaci a procesy ve všech fází projektu.



Schéma plného využití potenciálu společného datového prostředí

Obecné využívání společného datového prostředí a nastavení spolupráce projekčních týmů lze posunout ještě za hranice veřejných představ a znásobit výhod využití projektování metodikou BIM. Tyto výjimečné spolupráce mají základ na manažerské úrovni udržováním stejného projekčního software napříč projekčními kancelářemi, vč. aktualizací a přechodů na vyšší licence, vzájemným propojením serverových uložišť pomocí vzdáleného připojení VPN a jednotně udržovanou šablonu (stavebně – architektonicko – profesní). Každý projektant tak pracuje ve svém pracovním prostředí, na které je zvyklý. V takovém případě jsou všechna data na 1 místě a nedochází k zasílání IFC souborů ani jiných formátů, čímž se zjednodušuje koordinace. Hlavní inženýr projektu (koordinátor) má možnost okamžitého nahlédnutí i postupu prací každému projektantovi tzv. pod ruce v reálném čase. V extrémních případech lze využít připojení např. 20 projektantů současně ze všech profesí a nabízet investorům zajímavou projekční kapacitu i formu spolupráce.

Aktuální problematika práce v BIM pro techniku prostředí

Aktuálně se nedaří prosadit BIM jako běžnou platformu pro tvorbu projektových dokumentací (pouze s částečnými informacemi, případně používání 3D modelu). Schází jednotná metodika, jak při projektování v BIM postupovat, a především chybí podpora výrobců a knihovních prvků. Ve smlouvách o dílo se neodkazuje na podrobnost vypracování detailu LOD (Level Of Development) a SNIM (standardizace negrafických informací 3D modelu), což způsobuje různorodou kvalitu výstupů a také zmatečnost v projekční sféře. Tím není určena dostatečná podrobnost, přesnost a konkrétnost požadavků umožňující jednoznačnou identifikaci a obsah negrafických informací. Datový standard staveb DSS má definovat strukturu dat takovým způsobem, aby bylo zřejmé, jaké informace se mají na daném místě nacházet. Celkovou koordinaci a řízení projektu umožňuje společné datové prostředí CDE (Common Data Environment), které snižuje riziko ztráty informací, dá vzniknout kompletnímu informačnímu modelu stavby neboli tzv. digitálnímu dvojčeti.

Výhody

Mezi hlavní přednosti patří:

Projektování reálných prvků do reálného modelu / prostoru a snížení požadavků na koordinace, úbytek kolizí

Vyšší kvalita přenosu informací mezi projektanty a kontrola projektu

Snížení chybovosti výkazu výměr při dokonalém modelu a transparentnost

Prezentace TZB systémů

Výsledná kvalita projektové dokumentace s vyšší podrobností

Minimalizace konfliktů během projektové fáze a tím úspora nákladů při realizaci

Názornější představa při projednávání změn

Nabízí přehlednou databázi informací všech prvků

Potenciální využití modelu pro stavbu, facility management, energetické chování budovy, aj.

Nevýhody

Za nevýhody projektování v BIM lze definovat především:

Nároky na software, hardware a zaučení projektantů

Náročnost a zároveň schopnost dokončit projekt v akceptovatelné podobě

Proč se BIM nepoužívá

Nejčastější důvody, které brání zavedení projektování v BIM v profesích techniky prostředí:

Vysoké vstupní náklady

Zpomalení výkonu při postupném zavádění nového způsobu projektování, zaučení zpomalí projekční práce

Neochota investorů zaplatit za projekční práce a chybějící požadavky uživatelů

Chybějící knihovny BIM objektů

Nedostatečné vzdělávání v oblasti informačního modelování budov ve školství i praxi

