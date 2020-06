TZB-info / FOR ARCH / Stavební veletrh FOR ARCH odstartuje v září novou dekádu: Bude klíčovou událostí v oboru

Stavební veletrh FOR ARCH odstartuje v září novou dekádu: Bude klíčovou událostí v oboru

Stavební veletrh FOR ARCH na podzim letošního roku odstartuje již čtvrtou dekádu své existence. Ve dnech 22. až 26. září 2020 jako jedna z nejvýznamnějších akcí oboru představí v PVA EXPO PRAHA novinky, trendy a produkty napříč stavebními odvětvími.

Po koronavirové krizi se veletržní svět konečně chystá k návratu. Právě FOR ARCH je jedním z jeho pilířů, který zásadně podpoří nutný restart ekonomiky, a už po jednatřicáté se stane místem pro uskutečňování obchodních kontraktů mezi mnoha subjekty. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Přípravy na konání podzimních veletrhů v čele se stavebním veletrhem FOR ARCH probíhají ve spolupráci organizátora ABF, a.s. a vystavovatelů v nejvyšší intenzitě, aby akce maximálně podpořila fázi uzdravování ekonomiky. „Výstaviště PVA EXPO PRAHA, kde se veletrhy společnosti ABF konají, je nejmodernějším komplexem svého druhu u nás a je připraveno zrealizovat veškerá potřebná zdravotně-organizační opatření a zajistit bezpečný průběh akcí. Těšíme se, že se náš podzimní itinerář v Letňanech uskuteční v plném rozsahu,“ řekl generální ředitel ABF, a.s. Tomáš Kotrč.

FOR ARCH je jedním z pilířů stavebnictví

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je jednou z klíčových událostí oboru, které se úspěšně daří propojovat profese, firmy a lidi. Kromě představení novinek, trendů, produktů a projektů bude na veletrhu připraven i pestrý doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost. V jeho rámci se uskuteční například další ročník jednodenní konference Požární bezpečnost staveb, jejímž organizátorem je odborný partner portál TZB-info. Oborové setkání odborníků z oblasti wellness & spa umožní další ročník konference pořádané Asociací bazénů a saun ČR, která se bude konat i v rámci 31. ročníku FOR ARCH. Poslední dva dny veletrhu se tematicky zacílí na energetické účinnosti budov a úspor energie. V pátek 25. září proběhne konference Smart City zaměřená na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovni měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb, kterou doplní jednodenní výstava FOR CITY. Sobotní program konference přinese přednášky vhodné především pro laiky a koncové zákazníky.

Jaká další témata budou rezonovat na výstavišti PVA EXPO PRAHA během konání veletrhu FOR ARCH? Ještě výrazněji se projeví energetické úspory, hospodaření s vodou, zlepšení prostředí staveb z pohledu hluku, vlhkosti a kvality vzduchu a cirkulární ekonomika a ekologie jako trendy napříč obory a designová a unikátní řešení, která i malým a novým firmám umožňují vyniknout. Hlavními obory, které se na FOR ARCH každoročně představují, budou stavební prvky a materiály, dřevostavby, vytápění, elektro a zabezpečení a obor wellness & spa.

„Letošní 31. ročník akce připravujeme společně s našimi vystavovateli s cílem podpořit udržitelnost veletržního oboru, ale také stavebnictví, obchodního styku, informování veřejnosti o novinkách ve stavebním odvětví a v neposlední řadě se snažíme pomoci firmám, které mohou své produkty a projekty prezentovat širokému spektru návštěvníků a investorů z řad odborné i široké veřejnosti,“ řekla koordinátorka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ Jiří Weis dodává: „Naše ryze česká společnost, která má pozici lídra ve výrobě stavebního materiálu, je pravidelným mnohaletým vystavovatelem na veletrhu FOR ARCH. Tato akce je pro nás nedílnou součástí prezentace a nástrojem pro komunikaci se stávajícími i potencionálními zákazníky. Své produkty představíme v Letňanech také letos v září a již nyní se těšíme na nové obchodní přátele a výzvy.“ Více informací na www.forarch.cz.