Nedostatek BIM manažerů a odborníků zajišťující koordinaci BIM projektu

Tlak na rychlost a co nejnižší cenu projektu

Konzervatismus zkušených projektantů

Nedostatek příležitostí ze strany investorů

Vyčkávání na osvědčené metody a postupy, jak provést implementaci v BIMu

Kromě všech nezpochybnitelných převážně ekonomických aspektů, proč se BIM tolik nevyužívá, je nutné upozornit na další primární důvody pomalého rozvoje používání BIMu mimo soukromý sektor, a to již na úrovni středního i vysokého školství. V akademickém prostředí je potřeba součinnost s kompetentními BIM manažery a BIM koordinátory, kteří mají projekční zkušenosti z reálných BIM projektů v praxi s pochopením celého procesu (např. příprava a tvorba BIM dokumentů, vč. smlouvy o dílo, vytváření datového standardu a jeho správa, spolupráce během tvorby BIM modelu a během realizace, využití dat v provozní fázi a mnohé jiné. Kromě toho jsou kladeny na vyučující další požadavky v podobě odborné znalosti oboru technického zařízení budov (ideálně všechny profese TZB) a ovládání BIM software pro výuku (ideálně více než 1 program). Všechny tyto komplexní znalosti vyžadují vysoce kvalifikované pracovníky, aby dokázali předávat znalosti budoucí generaci projektantů a v osnovách studijních programů byli dotováni dostatečným výukovým prostorem.

Problematika software

V případě rozhodování, kterým programem vykročit do projektování profesí TZB v BIM, je nutná podrobnější analýza a zamyšlení. Mezi nejrozšířenější programy patří Autodesk Revit, ArchiCAD, DDS-CAD, TechCON X, Allplan či ZW Cad aj. Mezi základní kritéria uživatelů patří především cena – zda se jedná o jednorázové pořízení licence programu, nebo je politika dodavatele nastavena na roční paušální platby. Je nutné zvážit cenovou politiku také s ohledem na potenciální růst dané projekční kanceláře o více projektantech a násobení této ceny. V případě individuálního projektanta se tato situace zjednodušuje. Kvalita funkcí a technická podpora daného programu jsou dalšími rozhodovacími kritérii, především v oblasti dimenzování a prvků usnadňující projektování. Mezi ně patří široká datová knihovní základna, vkládání informací, podpora dodavatelských skupin až po vykazování materiálu aj. Důležitá je také rozšířenost software v okruhu vašich spolupracujících klientů – stavebních a architektonických ateliérů, případně zaměření na zahraniční projekty. Každý z programů je jinak náročný na zaškolitelnost – tzn. finanční náročnost za délku školení a osvojení si programu. Opět je vhodné připomenout počet budoucích uživatelů. V případě zavedení BIMu do projekční kanceláře o větším počtu projektantů se pravděpodobně nelze vyhnout pořízení více programů. Každý program je jinak vhodný pro danou profesi – zdravotní technika – vnitřní vodovod, kanalizace a plynovod, vytápění, vzduchotechnika, chlazení. Každý uživatel je zároveň originál, stejně jako každá profese. Z těchto důvodů je velice náročné najít průsečík mezi aktuálními programy na trhu, které by zvládly všechny profese TZB a zároveň byly vhodné uživatelsky přívětivé pro každého projektanta.

Praktické ukázky projektů



Modulární přístavba nemocnice a oddělení JIP ve Středočeském kraji. Projekt zadaný investorem v přísném termínu umožnil plné využití společného datového prostředí napříč dvěma projekčními kancelářemi a kompletního týmu. V krátkém čase došlo k postupnému zapojení až 15 projektantů a splnění náročného termínu ku spokojenosti zadavatele.



Prodejna potravinového zboží v Ostravě. Po velmi dobrých zkušenostech s investorem v projektování několika typových prodejen jsme byli osloveni s požadavkem vyprojektování atypické prodejny s podzemními garážemi a travelátory se všemi profesemi TZB ve 3D. Výsledkem bylo výrazné snížení koordinačních požadavků během realizace stavby 2022–2023 a úbytek problematických míst ve srovnání s předchozími realizacemi.



Sportovní hala v Moravskoslezském kraji. Návrhy požadovaných výměn vzduchu a velikosti zařízení vzduchotechnické jednotky, vč. potrubního systému, se stává podceňovanou částí projektové dokumentace. Navzdory nedodání 3D modelu a zadání ve 2D zpracování je možné si v BIM programu chybějící prostor ve vlastní iniciativě domodelovat pro usnadnění dimenzování v profesi vzduchotechniky.



Domov pro seniory v Praze. Při plnění konkrétních BIM požadavků na dodané informace s ohledem na datový standard nastává velmi často komplikace v chybějících knihovních prvcích. Dodatečným hledáním těchto prvků dochází k neefektivní práci projektanta a hrozí zahlcení projektu různými dodavatelskými zdroji prvků s rozdílnou kvalitou detailu.